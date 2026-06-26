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Mercado de fusiones y adquisiciones "revive" en Chile y marca su mejor primer semestre en tres años

Según PwC durante la primera mitad del 2026, se concretaron 65 operaciones por casi US$ 2.900 millones.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Viernes 26 de junio de 2026 a las 11:44 hrs.

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<p>Mercado de fusiones y adquisiciones "revive" en Chile y marca su mejor primer semestre en tres años</p>

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