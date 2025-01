Incertidumbre domina los mercados ad portas del dato de inflación de EEUU

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El mercado está en modo de “esperar y ver” a horas de que EEUU reporte su dato de inflación de diciembre. Analistas de JPMorgan estiman que el S&P500 podría subir o bajar en torno a 1%, según la cifra cumpla o supere las expectativas.

Los futuros de Wall Street operan planos con cierta tendencia al alza tras el cierre mixto de ayer. Pero una variación mensual menor a la prevista en el Índice de Precios al Productor (0,2% vs 0,3%), sumada a una desaceleración inesperada de la inflación en Reino Unido en diciembre (2,5% desde 2,6%) ayuda a contener los temores por ahora.

Analistas temen que el reporte a publicarse a mediados de la mañana confirme un aceleramiento de la inflación, con una quinta alza consecutiva mensual de 0,3% del índice de precios; y un repunte de la tasa anual de inflación a 2,9% desde el 2,7% registrado en noviembre. Cifras mayores a las esperadas, sobre todo en la medición subyacente (sin alimentos ni energía) golpearían al mercado aún con más fuerza e impulsarían al dólar.

La divisa estadounidense extiende por ahora su caída, aunque la pérdida esta mañana es moderada, también a la espera del reporte de inflación. Las expectativas de un dólar más fuerte, de la mano de tasas de interés más altas, impulsado además por las medidas que podría tomar Donald Trump están golpeando a los mercados emergentes. Financial Times reporta que en los pocos días que suma 2025 los inversionistas han retirado ya US$ 3.000 millones de fondos de acciones emergentes, sumándose a la salida de US$ 31.000 millones el año pasado.

Además del reporte de inflación hoy tenemos el inicio de la temporada de resultados de Wall Street. Goldman Sachs, Citi y BlackRock reportan sus balances antes del inicio de la sesión. Al término de la jornada será el turno de JPMorgan y Wells Fargo.

Inversionistas pondrán la atención en las proyecciones para 2025 y los cambios que se estén adoptando con miras a las nuevas políticas del gobierno de Trump. En el caso de BlackRock, también hay expectativas en torno a la sucesión de Larry Fink.

TSMC, Samsung e Intel son dos empresas que ocupan titulares esta mañana. Bloomberg reporta que la Casa Blanca prepara nuevas medidas para restringir el acceso de China a semiconductores. Las regulaciones obligarían a estas empresas a un mayor escrutinio de sus compradores, para evitar que sus chips lleguen a firmas chinas.

También ya en sus últimos días bajo la administración de Gary Gensler, la SEC demanda a Elon Musk. El regulador financiero acusa a Musk de estafar a los accionistas de Twitter por más de US$ 150 millones al no revelar a tiempo que había adquirido más del 5% de la firma, lo que habría elevado el precio de las acciones.

Diario Financiero reporta en su titular que Cencosud se deslista del mercado brasileño y desecha su apertura a bolsa en ese país. Además, el Gobierno y la oposición no logran destrabar nudos críticos por pensiones e indicaciones se vuelven a postergar.

