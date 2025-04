Declaraciones de China sobre negociación con EEUU moderan los avances en los mercados

China modera el avance de los mercados tras desmentir que haya negociaciones en curso con EEUU. Ayer, cuestionado sobre el avance de las negociaciones, Donald Trump aseguró que “han tenido reuniones esta mañana, y nosotros nos hemos reunido con China”. Las declaraciones del presidente estadounidense contribuyeron a las alzas registradas ayer, impulsadas además por positivos resultados de empresas.

Pero esta mañana, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, negó tales reuniones. “No se han celebrado consultas ni negociaciones sobre aranceles… EEUU no debería engañar a la opinión pública”, aseguró Guo.

El funcionario también rechazó los reportes de prensa que aseguran que Beijing prepara exenciones a los aranceles de 125% a algunos productos estadounidenses, debido al impacto en ciertas industrias.

Mientras, la agencia estatal Xinhua publicó la decisión del Politburó de preparar planes de emergencia contra los “shocks externos”. Se mencionan medidas monetarias, como el recorte de tasas, y fiscales “para impulsar la tecnología, el consumo y el comercio” y “hacer todo lo posible para consolidar los fundamentos del desarrollo económico y la estabilidad social”.

La contradicción entre Washington y Beijing resta fuerza al impulso dado por los numerosos reportes de de empresas con resultados por encima de lo esperado. Tras una sesión mixta en Asia, las acciones europeas operan con alzas moderadas. Los futuros de Wall Street se preparan para una apertura en verde. El dólar anota un nuevo avance y el oro retrocede (-0,97%).

Alphabet destaca en la sesión. La matriz de Google ve subir sus acciones más de 5% antes de la apertura, tras reportar alzas de dos dígitos en sus utilidades trimestrales, gracias a su negocio de servicios de IA y el crecimiento de su negocio de búsqueda y publicidad de Google.

Por ahora, los inversionistas no parecen preocupados por el proceso judicial en el que el Departamento de Justicia busca obligar a Alphabet a vender su buscador Chrome. Varias empresas tecnológicas se anotan como posibles compradores, incluyendo OpenAI y Yahoo!

Uno de los principales eventos en la agenda es el funeral del Papa Francisco, que se realizará mañana en el Vaticano y reunirá a una veintena de jefes de Estado en una de las mayores cumbres diplomáticas. Trump coincidirá con aliados como su par argentino, Javier Milei, pero también había oportunidad para hablar con sus pares europeos y el presidente ucraniano, Volodomyr Zelensky.

Diario Financiero abre su edición con una entrevista con Augusto iglesias, vicepresidente de la Comisión para el Mercado Financiero, quien asegura que “la CMF no cuestiona per se las operaciones con partes relacionadas, sino el modelo de negocios de Sartor”. También se destaca en la portada que Salmoneros le ponen números a la guerra comercial: menores envíos por US$ 623 millones e impacto global de US$ 1.400 millones.

ATENTOS A: