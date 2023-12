Petróleo: Barril se hunde más de 4% a un mínimo en seis meses tras datos del IPC en EEUU

El petróleo caía el martes más de un 4%, a un mínimo de seis meses, por el temor a un exceso de oferta y después de los datos del IPC en noviembre en Estados Unidos.

Los futuros del crudo Brent para febrero caían US$ 3,06, o un 4,1%, a US$ 72,97 el barril, a las 1855 GMT, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense para entrega en enero cedían US$ 3,01, o un 4,2%, a US$ 68,31.

Los precios al consumidor en Estados Unidos subieron inesperadamente en noviembre, y la inflación subyacente también aumentó, aportando más pruebas de que es improbable que la Reserva Federal recorte las tasas de interés a principios del próximo año.

La Administración de Información de Energía de Estados Unidos bajó el martes su previsión de precios para 2024 del petróleo Brent, el contrato de referencia internacional, a pesar de un acuerdo para reducir la producción anunciado recientemente por la OPEP+.

"El sentimiento negativo hacia el complejo petrolero sigue siendo abrumador en estos momentos", afirmó Matt Smith, analista de Kpler.

La debilidad de la demanda y la preocupación de que el acuerdo de la OPEP+ para frenar la oferta no sea suficiente para equilibrar el mercado pesaron sobre los precios, añadió. La OPEP+ acordó limitar la oferta en 2,2 millones de barriles diarios en el primer trimestre.

Los inversionistas esperan ahora el resultado de la reunión del miércoles de la Reserva Federal. Se espera que el banco central mantenga sin cambios las tasas de interés.