Daniel Sauer amplía querella contra Rodrigo Topelberg y lo acusa de usurpación de identidad

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Una nueva arremetida judicial inició Daniel Sauer en contra de Rodrigo Topelberg, en una de las aristas del Caso Audio. Esto, luego de que activara una ampliación de la querella que ya había entablado en enero de este año en contra de Leonarda Villalobos, el mismo Topelberg y Yael Speisky por la grabación y difusión del ya famoso audio, y en que en específico a Villalobos le imputó también prevaricación.

Ahora, esta ampliación se dirige en específico contra Topelberg, imputándole usurpación de identidad y la coautoría en la grabación y difusión de conversaciones privadas.

En el texto, patrocinado por el abogado Octavio Sufán, se hace eco de la entrevista que Topelberg realizó a Meganoticias la semana pasada, donde explicita que recepcionó dicho audio de Leonarda Villalobos, el que denominó Némesis.

“La palabra ‘Némesis’ se refiere a un enemigo o adversario implacable. Este uso es común en obras literarias, películas y cultura popular. Por ejemplo, en los cómics y el cine, personajes como el Jóker son considerados la némesis de Batman, de la cual el querellado Topelberg es fiel seguidor”, dice el escrito.

En el texto se detalla: “En dicha entrevista televisiva, el imputado Rodrigo Topelberg Kleinkopf reconoce que para obtener sus objetivos e interés espurio difundió dicho audio y señaló expresamente que su nombre era Daniel Sauer, lo que evidentemente es falso”, dice la ampliación de la querella, la que cita lo dicho por Topelberg en la entrevista, en el sentido de que puso el nombre de Daniel Sauer y escribió algo como “Soy Daniel Sauer y así hice el fraude de Factop”.

Así, en este punto, la ampliación de la querella alude a la usurpación de identidad, que consiste en el uso indebido de los datos personales de una persona para hacerse pasar por ella y obtener un beneficio, causar un perjuicio o realizar actos en su nombre que afecten su esfera jurídica. “Esta práctica afecta no solo la integridad patrimonial de las personas, sino también derechos fundamentales como el derecho a la honra y la privacidad”, añade el texto.



“El imputado Topelberg escudado en la clandestinidad, utilizó el nombre de Daniel Sauer para difundir un audio fuera de la esfera jurídica”, dice esta acción judicial, la que añade que Topelberg denominó a la grabación y difusión del audio como Nemesis.

El término, añadió el texto, “es el antagonista que está destinado a desafiar repetidamente al protagonista, una figura contra la que se enfrenta en una batalla de largo plazo. (…) Así entonces, Topelberg, pese a su intento por victimizarse, no es más que un antagónico en esta investigación, que no ha colaborado en absoluto con el esclarecimiento de los hechos, no asume ninguna responsabilidad y sólo busca un absurdo rol protagónico”.

Esta ampliación de la querella también se hace eco de plantear que si bien en esta grabación se ventilan conversación que pueden revertir importante gravedad, “buena parte de ellas son una vil mentira de los abogados participantes”, dice.

También expone que esta grabación “nunca fue autorizada por Luis Hermosilla, ni tampoco por Daniel Sauer y se trató finalmente de una maniobra concertada por los imputados Topelberg y Villalobos para que el empresario Rodrigo Topelberg pudiera ‘negociar’ con terceras personas lo que le ha reportado lucrativas ganancias, más de $ 4.000 millones”, agregó.

Consultada la defensa de Topelberg, no se emitieron comentarios.