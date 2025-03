Futuros de Wall Street abren en rojo por temor a la guerra comercial y el riesgo político

El repunte de Wall Street pierde fuerza y el temor al impacto de la guerra comercial vuelve a dominar la agenda. A eso se suma una nueva amenaza de riesgo político, con el bloqueo demócrata al plan de los republicanos para financiar al gobierno federal a partir del sábado.

Las acciones en Asia cierran en rojo (-0,74%) y en Europa los índices operan mixtos. Los futuros de Wall Street muestran que el impulso generado por la desaceleración de la inflación se desvanece. Los índices estadounidenses se preparan para una apertura en rojo. El dólar opera plano, y los metales retroceden. El oro anota un alza moderada (+0,14%) para operar en US$ 2.953 por onza. ING espera que el metal alcance los US$ 3.000 este trimestre. Macquarie se une a BofA en anticipar que su rol de refugio lleve al oro a los US$ 3.500 en el tercer trimestre.

El repunte generado por las cifras de inflación menores a las esperadas vuelve a dar paso a la preocupación por la guerra comercial. A lo que se suma esta mañana el temor a un “cierre del gobierno”.

Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado, frenó el plan republicano para financiar el gobierno federal hasta el 30 de septiembre. A pesar de tener mayoría, los republicanos requieren de 8 votos demócratas para pasar su plan. De lo contrario, el gobierno federal quedaría sin financiamiento a partir del sábado.

La reacción de los demócratas permite anticipar que la negociación de los recortes tributarios planteados por Trump, y en los que basa su apuesta de impulso económico, podrían demorar más de lo esperado.

Las acciones tecnológicas son las protagonistas al inicio de la sesión. Las acciones de Intel saltan 10% antes de la apertura. El mercado reacciona al regreso de un veterano en la industria de los semiconductores, Lip-Bu Tan, para asumir como CEO.

Pero el avance de Intel no es suficiente para frenar el arrastre de Tesla en los futuros del Nasdaq y el S&P500. La firma de Elon Musk ve caer sus acciones casi 2% antes del inicio de la sesión. JPMorgan recortó el precio objetivo para la acción de Tesla a US$ 120. Es una baja de más de 50% desde los US$ 248 en que cerró ayer. Los analistas de JPMorgan anticipan que Tesla reportará su peor trimestre en ventas en tres años, a consecuencia del boicot contra Musk y su rol en Washington.

Diario Financiero reporta en su titular que BHP reabriría Cerro Colorado hacia 2028 e inversión inicial llegaría a US$ 1.500 millones para operar por 20 años.

ATENTOS A: