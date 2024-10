Wall Street acumula ganancias de hasta 20% impulsado por empresas del sector tecnológico

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El período que contempla los meses de julio, agosto y septiembre estuvo marcado por los movimientos realizados por la Reserva Federal de EEUU, en especial, con la decisión de bajar su tasa de interés en 50 puntos base para ubicarla en el rango de entre 4,75% y 5%. De cara a los próximos meses de 2024, en la industria financiera esperan que las medidas anunciadas por el Gobierno de China mejoren el desempeño de las bolsas y las materias primas.

Bolsa chilena cierra con acotadas ganancias en el tercer trimestre

El rendimiento de la renta variable en Chile muestra un crecimiento de 4,73% en el IPSA, principal índice de la plaza bursátil local, durante lo que va de 2024. Sin embargo, este avance se encuentra más rezagado del desempeño de Wall Street, ya que el S&P 500 exhibe un aumento de 20,15%, impulsado por las empresas del sector tecnológico.

En contraste, el selectivo chileno ha sido respaldado principalmente por el sector financiero, consumo discrecional y los centros comerciales, según el subgerente de renta variable local en Inversiones Security, Nicolás Libuy. El ejecutivo agregó que en las últimas semanas, la recuperación en los precios de las materias primas generó un mayor optimismo en los sectores exportadores.

De cara al cierre del año, y ante una posible desaceleración en Estados Unidos y un aumento de la confianza en China, las perspectivas de Inversiones Security se orientan en Chile hacia un enfoque más favorable en los sectores forestal y eléctrico.

El volátil año del dólar: baja de los $ 900 por primera vez en cuatro meses

Este martes, por primera vez en cuatro meses, el precio del dólar cayó por debajo de los $ 900, cerrando la jornada con una baja de $ 1,7, hasta los $ 899,2.

Durante la primera mitad del año, la divisa promedió $ 941, mientras que en el tercer trimestre descendió a $931, según Bloomberg.

El economista jefe de BICE Inversiones, Marco Correa, sostuvo que “el último trimestre se observó una divisa que osciló entre $ 900 y $ 950, con una tendencia apreciativa más marcada en las últimas semanas, en comparación al primer semestre, cuando el promedio fue menor”.

El ejecutivo explicó que el debilitamiento del dólar frente a monedas como el yen, el euro y la libra se debió principalmente a las expectativas de recortes en las tasas de la Fed. Además, destacó que el peso chileno se vio favorecido por la baja de tasas del Banco Central de Chile y una reducción de las posiciones especulativas en su contra por parte de extranjeros.

Así, Correa proyectó que “de mantenerse el cobre en los niveles actuales, podríamos ver un promedio de $ 900 en el último trimestre”.

Cobre se encamina a un 2024 con promedio de precios históricos

Durante los primeros tres trimestres el precio del cobre promedia US$ 4,14 por libra, cifra que, a juicio del CEO de consultora minera GEM, Juan Ignacio Guzmán, superó lo que la mayoría de los analistas proyectaba para el año.

“Desde esa perspectiva, el desempeño ha sido mejor de lo presupuestado, lo que siempre es una buena noticia para el país”, aseguró.

Guzmán explicó que el aumento en el precio del cobre obedece tanto a factores macroeconómicos, como los recortes de tasas de la Fed, como a una mayor demanda durante el primer semestre. Aunque ésta disminuyó durante el año, en el último trimestre retomó su tendencia al alza, impulsada por el plan de China para revitalizar su sector inmobiliario.

De cara a los últimos meses del año, Guzmán estimó que el precio del cobre se mantendrá entre US$ 4,50 y US$ 4,80 por libra, y aseguró que de mantenerse este precio “esto llevaría a elevar el promedio anual del metal rojo a cerca de US$ 4,20 por libra, uno de los niveles más altos de la historia”.

Retornos positivos en renta fija por mayor demanda y ajuste de tasas

La renta fija evidencia retornos positivos durante el año. De acuerdo con los índices de Bloomberg, que agrupan bonos soberanos y corporativos, muestran un rendimiento favorable. El índice de renta fija a dos años subió 8,97%, el de cinco años aumentó 9,96%, el de ocho años avanzó 11,58% y el de diez años se expandió 16,94%.

De acuerdo con el portafolio manager de MBI, Ramón Domínguez, existen tres factores que explican este desempeño positivo: la normalización de la Tasa de Política Monetaria en Chile, la rotación de instrumentos, como depósitos a plazo hacia alternativas con mayor rentabilidad, y un aumento en la demanda de renta fija.

A mediano plazo, el ejecutivo estimó que la renta fija generará retornos entre UF 2,6 y UF 2,9.

“Respecto a movimiento en portafolios, probablemente no veamos nuevamente las ganancias de capital que vimos en los últimos meses, por lo mismo no es aconsejable tener una sobreponderación en duración en la renta fija local”, agregó Domínguez.

Multifondos de las AFP se alistan a acumular ganancias en torno a 7%

Los cinco multifondos de AFP acumulan ganancias en 2024, apuntalados por los fondos más riesgosos del sistema (A y B), que suman retornos por 7,05% y 6,97%, respectivamente, según cálculos de Ciedess con valores cuota al 25 de septiembre.

El fondo moderado C, en tanto, escala 6,46%. Los más conservadores (D y E) rentan 6,72% y 7,77% cada uno.

El gerente de renta variable de AFP Capital, Nicolás Glisser, aseguró que hay varias razones que explican la buena rentabilidad de todos los fondos de pensiones, siendo a su juicio, los dos factores más relevantes la rentabilidad de los mercados bursátiles y el movimiento de las tasas de intereses.

“El año 2024 ha sido particularmente bueno para los principales índices bursátiles del mundo, destacando Estados Unidos dentro de los mercados desarrollados e India dentro de los emergentes”, dijo.

En tanto, destacó que “por el lado de la renta fija, los porfolios se han visto beneficiados por la caída de tasas en prácticamente todos los países. En este caso destacan los retornos de la renta fija local y americana, explicada principalmente por el accionar de la Reserva Federal los últimos meses”.