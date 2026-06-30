Acafi: industria de fondos de inversión creció en primer trimestre impulsada por aportes netos

“El crecimiento actual no está siendo gatillado por cambios regulatorios, sino por la propia maduración de la industria y por decisiones de inversión más sofisticadas”, alertó el gremio del sector.

Los fondos de inversión continuaron su senda de crecimiento durante el primer trimestre del año.

De acuerdo con la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (Acafi), el negocio alcanzó US$ 45.239 millones en activos administrados a marzo de 2026 a través de 908 fondos, con un crecimiento de 20% respecto del cierre de los primeros tres meses del año pasado.

En detalle, la industria creció US$ 1.194 millones en el período, con un 84% provenientes de aportes netos, mientras que el resto correspondió a valorización de activos.

Los resultados “continúan mostrando una sólida capacidad de captación de recursos por parte de la industria”, destacó en un comunicado la gerenta de estudios de Acafi , Virginia Fernández.

Consultada por DF, la presidenta del gremio, María José Montero, profundizó sobre el origen del crecimiento. “Lo que estamos viendo es una combinación bien clara: por un lado, un cambio estructural liderado por los activos alternativos, que se consolidan como el principal canal de inversión de largo plazo; y por otro, un ajuste cíclico en los fondos mobiliarios, que han recuperado dinamismo en línea con mejores condiciones de mercado”, destacó la timonel de Acafi.

Sin embargo, aclaró que “el crecimiento actual no está siendo gatillado por cambios regulatorios, sino por la propia maduración de la industria y por decisiones de inversión más sofisticadas”.

En esta línea, Montero alertó que “hacia adelante, eso podría cambiar”.

“La discusión sobre el régimen de inversión de las AFP abre la puerta a una siguiente etapa, donde el crecimiento no solo va a continuar, sino que puede cambiar de escala”, detalló.

US$ 45 mil millones sumó la industria de fondos de inversión en Chile.

Liderato de alternativos

En el primer trimestre, se crearon 23 nuevos fondos que, en conjunto, administran activos por US$ 216 millones, señaló Acafi.

De los lanzamientos en el período, el 85% correspondió a activos alternativos, mientras que los fondos mobiliarios representaron el 15% restante.

La tendencia se mantuvo en el global. Los alternativos continuaron liderando la industria total, con US$ 29.786 millones (un 66% de los activos administrados), distribuidos en 765 vehículos. La categoría es encabezada por los fondos inmobiliarios, con US$ 8.580 millones; seguidos por capital privado, con US$ 7.807 millones; y deuda privada, con US$ 7.019 millones.

Detrás de los activos alternativos se ubicaron los fondos mobiliarios, con activos por US$ 15.453 millones, equivalentes al 34% restante del total, administrados a través de 143 vehículos.

De acuerdo con la Acafi, este segmento fue el más dinámico en términos de crecimiento anual, con un aumento de 59% frente a los US$ 9.742 millones registrados en marzo de 2025.