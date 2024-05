Las acciones globales suben antes de datos de inflación en EEUU y la UE, mientras Wall Street está cerrado

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Con algo de retraso les contamos las novedades de la jornada bursátil de este lunes en una partida floja, dado que el mayor mercado del mundo, Wall Street, y uno de los centros clave de actividad en Europa, la Bolsa de Londres, permanecen cerrados en el día de hoy. Las celebraciones del Memorial Day y del Spring Bank Holiday, respectivamente, disminuyen el volumen negociado en la sesión.

En consecuencia tampoco hay cifras macro relevantes, solo la expectativa de lo que sucederá a la espera de las referencias sobre inflación en la mayor economía del mundo. La única alerta del día viene por el lado de la economía germana, que ha informado una inesperada baja en el índice Ifo de confianza empresarial. El dato cayó hasta los 89,3 puntos, por debajo de los 90,4 puntos estimados por los analistas, a pesar del estímulo monetario esperado para dentro de una semana de la mano del Banco Central Europeo.

La renta variable europea acusa los festivos en EEUU y Reino Unido, dejando a los inversionistas con pocas opciones de movimientos y un dato de Ifo peor a lo esperado en Alemania. Así las cosas, el índice paneuropeo Stoxx 600, después de haber tocado máximos por encima de los 525 puntos, lucha por salvar el umbral de los 520 puntos.

El EuroStoxx sube 0,27%, mientras que en Asia el Nikkei terminó con un aumento de 0,66% y el Hang Seng concluyó la sesión del lunes con un aumento de 1,17%.

El petróleo se mantiene entorno a los US$ 82 (Brent) a la espera de las novedades que deparará el próximo fin de semana la reunión de la OPEP+, que apuntan a un nuevo recorte en la producción.

Los analistas estiman que el oro vuelva a acercarse a sus recientes récords históricos. El metal precioso cotiza en el entorno de los US$ 2.360 la onza. En el mercado cripto, el bitcoin se estabiliza en los US$ 68.000 y ethereum sigue con su racha alcista, cerca de los US$ 40.000, de la mano del reciente visto bueno de la SEC a futuros ETF al contado de ether.

Diario Financiero hoy publica un revelador cálculo sobre los años que necesita Chile para alcanzar el PIB per cápita de un país OCDE, lejos quedaron los pronósticos de una o dos décadas...ahora son 50 años, si se mantiene el crecimiento de los últimos años.

