Fuerte contracción industrial y menor demanda de Estados Unidos hunde exportaciones del Biobío 16,1% en mayo

La disminución de más de 34% en los envíos a la potencia norteamericana fue, según el INE, el fenómeno de mayor incidencia en los retornos regionales que muestran una caída acumulada de 4,6% en los primeros cinco meses de 2026.

Las exportaciones de la Región del Biobío continúan experimentando un retroceso. De acuerdo al último boletín del Instituto Nacional de Estadíticas (INE) los envíos en mayo anotaron una contracción interanual de 16,1%, con retornos por US$ 320 millones. De este modo acumulan un retroceso en los primeros cinco meses del año de 4,6%. Las cifras reflejan el duro escenario que experimenta el comercio exterior regional, condicionado por factores productivos locales y la volatilidad de la demanda internacional.

El deterioro responde, según el INE, al débil desempeño del sector industrial, que tradicionalmente ha sido el motor económico del Biobío. El sector manufacturero registró una disminución de 15,8%. Pese al escenario, la matriz exportadora de la región no mostró alteraciones estructurales en su composición.

Así, las líneas de producción vinculadas a la fabricación de celulosa, papel y cartón, junto a la industria de alimentos y el rubro forestal, mantuvieron su hegemonía comercial al concentrar 88,8% de los retornos totales.

La madera aserrada se posicionó como el factor de mayor incidencia negativa, desplomándose 35,5% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Pese a la baja, este producto, junto con la celulosa y la harina de pescado, continúa conformando la columna vertebral de los envíos del Biobío, con 58,8% de los envíos del Biobío a los mercados extranjeros.

Respecto al comportamiento de los mercados, la mayor caída en la demanda provino de Estados Unidos, mercado que anotó una baja de 34,6%. Esta disminución de las importaciones norteamericanas fue, según el INE, la que mayor impacto tuvo en la economía del Biobío.