Los mercados se estabilizan pese a los ataques en Medio Oriente y las expectativas de alza de tasas

EEUU e Irán intercambian ataques por segundo día consecutivo. Pero el mercado está convencido de que ninguna de las partes quiere volver a un escenario de guerra. Las apuestas a que pronto veremos un reinicio de las negociaciones se reflejan en el techo que encuentra el petróleo y el freno en el dólar.

La divisa estadounidense opera plana tras la baja que registró la tarde de ayer. El petróleo ha frenado su caída, pero se mantiene lejos de los máximos vistos durante la parte más intensa del conflicto y el cierre del estrecho de Ormuz.

En lugar de preocuparse por Irán, los inversionistas miran nuevamente hacia las acciones tecnológicas. Las caídas recientes han generado oportunidades atractivas de entrada en el sector.

En Asia, solo el Hang Seng cerró en rojo. Las acciones europeas operan con alzas moderadas desde la apertura, mientras los índices estadounidenses se alinean para marcar alzas al inicio de la sesión. El freno al alza del dólar también ayuda a los metales. El cobre sube casi 2% en el Comex y vuelve a US$6,22 por libra.

El repunte en las acciones tecnológicas, especialmente las ligadas a semiconductores y chips de memoria, se atribuye en parte a inversionistas que salieron a “buy the dip” o aprovechar valoraciones más atractivas tras las recientes caídas.

SK Hynix es la otra fuente de impulso del repunte. Hay reportes de que su emisión de ADRs en el Nasdaq registra una demanda siete veces mayor que la oferta. La firma coreana, mayor productora global de chips de memoria, listará sus ADRs mañana con un objetivo de US$24.500 millones, en la que sería la mayor operación de este tipo hasta ahora.

Las expectativas de alzas de tasas de interés por parte de la Fed son otro componente importante de preocupación en el mercado. Las minutas de la última reunión, publicadas ayer, revelaron que a pesar de la decisión unánime de mantener la tasa, algunos pocos gobernadores plantearon que quizás era momento de un alza. El texto reveló un gobierno de la Fed dividido, pero en el que “varios” miembros prevén al menos un alza de tasas este año. Las apuestas del mercado apuntan a un alza en septiembre u octubre.

Estas expectativas se ven reforzadas por el riesgo de un quiebre en las negociaciones entre EEUU e Irán. La mayor presión sobre el precio de los combustibles dará argumentos a los “halcones” al interior de la Fed para presionar por un alza de tasas. De darse, sin embargo, elevar la tasa en la reunión de octubre parecería una decisión política arriesgada dada la cercanía de las elecciones parlamentarias. Sin embargo, las apuestas del mercado por el ajuste se concentran en la reunión del 28 de octubre, con un 71% de probabilidad.

Por el contrario, el mercado comienza a anticipar un recorte de tasas en China. El reporte de inflación de junio arrojó una nueva contracción mensual del índice de precios. La caída fue 0,3% fue mayor a la prevista y la segunda consecutiva para el índice. Por el contrario, el índice de precios al productor marcó un alza anual de 4,1%, su mayor nivel en cuatro años.

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