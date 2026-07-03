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Reunión de Zofri con Hacienda da la partida a discusión sobre su futuro post 2030: plan apunta a transformar sistema franco en polo industrial

La compañía presentó una propuesta para proyectar el modelo entre 2030 y 2050, con foco en nuevas capacidades logísticas, industriales y tecnológicas. Hacienda, Dipres y Zofri acordaron iniciar un trabajo conjunto que servirá de insumo para el Plan Estratégico de la empresa.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Viernes 3 de julio de 2026 a las 18:00 hrs.

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<p>Reunión de Zofri con Hacienda da la partida a discusión sobre su futuro post 2030: plan apunta a transformar sistema franco en polo industrial</p>

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