Pensiones: “El tema no es cuánto se cede (...) Podemos ceder todos y tener un mamarracho”

La posición que fijó Demócratas en la Cámara de Diputados en enero de este año fue clave para que la reforma previsional lograra asegurar su paso al Senado. En la Cámara Alta, en tanto, los dos votos que tiene el partido -a través de los senadores Ximena Rincón y Matías Walker- también podrían ser determinantes en la Sala.

Si bien esta fuerza política no está representada en la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, donde actualmente la reforma intenta sortear la primera valla del segundo trámite constitucional, Demócratas sigue de cerca este debate y junto a Amarillos por Chile han elaborado distintas propuestas.

En entrevista con DF, la presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, instó a que la discusión se lleve a cabo con antecedentes y números. “Es fundamental para quienes tomamos decisiones que le afectan a los chilenos, tener el respaldo técnico de la decisión”, planteó.

“Da lo mismo lo que se legisle si el Gobierno no tiene un plan para lograr la formalización de los informales, que solo aumentan y todos ellos son una carga futura para el Estado, no van a contribuir a las pensiones y a lo más podrán acceder a la PGU”.

- ¿Cómo ve el protocolo de acuerdo para la tramitación que se lleva adelante en el Senado?

- Como Demócratas, nuestro objetivo es que el país logre mejorar las pensiones para los actuales y futuros pensionados y que se cierre de una vez por todas esta discusión. En esa línea, apoyamos el acuerdo que se hizo para avanzar legislativamente en el proyecto.

Pero el tema no es cuánto se cede. El Gobierno dijo que había cedido demasiado. El punto es cómo construimos un buen sistema que logre el objetivo, que es pagar mejores pensiones y no de quién cede más. Podemos ceder todos y tenemos un mamarracho de texto en la reforma de pensiones.

Por ello, le pediría a todos los actores que sean responsables para que más que estar presionando -y de hecho en la Cámara acostumbran a hacerlo-, conversen con todas las bancadas para ir logrando un acuerdo que cumpla el objetivo.

El sistema debe tener en el centro a las personas y las mejores pensiones. Espero que a eso apuntemos quienes estamos en el Parlamento.

- ¿Más de contenido?

- Sí. Ahora, da lo mismo lo que se legisle si el Gobierno no tiene un plan para lograr la formalización de los informales, que solo aumentan y eso significa que todos ellos son una carga futura para el Estado, no van a contribuir a las pensiones y a lo más podrán acceder a PGU.

- ¿El tema de la informalidad está ausente en el debate?

- No hay ninguna propuesta para eso. De hecho, ni siquiera en el Presupuesto 2025 viene alguna propuesta, en el de cumplimiento tributario tampoco. No había nada respecto a los informales y esto lo vienen advirtiendo varios economistas, (como) David Bravo, Joseph Ramos. Entonces, da lo mismo la mega reforma de pensiones que discutamos si no nos hacemos cargo de esto. Tenemos un tema ahí que lamentablemente no lo veo encima de la mesa y me preocupa.

Distribución del 6%

- ¿Comparte la última fórmula que propuso el Ejecutivo para el 6% de cotización adicional?

- No compartimos esa fórmula y por eso hemos puesto como propuesta que la distribución sea entre la cuenta de ahorro individual y el seguro de longevidad.

- ¿Ustedes siguen pensando en 4,2% a cuenta individual y 1,8% a seguro de longevidad?

- Sí. Después de la presencia del experto de la OCDE (Pablo Antolín), incluso con menos, se podría financiar el seguro de longevidad. El propio experto señaló que era una buena línea y más barato que lo que estábamos estimando nosotros.

- ¿Por qué no le gusta la fórmula actual, por ejemplo, el préstamo?

- En estos temas necesitamos los antecedentes y los números que respaldan lo que el Ejecutivo sostiene, porque al final la cuenta alguien la paga.

División de la industria

- ¿Qué le parece la discusión sobre si separar o no la industria?

- Nosotros coincidimos con la mesa técnica en este ámbito (...) y lo que ellos dicen es que no debe separarse la administración de la inversión, porque puede significar pérdida de knowhow, de conocimiento, y que al final se pone en riesgo la operación del sistema.

Hacer algo que signifique una pérdida de rentabilidad, al final eso lo pagan solo los trabajadores y no el Gobierno, ni tampoco el Parlamento, lo pagan los trabajadores.

- ¿Le preocupa que el Gobierno insista en la reorganización?

- Me preocupa porque esa cuenta no la va a pagar ni la ministra ni el ministro actual, la van a pagar las personas que se jubilen el día de mañana si esto no resulta, y qué mejor ejemplo que el Transantiago.

- ¿Ve posible que haya una reforma en este Gobierno?

- Creo que es posible que exista una reforma y que se cierre ese debate en este Gobierno, pero me falta ver una hoja de ruta más allá de lo que se acordó legislativamente en la Comisión de Trabajo.

- En noviembre vence el plazo para que dejen el gabinete quienes decidan ser candidatos. ¿Si la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, sale se debilitaría la reforma?

- Creo que la reforma la ha llevado el ministro (Mario) Marcel en esta etapa. No creo que afecte mayormente esta discusión.