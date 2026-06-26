Mercado de fusiones y adquisiciones "revive" en Chile y marca su mejor primer semestre en tres años

El mercado chileno de fusiones y adquisiciones (M&A) retomó el dinamismo durante la primera mitad de 2026 y registró su mejor desempeño semestral en tres años, de acuerdo con datos de PwC.

En detalle, entre enero y junio se concretaron 65 operaciones por un valor cercano a US$ 2.900 millones, cifras que representaron un aumento de 30% en el número de transacciones respecto del mismo período de 2025 y evidenció un salto de 793% en el monto involucrado.

El desempeño local contrasta con la tendencia global, donde el volumen de operaciones retrocedió 10% interanual, hasta 20.836 transacciones. Aunque, el valor de los M&A alcanzó a US$ 2 billones, equivalente a un incremento de 42% interanual.

A pesar del buen desempeño de estos primeros meses, Chile todavía se mantiene por debajo de los niveles que alcanzó durante el primer semestre de 2023, cuando se contabilizaron 69 operaciones por US$ 3.400 millones.

El director de finanzas corporativas de PwC Chile, Domingo Correa, atribuyó esta recuperación a un renovado interés de los inversionistas. "Estamos viendo un aumento importante en la actividad y un mayor interés por evaluar transacciones, luego de un período en que el mercado estuvo rezagado. También, existe una mejor percepción del entorno y expectativas asociadas al nuevo gobierno".

Durante los primeros seis meses del año, el incremento en el valor de las operaciones estuvo impulsado, principalmente, por una transacción de gran tamaño: La venta de la filial chilena de Telefónica a Millicom por un monto cercano a US$ 1.200 millones.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Sectores a la cabecera

De acuerdo con el reporte de PwC, medido por número de operaciones, el sector de servicios financieros lideró la actividad con 15 transacciones, equivalente al 23% del total y un crecimiento de 150% frente al primer semestre de 2025. Le siguió consumo, con 13 operaciones, manteniendo el mismo nivel del año anterior.

Mientras que, en términos de valor, el protagonismo fue para el sector de tecnología, medios y telecomunicaciones (TMT), que concentró US$ 1.680 millones, equivalente al 58% del monto total transado y un alza de 3.194% respecto del mismo período de 2025.

En segundo lugar, se ubicó servicios financieros, con US$ 625 millones, representando el 22% del total y un crecimiento interanual de 6.150%.

La composición sectorial también guarda similitudes con la tendencia internacional. A nivel global, TMT fue el principal generador de valor con operaciones por US$ 644.172 millones, seguido por servicios financieros con US$ 323.392 millones.