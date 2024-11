Cobre cae a mínimos de dos meses por la inquietud sobre tensiones entre gobierno de Trump y China

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los precios del cobre cayeron este martes a su nivel más bajo en dos meses por las preocupaciones sobre el impacto del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la economía de China, principal consumidor mundial de metales.

A las 11 de la mañana GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) CMCU3 bajaba 2%, a US$ 9.141 por tonelada, tras tocar su mínimo desde el 11 de septiembre, a US$ US$ 9.115.

Se espera que Trump elija al senador Marco Rubio como secretario de Estado, dijeron fuentes a Reuters el lunes, posiblemente la opción más dura en la lista republicana y alguien que ha abogado por una política dura hacia China.

"Trump no se ha echado atrás en la idea de desplegar aranceles dirigidos a China. Eso realmente va a dañar a esa economía porque es vulnerable en este momento, no es tan robusta como lo fue en 2018 y 2019", dijo Tom Price, de Panmure Liberum. "También estamos sufriendo ahora un periodo estacionalmente bajo para la demanda de metales de Asia y China".

El contrato de cobre para diciembre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cayó 1,6%, a 75.310 yuanes (US$ 10.406,82) la tonelada.

La decepción de los inversores sobre la magnitud de las medidas de estímulo chinas ha contribuido al pesimismo del mercado.

También pesaba sobre los metales un dólar boyante en máximos de cuatro meses, ya que los inversores siguen apostando por operaciones que consideran se beneficiarán de la administración Trump. Un billete verde más fuerte hace que los metales tasados en la moneda estadounidense sean más costosos para los compradores que usan otras divisas.