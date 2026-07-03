Reunión de Zofri con Hacienda da la partida a discusión sobre su futuro post 2030: plan apunta a transformar sistema franco en polo industrial

La compañía presentó una propuesta para proyectar el modelo entre 2030 y 2050, con foco en nuevas capacidades logísticas, industriales y tecnológicas. Hacienda, Dipres y Zofri acordaron iniciar un trabajo conjunto que servirá de insumo para el Plan Estratégico de la empresa.

Zofri S.A. dio la señal de partida a la discusión sobre el futuro del sistema franco después de 2030. La compañía presentó al Ministerio de Hacienda una propuesta para proyectar el modelo entre 2030 y 2050, en una señal que abre el debate sobre el rol que tendrá la zona franca en el desarrollo económico del norte de Chile durante las próximas décadas.

La exposición fue realizada el jueves por el presidente del directorio de Zofri S.A., Claudio Pommiez, en una reunión en la que participaron el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, la delegada presidencial regional de Tarapacá, Adriana Tapia, el senador Renzo Trisotti y el jefe del Departamento de Empresas Públicas de la Dirección de Presupuestos, Nicolás Correa.

Tras la cita, se acordó iniciar una agenda de trabajo conjunto para analizar alternativas de desarrollo del sistema franco post 2030. El proceso considerará experiencias internacionales, criterios de gobierno corporativo y una metodología basada en evidencia para la toma de decisiones.

En un video publicado en redes sociales post reunión, el ministro Quiroz destacó que “hemos tenido una muy buena reunión viendo el futuro de la región en general y también poniendo el acento en los planes futuros para Zofri. Vamos a estar trabajando en ello (...) para tener un nuevo salto hacia adelante y prepararnos rápidamente a los desafíos que presenta el desarrollo en la región” señaló.



En tanto, el Senador Renzo Trisotti indicó que esta es “la primera de una serie de reuniones” para avanzar en medidas concretas que fortalezcan la competitividad y el desarrollo de la zona franca.



El giro que busca Zofri

El punto central de la propuesta es ampliar el rol tradicional de la zona franca. Hasta ahora, el modelo ha estado fuertemente asociado al comercio, pero la mirada presentada por la compañía apunta a transformarlo en una plataforma con nuevas capacidades logísticas, industriales y tecnológicas.

En la reunión, Pommiez planteó que el debate no puede limitarse a mantener el esquema actual, “el desafío no es administrar el pasado, sino diseñar la Zofri del futuro”.

La hoja de ruta considera fortalecer áreas como manufactura, desarrollo tecnológico, economía circular y servicios especializados. También apunta a atraer nuevas inversiones y avanzar en el desarrollo de un polo industrial en Tarapacá y Arica y Parinacota.

Dentro de los elementos planteados aparecen tendencias globales como el nearshoring (acercar los centros de manufactura a los mercados de destino), la integración logística regional y la necesidad de contar con cadenas de suministro más seguras y resilientes.

Minería entra a la ecuación

Uno de los focos de la propuesta es conectar de manera más directa al sistema franco con la cadena de valor minera del norte de Chile. La compañía identificó una oportunidad en las inversiones proyectadas para el sector y planteó que Zofri puede jugar un rol en servicios especializados, manufactura, remanufactura, innovación tecnológica y nuevas capacidades industriales.

La idea es que la zona franca no solo opere como un espacio de comercio internacional, sino también como una plataforma vinculada a sectores productivos estratégicos de la macrozona norte.

Definición de largo plazo

La presentación también buscó instalar que la discusión post 2030 debe abordarse como una decisión de largo plazo para el país. Zofri planteó que el proceso debe revisar las lecciones del modelo actual, evaluar alternativas y construir una mirada compartida sobre el futuro del sistema franco.

“El desafío no consiste únicamente en definir el futuro de una concesión. Se trata de construir una visión compartida sobre el rol que deberá cumplir Zofri en el desarrollo del norte de Chile durante las próximas décadas”, enfatizó Pommiez.

El presidente del directorio agregó que esa reflexión debe convocar a los distintos actores vinculados al sistema franco, con el propósito de aportar al Estado una propuesta de largo plazo, técnicamente sólida y representativa de los desafíos y oportunidades del territorio.

La agenda de trabajo entre Hacienda, la Dirección de Presupuestos y Zofri será considerada como insumo para la elaboración del Plan Estratégico de la compañía, en el marco de los lineamientos definidos por el Sistema de Empresas Públicas.