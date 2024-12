La respuesta de Clark a la CMF por Azul Azul: normativa consultada no aplicaría a fondos de inversión privados

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) liberó este jueves la respuesta del presidente de Azul Azul -concesionaria del club de fútbol Universidad de Chile-, y socio de Sartor, Michael Clark, al oficio del regulador del 23 de diciembre.

En su requerimiento, el regulador buscaba esclarecer si se cumplieron los plazos de información al mercado de la operación establecidos en la Ley de Mercado de Valores y si se efectuó dentro de los parámetros que rigen a las Ofertas Públicas de Acciones (OPA).

A través de un oficio de respuesta, Clark apuntó que “no resultan aplicables al caso en cuestión los citados artículos de la Ley 18.045 de Mercado de Valores (LMV), la Norma de Carácter General N°269 de 2009, ni el procedimiento que a través de ellas se regula, toda vez que los mismos se refieren a la toma, directa o indirecta de control de una sociedad anónima abierta, situación que no se verifica en este caso”.

“El Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, es un fondo de inversión privado que, por definición, es un patrimonio independiente, integrado por aportes de personas naturales y/o jurídicas, que se invierte en activos con el objetivo de generar rendimientos para sus partícipes, pero que no posee personalidad jurídica propia y en consecuencia no puede ser identificado como una ‘persona’ capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones por sí mismo, ni de detentar control de una sociedad”, señaló.

En cuanto a las consultas por la Ley de OPA, Clark argumentó que “dicho procedimiento establece como requisito el hecho de que se produzca un cambio en el control de una sociedad anónima abierta, lo cual, en este caso, no ocurre, ya que los cambios que se produzcan respecto de la titularidad de las cuotas del fondo, que no es una persona ni su controlador, no cumplen con los presupuestos de dicha situación”.

Mientras que “la situación de cambio de titularidad de las cuotas del fondo tampoco configura ninguno de los escenarios previstos” en el artículo 199 de la LMV, ya que “dicho procedimiento se refiere precisamente a adquisición de acciones y no cuotas de fondos de inversión y, como consecuencia de ello, la transferencia de cuotas del fondo no cumple con el supuesto basal”, añadió el texto.

Además, precisó que “con fecha 13 de diciembre de 2024, Inversiones Antumalal Limitada (ligada a Clark) adquirió 6.354.981 cuotas, de la serie única, del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, a un valor de US$ 0,90 cada cuota, correspondiente al 90% de las cuotas, serie única, de dicho fondo”.