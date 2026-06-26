Rodrigo Godoy, gerente de Estudios de Credicorp Capital: “Los bancos y centros comerciales fueron los ganadores del primer semestre”

El ejecutivo ve al IPSA en 12.500 puntos a fin de año, condicionado a la eventual aprobación de la ley miscelánea y menores tasas por parte de la Fed.

A días del cierre del primer semestre, el mercado comenzó a hacer el balance del período y a calcular cuánto espacio de crecimiento aún tienen las acciones del IPSA.

En entrevista con DF, el gerente de estudios de Credicorp Capital, Rodrigo Godoy, señaló que los primeros seis meses de 2026 estuvieron marcados por diversos factores, entre ellos, la instalación del gobierno de José Antonio Kast, y el conflicto en Medio Oriente que, a su juicio, dejó en evidencia la vulnerabilidad de las arcas fiscales.

“Probablemente el gobierno se mostró bastante sorprendido al ver la cifra fiscal. Y si ellos estuvieron sorprendidos, imagínate cómo ha estado el mercado”, dijo.

De acuerdo con Godoy, este es un elemento que, si no se corrige, podría limitar la revalorización del mercado accionario chileno de cara al próximo semestre.

- ¿Qué acciones fueron las grandes ganadoras del primer semestre?

- Fueron los bancos junto con los centros comerciales los sectores más ganadores desde el punto de vista de la apreciación en el precio de las acciones y resultados.

Excluyendo a Banco Itaú, que no se beneficia tanto del incremento de la inflación de corto plazo, el resto de los actores del sector reportaron muy bien el segundo trimestre. Y los resultados de abril y mayo fueron históricos. Eso refleja que podrían repartir muy buenos dividendos el próximo año.

También se debe destacar a Parque Arauco y Mall Plaza, que han presentado resultados con un crecimiento más sostenido; además, las eléctricas como Engie y Enel Chile, tuvieron un buen rendimiento gracias a una matriz de generación bastante renovable.

Otra compañía ganadora en el semestre fue SQM que si bien, últimamente se ha ido debilitando por el precio del litio, dio un guidance interesante en términos de volumen de producción y más confianza en precios.

“La resolución del conflicto (en Medio Oriente) es muy importante para que el mercado retome la senda con la que venía, pero probablemente no será a un ritmo tan acelerado”.

- ¿Qué empresas tuvieron un mal arranque en 2026?

- Las compañías forestales, cuyos negocios y resultados han estado deprimidos. Y aunque el precio de la celulosa se ha recuperado, hay mayores presiones en costos.

Las acciones de este sector han estado muy rezagadas, principalmente porque Copec está en un proceso de inversión muy intensivo en Brasil.

Otro perdedor, desde el punto de vista de la acción, es Entel. Pese a mostrar resultados consistentes, el papel ha tenido un retroceso importante luego de la salida de Telefónica Chile. El mercado llegó a apostar que eso iba a significar una consolidación de la industria y no se produjo.

En el retail, destaco a Cencosud, que ha mostrado una performance débil de su acción por resultados menores a lo anticipado y un contexto económico con un consumo básico más desafiante.

En cambio, Falabella si bien retrocedió, no fue por una debilidad del negocio, sino por una corrección después de un 2025 excepcional.

También Latam reportó muy buenos resultados en el primer trimestre, pero debido al conflicto en Medio Oriente, se estimaba que los resultados del segundo trimestre iban a ser muy malos. Ahora, dado que se ha resuelto la guerra, la aerolínea retomó la senda que tenía previo al conflicto y la acción se encuentra en un camino más despejado para eventualmente llegar a los máximos que tuvo hace poco.

“No descartaría que el IPSA pueda llegar a niveles de 12.000 puntos, en la medida en que se apruebe la Ley de Reconstrucción y las tasas de interés a nivel global se relajen”.

Proyecto del gobierno

- El IPSA venía con una racha alcista a fines de 2025, ¿ese rally quedó pausado o todavía existe margen de crecimiento?

- Chile es una de las economías emergentes más vulnerables a choques externos de precios como el del petróleo y combustibles. Y la guerra se produjo en medio de la revelación de la vulnerabilidad de las arcas fiscales.

Sin embargo, hay temas que en ese momento no estaban en carpeta, como por ejemplo, una actividad del primer trimestre muy débil.

A futuro, considerando la caída en el precio del petróleo, podrían mejorar las expectativas de los consumidores ya que el alivio al bolsillo será relevante.

La resolución del conflicto es muy importante para que el mercado retome la senda con la que venía, pero probablemente no será a un ritmo tan acelerado.

Un elemento que debería gatillar una consolidación de esta recuperación parcial del mercado sería la aprobación de la Ley de Reconstrucción Nacional y, con ello, la confianza del consumidor mejore.

- Si se aprueba el proyecto en el Congreso, ¿cómo debería reaccionar el mercado?

- Evidentemente eso sería una buena noticia para el mercado, pero no creo que sea una noticia suficientemente buena por sí sola. Hay un elemento que no estaba antes en la ecuación: Estados Unidos.

Hoy, existen expectativas de alzas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed). Eso pone un elemento adicional a la discusión, porque finalmente la tasa en Estados Unidos es la de libre de riesgo sobre la cual se mide toda la expectativa de retorno del resto de los activos globales. Y Chile entra en esa ecuación.

- ¿Qué importancia le atribuye al precio del dólar como driver para la segunda parte del año?

- Efectivamente, con la corrección de expectativas de tasas de interés de la (Fed), lo que ha sucedido es que el dólar se ha comenzado a fortalecer frente a las monedas emergentes. Ese ha sido el caso de Chile, con un dólar que ya está en torno a $ 920, algo que no se preveía hace pocas semanas.

El efecto del dólar en la bolsa tiene un impacto mixto. Por una parte, ejerce presión sobre los precios de importación y, por lo tanto, eventualmente es un elemento inflacionario. Si eso no es permanente, favorecería los resultados de los bancos, porque están expuestos positivamente a la inflación. Ese es otro elemento para pensar: los bancos podrían ser nuevamente ganadores.

Cartera recomendada

De cara al segundo semestre, la principal apuesta de Credicorp es la acción de Latam Airlines.

Según Godoy, aunque el segundo trimestre será desafiante, el mercado ya habría internalizado ese escenario. Asimismo, destacó su posición competitiva en la región, con costos similares a sus pares como Gol o Azul, pero con un mejor estándar de servicio, más clientes premium y menor endeudamiento. Eso sí, el principal riesgo, a juicio de Godoy, es una nueva venta de acciones por parte de Sixth Street Partners, que aún conserva cerca del 13%.

La cartera también incluye a SQM, Parque Arauco, Falabella y Quiñenco. A estas, se suman Enel Chile y CMPC, esta última principalmente por su atractiva valorización.

- ¿Hasta dónde podría llegar el IPSA hacia fin de año?

- El precio objetivo para el IPSA es de 12.500 puntos y tiene una relación Precio/Utilidad implícita de aproximadamente 13 veces. Pero si hubiera que poner en la ecuación y concentrarse en los actuales niveles de tasas, podría bajar a 12.000 puntos a diciembre de 2026.

No descartaría que el IPSA pueda llegar a esos niveles en la medida en que la Ley de Reconstrucción Nacional se apruebe, las tasas de interés a nivel global se relajen un poco desde sus niveles actuales, el dólar se estabilice y que el precio del cobre no caiga bajo los US$ 6 la libra.