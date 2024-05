Cencosud regresa al mercado de deuda con la emisión de un bono internacional por US$ 650 millones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las negociaciones advertidas por Bloomberg la semana pasada rindieron fruto y Cencosud vuelve al mercado de deuda después de siete años, anunciando este miércoles que acordó los términos de una nueva colocación internacional.

El minorista colocará un bono por US$ 650 millones a siete años y una tasa de interés de 5,95%. La operación se materializará el martes 28 de mayo, después de haber recibido una demanda inicial de más de US$ 3.200 millones, según un comunicado oficial.

“Estamos muy contentos con la respuesta del mercado en esta operación, que alcanzó el premio por riesgo más bajo de la historia de Cencosud y una demanda varias veces por sobre el monto de la colocación. Es una gran muestra de confianza en el rumbo de la Compañía”, publicó el gerente general de Cencosud, Rodrigo Larraín.

La recaudación será destinada a pagar la totalidad del capital pendiente por US$ 524 millones del bono senior de Cencosud con vencimiento en 2025, y a prepagar otros financiamientos por US$ 175 millones que incluyen costos asociados a la adquisición de The Fresh Market en Estados Unidos.

Andrés Neely, gerente de Administración y Finanzas, destacó que “esta operación de refinanciamiento permitirá a la Compañía mejorar su liquidez y el perfil de vencimientos de su deuda, y así seguir fortaleciendo la posición financiera para el desarrollo de sus planes de negocio".

Los bonos fueron clasificados con nota "Baa3" por parte de Moody’s y "BBB" por parte de Fitch Ratings.