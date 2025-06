Caja Los Héroes levanta casi $ 80 mil millones con bono a 2031 para entregar créditos de inclusión financiera

La Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes se embolsó casi $ 80 mil millones con la colocación de un bono a seis años indexado a la inflación, cuyos fondos se destinarán a nuevos préstamos bajo el marco de bonos sostenibles de la compañía.

Los UF 2 millones recaudados con el bono BHERAE0525, hoy equivalentes a unos $ 78.500 millones, tienen como objetivo aportar a la inclusión financiera a través de crédito social, según el prospecto de la emisión enviado a la Bolsa de Santiago.

"Gran parte de los recursos será destinada al crecimiento de la cartera, en una proporción de aproximadamente 90-10 o 80-20 entre crecimiento-refinanciamiento, como parte de nuestro programa de inclusión financiera y apoyo a los grupos socioeconómicos más vulnerables", dijo a DF el CFO de Caja Los Héroes, Jorge Oliva.

El bono, que tiene una calificación AA-, se colocó a una tasa de interés promedio de 3,57%, lo que significa un spread de alrededor 110 puntos base sobre el bono soberano de referencia, y es menor que la tasa de inscripción de 3,9%. La colocación recibió una sobredemanda de 1,5 veces la oferta, y contó con la participación de Banchile y Bci.

La deuda vencerá completamente en mayo de 2031. Eso sí, a partir del cuarto año, CCAF Los Héroes deberá empezar a sumar al pago de intereses la amortización del capital adeudado, en cuotas semestrales.

"Me atrevería a decir que este bono, emitido desde el sector no bancario -y en particular desde una caja de compensación-, muestra un retorno de la confianza hacia nuestra industria. Eso es bien importante, porque la industria durante los últimos 10 años estuvo en un camino más gris. Esta operación marca un punto de inflexión. Hemos caminado por el desierto, y hoy empezamos a cosechar los frutos de ese esfuerzo", manifestó Oliva.

El bono cuenta con ratificación de terceras partes, ya que Moody's ESG Solutions considera que el marco de este instrumento está alineado con los cuatro componentes principales de los Principios de Bonos Sociales 2021 de la International Capital Market Association (ICMA), según un informe de la clasificadora de riesgo.