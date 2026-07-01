Fondo de capital privado pone en venta Audiomusica, la mayor cadena de productos de la industria

El proceso fue mandatado al banco chileno-español Landmark Alantra y comenzó en mayo. Los principales interesados serían family offices, actores del negocio y otros fondos.

Desde guitarras y pianos hasta equipos de audio profesional, la mayor cadena de productos para la industria musical en Chile, Audiomusica, comenzó a preparar un cambio de dueño.

Desde el segundo trimestre, los accionistas de la empresa iniciaron un proceso para vender la compañía fundada en 1988 por Armando Gotelli y controlada desde 2014 por un fondo de capital privado de Sur Capital Partners.

La gestora ligada a los argentinos Ignacio Cosentino y Patricio Gómez encomendó el mandato al banco de inversión chileno-español Landmark Alantra, liderado por los socios Pablo Larraín y Guillermo Arnaiz.

Los primeros contactos con potenciales compradores comenzaron en mayo y, según conocedores del proceso, ya existirían acuerdos de confidencialidad firmados con algunos interesados, por ejemplo, family offices y actores estratégicos como empresas internacionales ligadas a la comercialización de instrumentos y equipos musicales.

Aunque con menor presencia en la región, otros fondos de capital privado también habrían tomado contacto con Landmark Alantra para ser parte del proceso.

Quienes siguen las negociaciones esperan que la operación quede cerrada hacia fines de este año.

Bajo el control de un fondo de Sur Capital Partners, la empresa registró ingresos por US$ 56 millones en 2025. Para este año, proyecta cerrar con ingresos por US$ 62 millones y sin deuda financiera neta.

La venta, en tanto, se vio impulsada por el fin del ciclo de inversión de Sur Capital Partners en Audiomusica.

De acuerdo con información societaria, el principal aportante del fondo controlador es Inversiones Marchigüe, el family office de los Izquierdo Etchebarne, con poco más del 48%.

Para Landmark Alantra no es un activo desconocido. En 2014 asesoró el levantamiento de capital para el fondo de Sur Capital Partners y la posterior compra de Audiomusica, mientras que en 2020 volvió a trabajar con la compañía como asesor financiero en la reestructuración de su deuda.

Project Jazz

Bautizado internamente como “Project Jazz”, el proceso de venta de Audiomusica también dejó al descubierto parte de las cifras del negocio.

Según información divulgada por los vendedores y sus asesores, la empresa registró ingresos por US$ 56 millones y un Ebitda de US$ 4,2 millones en 2025. Para este año proyecta cerrar con ingresos por US$ 62 millones, con un Ebitda de US$ 5,3 millones.

El desempeño se produce en un contexto de reducción de la deuda financiera en los últimos años. De acuerdo con las proyecciones de los vendedores, la compañía cerrará 2026 sin deuda financiera neta.

Alcanzar ese escenario implicó una profunda transformación desde la entrada de Sur Capital Partners. Antes de la pandemia y del estallido social, relató Audiomusica a DF en 2023, la empresa aplicó una reorganización interna que se tradujo en reducción de costos y se achicó de tamaño, pasando de una dotación cercana a 700 personas a unas 160.

Los cambios también alcanzaron al balance. En 2020 la compañía reestructuró su deuda financiera con Itaú, Banco Santander, Scotiabank, Bci, Banco de Chile y BICE.

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El negocio

En lo operacional, Audiomusica se posiciona como el retailer y distribuidor líder de instrumentos musicales y audio profesional en Chile, con una participación de mercado superior al 38% en instrumentos musicales y del 14% en audio profesional, según información liberada en el proceso por los vendedores y el banco asesor.

La empresa representa en el mercado local a más de 65 marcas internacionales -entre ellas Gibson, Roland, Pioneer y Casio-, además de desarrollar nueve marcas propias.

Su negocio se apoya en tres canales: el retail, con 18 tiendas en Chile -cinco en Santiago y 12 en regiones-; comercio electrónico, que generó ventas por US$ 8,3 millones en 2025, equivalentes al 24% del total; y la distribución mayorista, a través de una red de 80 clientes en el país.

Audiomusica también opera en Perú como distribuidor mayorista y retailer, con una tienda, mientras que en Bolivia y Paraguay participa únicamente como distribuidor.

Para los vendedores y su asesor financiero, la compañía mantiene espacio para seguir expandiéndose.

“El consumo per cápita de instrumentos musicales se encuentra muy por debajo del de los mercados desarrollados y se espera que aumente a medida que crezcan los ingresos de los hogares”, señaló un documento al que accedió DF.

A ello se suma el potencial de crecimiento de las marcas propias, que actualmente representan solo el 10% del negocio, y las oportunidades de expansión en Perú y Colombia, “donde la compañía ya cuenta con una operación rentable en Perú y representaciones aseguradas de las principales marcas”.

Finalmente, el documento identificó la estrategia omnicanal como otro de los motores del negocio. “La combinación entre retail y e-commerce constituye un factor diferenciador gracias a la experiencia, el soporte y el servicio, incluyendo click and collect, devoluciones y asesoría en tiendas”, concluyó.