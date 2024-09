Libra de cobre se mantendrá sobre los US$ 4 pese a leve baja en proyección

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El IPoM de septiembre planteó que el impulso externo que recibirá la economía chilena es similar a lo planteado en junio. Esto considera un crecimiento de los socios comerciales sin grandes novedades respecto de la proyección previa -del orden de 3% entre 2024 y 2026-, condiciones financieras internacionales algo más favorables y términos de intercambio algo menores.

El precio del cobre se redujo levemente respecto de la estimación anterior. Para 2024 se proyectó unos US$ 4,15 la libra (US$ 4,3 en junio), mientras que para 2025 y 2026 se siguieron considerando valores en torno a US$ 4,3.

Frente a esto, el reporte consideró una cotización promedio del petróleo referencial WTI y de Brent de US$ 81 el barril, casi igual que lo esperado en junio. Para el ejercicio venidero lo ven más bien en US$ 76 el barril y al siguiente en US$ 72.