Bolsas mixtas ante avalancha de resultados y cifras macro

Las bolsas se acercaban al cierre de octubre con resultados mixtos. Por un lado, los mercados europeos anotaban caídas de hasta 0,5% (en el caso del parqué londinense), luego de que ayer el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, dibujara un panorama sombrío para el crecimiento de la Eurozona en los próximos meses. El DAX alemán bajaba casi un punto a media mañana, luego de que Volkswagen anunciara que sus ganancias trimestrales se derrumbaron 42% a septiembre tras una caída de 8% en sus ventas globales de automóviles. La marca había informado ayer que cerraría dos plantas en Alemania, lo que simboliza la debilidad industrial europea frente al avance de los competidores chinos.

Pero los futuros de los índices de Wall Street mostraban ganancias, a la espera de un día clave en cuanto a resultados corporativos: hoy reportan Microsoft, Meta y Booking, además de una serie de otras grandes compañías, cuyas cifras trimestrales serán una guía para los inversionistas. Los analistas tienen un ojo puesto también en los últimos días de la campaña presidencial en Estados Unidos, carrera que, según las encuestas, se mantiene muy cerrada. En Asia, en tanto, la Bolsa de Tokio mantiene el sesgo alcista desde las elecciones del pasado domingo, aprovechando la debilidad del yen y las previsiones de menores subidas de tasas de interés. El Nikkei cerró hoy con un avance del 0,96%, un signo opuesto a la caída del 0,9% con el que terminó el índice CSI 300 en China.

Las materias primas también arrojaban rendimientos mixtos hoy. El petróleo seguía recuperándose y subía 0,8% hasta los US$ 71,3 en el caso del barril Brent. Según el Financial Times, Rusia y Ucrania están negociando un acuerdo que permita evitar ataques directos a instalaciones energéticas en ambos países. Las conversaciones, mediadas por Qatar, podrían tener un impacto en el precio de los combustibles a nivel global, dado el carácter estratégico de las instalaciones tanto de Ucrania como de Rusia. En tanto, el cobre se mostraba plano en los mismos US$ 4,36 de ayer. Los analistas de commodities están a la espera de una reunión que altos funcionarios chinos sostendrán la próxima semana, en la que podrían decidirse nuevos estímulos para la alicaída economía de ese país.

Diario Financiero titula con la compra de 12 exsupermercados Montserrat por parte de fondo de Moneda y la participación del 33% de la propiedad de SMU. Además, el impulso que la elección de nuevos alcaldes generó a las inmobiliarias que se transan en bolsa.

ATENTOS A: