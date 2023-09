Reforma de pensiones: aseguradores proponen crear renta vitalicia con pago único para herederos

Según diversas encuestas, la “heredabilidad” de los ahorros previsionales es un atributo ampliamente valorado por las personas cuando le preguntan por sus preferencias sobre el sistema de pensiones.

En el marco de la reforma previsional, la Asociación de Aseguradores de Chile propone establecer una modalidad de renta vitalicia con pago único para herederos.

El proyecto de ley que está en el Congreso contempla la posibilidad de una renta vitalicia con herencia y en ese marco, el gremio hizo una propuesta concreta.

¿Cómo funcionaría? Al momento de seleccionar una modalidad de pensión, el futuro pensionado podría escoger este nuevo tipo de renta vitalicia, en que más allá de las pensiones al causante o sus beneficiarios legales, si fallece la persona permitirá el pago único de un monto a los herederos si esto ocurre durante un período seleccionado al momento de jubilar.

La modalidad podría tener dos opciones: un pago único fijo y otro único decreciente.

En el caso de la primera alternativa, el pensionado establecería un monto equivalente a un porcentaje de su prima única que, durante un determinado número de años, en caso de que falleciera él y/o sus beneficiarios legales, la compañía de seguros deberá entregar los recursos a sus herederos legales o designados.

En el pago único decreciente, el pensionado determinaría un porcentaje de su prima única y un número de años durante los cuales -en caso de que falleciera sin dejar beneficiarios legales- la compañía de seguros garantizaría la entrega de un beneficio a sus herederos legales o designados.

El presidente de la Asociación de Aseguradores, Alejandro Alzérreca, explicó a DF que esta propuesta busca que el pensionado elija lo que más le acomoda: “Damos solución al inconveniente que veían los pensionados respecto a que la renta vitalicia como es un seguro, donde hay mutualización de riesgo, en caso de tener una enfermedad terminal o vivir menos producto de cualquier razón, sentían que perdían”.

El timonel del gremio que reúne a las compañías aseguradorastambién detalló que este tipo de modalidad tiene un costo que se reflejará en el monto de la pensión, dependiendo de lo que establezca la persona. “En los casos que creemos debieran ser más habituales, la pensión puede bajar del orden de un 7% o 12% si quiere dejar un monto mayor”, especificó.

Otro de los temas que inquietan al gremio es el seguro de longevidad, que se ha levantado como una alternativa para la distribución del 6% en la reforma.

“Tal como se ha presentado hasta el momento, nos parece una especie de sistema de reparto o cuenta nocional”, criticó.

El timonel del gremio ha insistido en que es una mala idea y que no habría un gran interés por parte de la industria. Advirtió que “significa gastarse la plata antes sin saber quién va a pagar esa pensión una vez que se gaste el dinero”.

Para Alzérreca, esas personas “accederán a la PGU, o alguien pondrá recursos adicionales para para financiar después de la edad que se determine, pero seguro propiamente tal no es”.

Respecto al dinamismo del sector en 2023, Alzérreca respondió que “ha sido un período difícil” y que “si no hay crecimiento, no hay inversión, no hay seguros asociados a estos nuevos bienes que vaya a producir la economía”. También, agregó que la incertidumbre política tiene efectos sobre el sector.

Respecto de las líneas de negocio, en el mercado de seguros generales las inundaciones por los frentes de mal tiempo y el aumento en el robo de vehículos son ingredientes que han impactado al sector, aunque celebró que los indicadores por los hurtos de autos han mejorado.

En seguros de vida con ahorro, comentó que “vienen cayendo en el último año y significa que la gente de está contratando menos y además está retirando los ahorros de estas pólizas”.

Además, valoró que las rentas vitalicias lograron recuperar terreno. “Venimos de unos años en que el mercado se había reducido a menos de la mitad de lo que había sido su historia. Esperamos volver a acercarnos a las UF 100 millones nuevamente”, dijo.