40 mil kilos de palta perdidos: mosca de la fruta golpea a productores de Monte Patria y SAG proyecta que controles sanitarios se extiendan hasta enero de 2027

El SAG confirmó que en total ya se han descargado 950 mil kilos de frutas en la comuna de Limarí, Región de Coquimbo. Tras su retiro del árbol se dispone en bolsas plásticas y se traslada a un lugar determinado por el servicio, donde se entierra a una profundidad no menor a 1,5 metros para combatir la propagación de la plaga.

La presencia de la mosca de la fruta y las medidas sanitarias aplicadas para su control han golpeado duro a los agricultores de Monte Patria, Provincia de Limarí (Región de Coquimbo). Aunque inicialmente los productores de Lomitas de Carén estimaban pérdidas puntuales de hasta 15 mil kilos de paltas, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmó a DF Regiones que la cifra a nivel comunal ya casi triplica esas proyecciones.

Según informó el director regional (S) del SAG, Luis Alfonso Morales hasta ahora se han descargado (sacado de los árboles) 950 mil kilos de fruta dentro de las áreas bajo control sanitario, en Monte Patria. De ese total, 40 mil kilos corresponden a plantaciones de paltas asociadas a unos 60 productores.

Tras la detección de un foco de infección, “dentro de esos 200 metros a la redonda se debe descargar la fruta del fondo para evitar que la mosca tenga lugar donde hospedar sus huevos”, explicó Morales.

El procedimiento se activa cada vez que se detecta un foco de mosca de la fruta, independiente del tipo de cultivo. En sectores como Lomitas de Carén, los agricultores han advertido que la medida afecta directamente sus ingresos, ya que parte importante de su producción no podrá comercializarse.

¿Que se hace con la fruta?

Desde el SAG explicaron que la fruta retirada no va a la basura común, sino que se dispone bajo un protocolo sanitario definido por el servicio. “Esa fruta se descarga, el SAG la retira del árbol y la dispone en bolsas plásticas. Luego se traslada a un lugar determinado por el servicio, donde se entierra a una profundidad no menor a 1,5 metros”, detalló Morales.

Uno de los puntos que más inquieta a los productores es la diferencia entre el valor de mercado de la fruta y los mecanismos de apoyo disponibles. Desde el SAG indicaron que quienes tengan más de 200 kilos descargados pueden optar a un agroseguro, instrumento que no depende directamente del servicio. “Lo que se paga por la fruta descargada es de $ 800 por kilo, no solo en el caso de la palta, sino de cualquier fruta” indicó el director regional.

Aunque se trata de una ayuda relevante, ese monto no cubre el costo real de una cosecha para los agricultores. Considerando la última temporada (septiembre 2025 a abril 2026) ponderada por volumen exportado, el precio internacional (FOB) promedio pagado a los exportadores chilenos por kilo de palta fue US$ 2,64 (cerca de $ 2.440). Pero el desperdicio de fruta es todavía peor si se toma en cuenta el precio minorista en los supermercados de Santiago y los hasta $ 7 mil que puede alcanzar esta fruta en un distribuidor retail en Europa.

A juicio de los productores, la situación golpea con más fuerza a pequeños agricultores y adultos mayores que dependen de la venta de paltas, cítricos u otros productos de temporada.

Restricciones hasta 2027

El control sanitario podría extenderse por varios meses más. Morales sostuvo que la duración dependerá de si continúan apareciendo nuevas capturas o focos larvarios en la zona. “Hasta la fecha tenemos estimado que esto se extendería hasta enero de 2027”, afirmó.

El SAG registra cerca de 1.400 capturas de adultos de mosca de la fruta en Monte Patria, con presencia en sectores como El Peñón, La Boyacá, Carén, Tulahuén y La Higuera, entre otros.

El operativo considera cerca de 480 funcionarios trabajando en terreno, incluso los sábados. Además, se mantiene un control carretero 24 horas al día, los siete días de la semana, junto a Carabineros, donde “al día de hoy llevamos más de 16 mil kilos de fruta interceptada en este control carretero”, señaló Morales.

La mirada del agro

El seremi de Agricultura de la Región de Coquimbo, Vicente Cortés, señaló que comprenden la preocupación de los pequeños agricultores, “sabemos que existe un impacto importante, pero también debemos resguardar nuestro patrimonio fito y zoosanitario y mantener la condición de Chile como país libre de esta plaga”, sostuvo.

La autoridad agregó que el ministerio ha trabajado en terreno junto al SAG y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indao), y precisó que a fines de 2025 se apoyó a 31 usuarios de Monte Patria, Río Hurtado y Ovalle con incentivos de hasta $ 500 mil. Además, indicó que el Seguro Colectivo de Mosca de la Fruta se encuentra actualmente en proceso de licitación.

Para el SAG, el llamado central es evitar el traslado informal de fruta, ya que ese movimiento puede generar nuevos focos fuera de las áreas bajo control. “La mosca no vuela más de 200 metros”, explicó Morales, al detallar que cuando aparecen detecciones a mayor distancia, el origen probable es el movimiento de fruta por parte de personas.