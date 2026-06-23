Terremoto silencioso: alcalde de Alto Hospicio respalda llamado de ministro Poduje a declarar Estado de Catástrofe por socavones

El secretario de Estado comprometió una visita a Tarapacá y planteó un fondo especial para acelerar demoliciones y soluciones habitacionales. La emergencia suma más de 10 mil familias afectadas y cientos de viviendas con daño estructural.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, sostuvo esta semana reuniones separadas con los senadores Renzo Trisotti y Danisa Astudillo para abordar la crisis generada por los socavones que golpea Alto Hospicio desde hace más de una década.

En su encuentro con el secretario de Estado, Trisotti planteó la urgencia de pasar de los anuncios a la acción. "La grave situación de Alto Hospicio requiere de mucho más que anuncios que dependen de diversos actores para materializarse", sostuvo el senador.

En paralelo Poduje recibió a la senadora Danisa Astudillo y tras el encuentro calificó la situación como un terremoto silencioso que también afecta a Arica y Antofagasta. "Hay más de 10 mil familias afectadas, de las cuales cerca de 1.000 requieren demolición. Entonces, junto a la senadora, he asumido tres compromisos", sostuvo el ministro.

El primero, dijo, apunta a "avanzar un proyecto de ley que nos permita regular de mejor forma esto que ya está ausente de la legislación para poder avanzar". El segundo busca "impulsar un proyecto para viviendas críticas, que son alrededor de 1.000, para poder demolerlas y relocalizar a las familias".

El tercero es decretar un régimen de excepción. "Estoy convencido de que acá tiene que haber una dictación de Estado de Catástrofe que nos permita, junto con el Congreso, poder conseguir recursos adicionales mediante un fondo que sea transitorio, como se hace en todas las catástrofes. La única diferencia es que esta es silenciosa, pero va avanzando y puede generar un desastre", explicó.

Más de 700 viviendas con decreto de demolición

De acuerdo con un catastro de la Municipalidad de Alto Hospicio, más de 700 inmuebles de la comuna cuentan con decreto de demolición por el daño estructural que provocan los socavones.

El detalle municipal considera 176 viviendas con decretos alcaldicios de demolición parcial y 579 con decretos de demolición total. A esto se suman 150 departamentos con decreto de demolición total, 224 que ya fueron demolidos y otros 488 bajo decretos de desalojo voluntario.

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El alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, respaldó la propuesta de declarar estado de catástrofe y entregó su propia lectura del problema. "Alrededor de 1.700 viviendas tienen diferentes tipos de problemas, muchas de ellas con decretos de demolición, otras que ya han sido demolidas, particularmente departamentos", detalló el jefe comunal, quien precisó que ya se demolieron 10 bloques de departamentos y otros 13 cuentan con decreto de demolición.

Para Ferreira, la medida "ayudaría muchísimo, es lo que estamos esperando hace mucho tiempo. Este no es un problema de hoy, lleva más de 10 años".

El alcalde recordó que "han pasado tres gobiernos que han tenido buenas intenciones de hacer algo, pero no se resuelve. Por esta razón, valoro enormemente el compromiso y las palabras del ministro Poduje, en términos de decretar, por ejemplo, un estado de catástrofe, que es la línea que tenemos que seguir para que se puedan, finalmente, inyectar recursos".

El jefe comunal apuntó además a que la declaración requiere un cambio en la legislación vigente.

Astudillo pide acelerar la Ley Socavones

La senadora Danisa Astudillo explicó que la idea de su reunión con Poduje era "solicitarle algo que pedimos durante años cuando fui diputada, que era declarar un estado de catástrofe para la comuna de Alto Hospicio, considerando que el problema de los socavones es un terremoto silencioso que por años ha sido olvidado por las distintas administraciones y es el momento de que algún integrante del Estado se haga cargo de este problema. Y tuvimos una buena recepción, conseguimos de su buena voluntad".

La parlamentaria agregó que también pidió apoyo para tramitar el proyecto de la Ley Socavones.

La legisladora añadió que la reunión con Poduje también fue informada a los ministros de Hacienda e Interior, de manera que ambas carteras puedan respaldar la declaración del estado de excepción y explorar el financiamiento de la emergencia.

Vecinos de El Boro alertan nuevos daños

Uno de los sectores más golpeados es El Boro, donde los vecinos llevan años viendo cómo sus viviendas ceden con el paso del tiempo.

Ruth Seguel, secretaria de la junta vecinal El Despertar del Boro, describió la magnitud del problema. "En el sector donde estamos tenemos problemas gravísimos, los muros se han caído, en mi casa no puedo abrir la puerta. Ha sido súper peligroso, se forman socavones donde antes no había. Es un tema que viene desde hace mucho tiempo y los trabajos han empeorado la situación, causando más daño", relató.

Rosa González, presidenta de la Unión Comunal de Alto Hospicio, coincidió en que la problemática se arrastra por más de una década.

"Ha sido muy complejo durante años, llevamos más de 12 años luchando por el tema de los socavones. Todos los días recibo reclamos, desde socavones de más de dos metros hasta paredes que están por caerse, puertas afectadas con el temor de que, ante cualquier sismo, su casa pueda colapsar", explicó la dirigenta.

Para González, los compromisos anunciados por Poduje responden a demandas históricas de los vecinos. "Sería muy positivo para la comunidad de Alto Hospicio. Lo hemos solicitado durante muchos años y es la única manera de enfrentar el problema de los socavones. Primero se planteó crear una ley de socavones y, en segundo lugar, declarar Estado de Catástrofe en la comuna para poder acceder a soluciones habitacionales", concluyó.

Sobre el destino de las familias que deban dejar sus viviendas, el alcalde Ferreira indicó que buena parte ya cuenta con apoyo del Gobierno. "Ya tienen subsidios de arriendo entregados por el propio gobierno, subsidios de arriendo que alcanzan casi los $ 500 mil mensuales", señaló.

El jefe comunal también se refirió a las condiciones del terreno para una eventual reconstrucción. "El problema no es el suelo" para volver a construir, sino que "el problema es si al suelo le cae agua o se contamina con agua, estas sales son las que se diluyen", explicó, y agregó que hoy existen tecnologías disponibles para edificar en esas condiciones.