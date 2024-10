“Yo prefería quebrar” y “darle paz”: las declaraciones de Antonio y Álvaro Jalaff a la CMF

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Fue el 13 de septiembre pasado, cuando Antonio Jalaff declaró ante la Unidad de Investigación (UI) de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Se trata del protagonista de las deudas por más de US$ 30 millones -según cuantificó su hermano Álvaro Jalaff, también declarando el 7 de agosto ante el regulador-, que, para darles viabilidad de pago, derivaron en la creación del Fondo Capital Estructurado I, administrado por Larraín Vial Activos AGF.

El vehículo está en la base del inicio de la formulación de cargos que el regulador anunció este lunes.

“Nosotros éramos los rostros. Que Antonio tuviera problemas era malo para la compañía”, dijo en su declaración a la CMF, Álvaro Jalaff.

“Aproximadamente el año 2021 estaba con muchas deudas de mis sociedades (…). En ese momento estaba con una deuda bien insostenible, y de carácter informal con tasas de interés muy altas. Estaba viviendo una época de mucho sufrimiento por mi situación financiera sin poder contarle a mi familia, viendo la posibilidad de vender mi propiedad de Grupo Patio. Pero vino el tema del 18 de octubre de 2019 y se fueron quitando las ganas de vender”, narró al inicio.

Según su relato, en septiembre de 2021 le ofrecieron un crédito de US$ 25 millones en España, pero resultó ser un fraude y fue engañado. Al darse cuenta, habló con su familia contándole de la deuda, y decidió salir de Grupo Patio.

Después, aseguró que se fue a Estados Unidos, le dieron un sueldo para que pudiera reinventarse, y entregó un poder amplio para que le manejaran su patrimonio.

Así, describió que le pidieron ayuda a LarrainVial, cuyo resultado fue hacer un fondo de inversión. “Prefería quebrar, pero me presentaron esta idea, yo acordé no quebrar y quedamos en el acuerdo de que ellos me pudieran ayudar a salir de mis deudas, quedándome un vuelto. Luego de esto sale el tema de los audios y empieza a surgir el problema. Baja el precio a la mitad de Grupo Patio”, afirmó.

Creación del fondo

Al profundizar sobre los motivos que originaron el Fondo de Inversión Capital Estructurado I, insistió en que fue para pagar deudas de su sociedad San Antonio. “Yo traté de hacer lo mejor posible para pagar todo. Aparte de las deudas que tenía a San Antonio, tengo deudas personales con bancos”, dijo, mientras en otro pasaje apuntó a que hubo tres opciones. Una, quebrar. Dos, reorganización judicial. Y, tercero, el fondo. “Todos decidieron el fondo”, dijo.

Consultado sobre cómo se garantizó el objetivo del fondo, respondió: “No sé, pero me imagino que con las acciones de Patio. Lo que sí sé es que teníamos unas deudas y firmamos unos pagarés o reconocimientos de deuda y esto se tenía que convertir en cuotas del fondo si es que San Antonio y las empresas de San Antonio entregaban las acciones que tenían en Grupo Patio. Desde mi punto de vista las acciones se entregaron al fondo”.

Y continuó: “De la venta de mi participación en FIP 180 y Santa Teresita no recibí ningún peso, para mí no es mío eso (…) Dije que lo único que quería era cumplir con el fondo público”, precisó, agregando que los compradores -Luksic, Elberg- “compraron a mitad de precio (…) LVA (Larraín Vial Activos) salió a vender una promesa, la vendió y al final el fondo recibió la mitad de lo que se prometió”.

Y luego vino el Caso Audios, que gatilló que los socios de Grupo Patio dijeran que iban a comprar todo, “a lo que yo dije que iba a quedar una embarrada porque yo había prometido la entrega de mi participación indirecta en GP (Grupo Patio). LVA me trató de explicar que con la venta no iba a tener un problema de entregar mi parte de GP porque finalmente igual quedaría en GP. Mi temor era que hubiera un problema penal”, narró.

En otro pasaje Jalaff dijo: “LVA tiene un conflicto de interés, porque tenía todas las puntas. Es socio de Patio, tiene los fondos de Patio y tiene el fondo conmigo (…) LVA AGF no hablaban mucho con los otros de LarrainVial. Yo le pedía ayuda a Felipe Porzio (socio y director de finanzas corporativas de LarrainVial) para que me ayudara, pero finalmente no pudo hacer mucho”, narró.

“Todas las deudas son reales de dinero que efectivamente recibí, los gastos de vida que tenían eran importantes. Me hice dos casas importantes, es dinero que yo gasté y mal invertí, principalmente la estafa de España”, dijo, cuantificando que hoy su deuda personal es de entre $ 4.000 millones o $ 5.000 millones. “Pero todo tiene garantía y está judicializado (…) Entregué mi patrimonio y me deshice del tema porque no me quería enfermar”, afirmó.

“Darle paz”

A su turno, Álvaro Jalaff concurrió a la CMF a explicar la situación del Fondo Capital Estructurado I. “Parte cuando mi hermano Antonio entra en problemas, y se ofrece una solución de mercado para un problema de mercado. No recuerdo con exactitud, pero pudo ser 2022. (…) En un contexto de negocios, estaba LarrainVial, porque teníamos una tremenda relación y no quería que se viera perjudicado GP. Era algo generalizado, todos queríamos ayudar a Antonio y todo LV quería ayudar a Antonio. Esto se resuelve de esta manera: hagamos disponible las acciones de GP a Antonio”.

Jalaff especificó que todos tenían interés que esta situación se resolviera. “Porque LV le interesaba porque eran siete fondos en Patio y porque nosotros éramos los rostros. Que Antonio tuviera problemas era malo para la compañía”, dijo.

Consultado sobre quiénes participaron en la génesis del citado fondo, dijo que en la idea participó Felipe Porzio y Manuel Bulnes. “Después sale Manuel, sale Felipe Porzio, pero con su equipo abajo, Claudio Yáñez”. Sobre el objetivo del fondo, señaló: “Solucionar las acreencias a Antonio y darle paz”.