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40 mil kilos de palta perdidos: mosca de la fruta golpea a productores de Monte Patria y SAG proyecta que controles sanitarios se extiendan hasta enero de 2027

El SAG confirmó que en total ya se han descargado 950 mil kilos de frutas en la comuna de Limarí, Región de Coquimbo. Tras su retiro del árbol se dispone en bolsas plásticas y se traslada a un lugar determinado por el servicio, donde se entierra a una profundidad no menor a 1,5 metros para combatir la propagación de la plaga.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Martes 7 de julio de 2026 a las 09:25 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte palta Agricultura Agricultor Coquimbo compensaciones
<p>40 mil kilos de palta perdidos: mosca de la fruta golpea a productores de Monte Patria y SAG proyecta que controles sanitarios se extiendan hasta enero de 2027</p>

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