Cómo Pampa Investments, la exOro Blanco, se encamina para regresar al IPSA tras dos años fuera del índice

Es uno de los objetivos de la reorganización societaria. Contrató a la corredora de Banchile como market maker para aumentar liquidez.

Pampa Investments, una de las dos sociedades resultantes de la reorganización del grupo controlador de SQM, se encamina a regresar al IPSA tras dos años fuera del principal índice de la Bolsa de Santiago.

El retorno al selectivo fue uno de los objetivos de la consolidación de Oro Blanco, Norte Grande y Global Mining en un solo vehículo, lo que elevará su capitalización bursátil, sus acciones de libre circulación (free float) y, con ello, aumentaría su liquidez bursátil.

“Una mayor liquidez también conlleva un mayor peso relativo en los índices bursátiles, lo que podría permitir que la entidad resultante ingrese al IPSA y a otros índices internacionales que exigen requisitos mínimos de liquidez o tamaño, los cuales actualmente no se cumplen”, señaló Pampa Investments en una presentación.

Asimismo, en entrevista con DF MÁS, la vicepresidenta de Pampa Investments, Francisca Ponce sostuvo que la nueva sociedad “nace con el objetivo de consolidarse como un vehículo de inversión de alta visibilidad, profundidad y atractivo bursátil, para que integre distintos índices, tanto nacionales como internacionales. El IPSA es uno de ellos, no el único, y esperamos que en septiembre nuestra compañía este en la lista”.

En dicha entrevista agregó que “hemos trabajado para cumplir las condiciones de liquidez, presencia bursátil y free float, como también hemos incorporado herramientas técnicas, como la contratación de un market maker, para precisamente profundizar la liquidez de la acción y así hacernos más atractivos para inversionistas internacionales”.

Como adelantó Ponce, el retorno se concretaría en el rebalanceo de septiembre del IPSA, coincidiendo con los ajustes en los índices globales de MSCI y FTSE.

29 % Free Float tendría la acción.

Las cifras

Para la compañía, las potenciales cifras estarían a favor del objetivo de retornar al IPSA. Su valor de mercado sería de US$ 3.500 millones y un free float de 29,3% (equivalente a US$ 1 mil millones), lo que la ubicaría en el puesto 20 del índice.

El diagnóstico fue compartido por los bancos que realizaron informes evaluadores en el proceso: Banchile, Econsult e Itaú BBA.

“Podría permitir a Oro Blanco acceder a un mayor universo de inversionistas (incluyendo inversionistas institucionales y fondos de inversión) y potencialmente formar parte de índices bursátiles”, escribió el banco brasileño.

El desafío que se mantiene, en tanto, es la liquidez. Es por ello que la compañía contrató en abril a Banchile Corredores de Bolsa como market maker, para aumentar la presencia bursátil de la compañía.

Fuentes del mercado aseguraron a DF que el regreso de Pampa Investment al IPSA está prácticamente asegurado, y solo un desplome del litio podría frustrar su entrada.