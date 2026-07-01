Bci mejora recomendación de SQM a "sobreponderar" y proyecta retorno de 25,5%

Bci Corredor de Bolsa mejoró su visión sobre SQM y elevó su recomendación desde "neutral" a "sobreponderar", con un precio objetivo de $ 83.000 por acción hacia 2027.

El target supone un retorno esperado total de 25,5%, que combina un upside de 21,3% en el precio frente al cierre de $ 68.450 del 30 de junio y un retorno por dividendos de 4,2%.

Detrás del cambio está una lectura de mercado: la corredora apuntó a que la reciente corrección de la acción la desalineó de su valor fundamental.

Según la corredora de Bci, esa caída reflejó un menor apetito por acelerar la transición energética global tras el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Pero los precios de los contratos futuros de carbonato de litio en China ya se ubican levemente por sobre los niveles de fines de febrero, antes del conflicto, lo que a juicio de la firma reafirma su tesis de valor.

Los precios del litio

La corredora proyectó que la demanda total por litio alcanzará entre 3,4 y 3,6 millones de toneladas a 2030, con un crecimiento anual compuesto de 10% a 12% desde 2026, impulsada por los vehículos eléctricos y los sistemas de almacenamiento de energía.

Por el lado de la oferta, anticipa que hacia el cierre de 2026 se reanude parte de la producción hoy suspendida -en particular la mina Jianxiawo de CATL, que representa entre 3% y 6% de la oferta global-, lo que presionaría los precios por un período acotado.

Aun así, Bci prevé que los precios internacionales del litio seguirán avanzando durante el próximo bienio y tocarían su peak en 2027, explicado por un exceso de demanda que se iría acentuando hacia el cierre de la década.

En cifras, Bci proyectó que SQM alcanzará un Ebitda consolidado de US$ 3.937 millones en 2027 y de US$ 3.778 millones en 2028.

El plan de inversiones de la compañía contempla un capex de US$ 3.200 millones a tres años entre 2026-2028, con foco en la diversificación geográfica. Donde el banco ve espacio para que SQM ajuste al alza ese plan si los precios del litio se mantienen firmes.

"Lo que dependerá principalmente de la evolución del precio internacional del litio en el horizonte de evaluación y su proyección de largo plazo; evolución de costos de producción unitarios de litio; volúmenes de producción y despachos de litio; y materialización de los proyectos de inversión de litio", señala el informe.

Otro punto y como referencia de largo plazo, es que la implementación del acuerdo entre Codelco y SQM para explotar en conjunto el Salar de Atacama hasta 2060 serviría de ejemplo para la inversión privada que vendría en la industria.

Por lo tanto, su valorización -construida por flujos de caja descontados- arrojó un rango de entre $ 63.600 y $ 95.700 por acción según distintos escenarios de precios del litio, con $ 83.000 como escenario base.





