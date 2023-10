Los senadores que se perfilan como actores clave en la discusión de la reforma de pensiones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La reforma previsional está ad portas de cumplir un año desde su ingreso al Congreso por parte del Gobierno, el 7 de noviembre de 2022.

Desde ese entonces, no ha podido superar la valla de la comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, donde si bien fue aprobada su idea de legislar en enero de este año, no se ha votado en particular, permaneciendo entrampada a la espera de un acuerdo entre el oficialismo, la oposición y fuerzas de centro que permitan al Ejecutivo ingresar indicaciones.

Desde el Senado monitorean la discusión a pesar de que aún no se vislumbra cuándo podría llegar hasta esa instancia. Esto podría ocurrir después de ser votada en la Sala de la Cámara, en caso de que se apruebe.

Durante la discusión de la reforma, senadores de distintos sectores políticos han mostrado sus cartas respecto a qué elementos debiese contener a su juicio la reforma para alcanzar un acuerdo.

Apertura en senadores de Chile Vamos

En los últimos días, senadores de Chile Vamos han manifestado apertura para buscar alternativas que permitan alcanzar el consenso para sacar adelante cambios al sistema previsional.

Esta semana, en entrevista con DF, el senador y subjefe de bancada de la UDI, David Sandoval, se abrió a una distribución para la cotización adicional de 6% de 4 puntos a cuentas individuales y 2 puntos adicionales para un seguro de longevidad.

En tanto, el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, hizo ver que el debate debiese dejar de estar entrampado en el guarismo y que el foco se debiera poner en buscar nuevos mecanismos de financiamiento que permitan subir pensiones actuales sin hipotecar las de las generaciones futuras.

Figuras clave para el acuerdo

Además de Sandoval y Galilea -senadores que están participando de las conversaciones con los técnicos de Chile Vamos para buscar propuestas que puedan derivar en un consenso-, otros senadores que podrían jugar un rol clave en las negociaciones son los UDI Juan Antonio Coloma y Javier Macaya, en sus papeles de presidente de la tienda y presidente del Senado, respectivamente.

Además, voces al interior de la oposición apuntan a que en Evópoli Luciano Cruz Coke también podría tener un rol activo en esta materia.

Por el centro, se perfilan los Demócratas Ximena Rincón -quien fue ministra del Trabajo y Previsión Social- y Matías Walker, precursores de la idea de crear un seguro de longevidad.

Esta semana, Walker comentó a DF que la idea del seguro de longevidad es una propuesta que "sale de la discusión ideológica y permite una solución".

Además, el parlamentario desdramatizó el hecho de que no se logre el acuerdo completo en primer trámite constitucional, señalando que en el Senado podría ocurrir dicha situación.

Desde el oficialismo, la PPD Loreto Carvajal también será uno de los actores clave. La parlamentaria es la presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta, instancia en la que comparte con Walker y Galilea.

Dicha comisión también está compuesta por el PS Gastón Saavedra y e Iván Moreira (UDI). En tanto, Hacienda -donde debe pasar también el proyecto- es presidida por el senador del PPD Ricardo Lagos Weber y están José Miguel Insunza (PS) y Daniel Núñez (PC) por el oficialismo. Por la oposición, la conforman Coloma y el RN José García Ruminot.