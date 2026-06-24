Vulneración en aduanas: desaparecen imágenes de escáner usado en importante operativo antidrogas que serían presentadas como evidencia

Un oficio reservado alertó la eliminación de respaldos del camión escáner de la aduana de Quillagua. Los archivos correspondían a fiscalizaciones del 1 y 2 de febrero, incluyendo el control a un bus de Norte Azul donde se hallaron 190 paquetes de droga

La Dirección Regional de Aduanas de Iquique quedó bajo la lupa tras una vulneración de seguridad al sistema de respaldo de imágenes captadas por un camión escáner en el control aduanero de Quillagua, uno de los puntos estratégicos de fiscalización en el norte del país.

De acuerdo con antecedentes revelados por Reportajes T13, un oficio reservado del Servicio Nacional de Aduanas alertó sobre la eliminación de 102 archivos correspondientes a fiscalizaciones realizadas entre el 1 y 2 de febrero de 2026. En una de esas jornadas, el equipo de revisión no intrusiva permitió detectar anomalías en un bus de pasajeros de la empresa Norte Azul, donde luego se encontraron 208 kilos de cocaína distribuidos en 190 paquetes.

El caso encendió las alarmas dentro de Aduanas por la pérdida de material que podía respaldar el procedimiento fiscalizador y ser incorporado como prueba en la causa penal.

Según la información publicada por T13, la alerta se levantó durante los primeros días de junio, luego de comunicaciones entre los departamentos de Operaciones y Fiscalización de Aduanas. El Encargado de Protección Radiológica de la Dirección Regional de Iquique advirtió “la pérdida de parte de las imágenes de inspección de la bitácora del referido camión escáner”.

El mismo funcionario sostuvo que, tras revisar los documentos operacionales del sistema de escaneo, se pudo “corroborar” que “no existe registro ni respaldo de las imágenes asociadas a los 102 procedimientos de revisión no intrusiva que realizó el camión” los días 1 y 2 de febrero en Quillagua.

Archivos eliminados y detección tardía

La revisión interna estableció que fueron eliminados 38 archivos correspondientes al 1 de febrero y otros 64 del día siguiente. Los registros estaban asociados a procedimientos realizados por el camión escáner asignado al control aduanero de Quillagua.

Los archivos fueron eliminados el 4 de febrero por un operador de la empresa a cargo del almacenamiento del material o hallazgo no intrusivo captado por los escáneres en frontera. Sin embargo, Aduanas habría constatado la vulneración recién en mayo, cuando solicitó los respaldos de esas jornadas de fiscalización.

El oficio reservado número 98-2026 advierte que la pérdida de esas imágenes adquiere especial relevancia porque durante ese periodo se desarrolló un procedimiento de alta importancia criminalística.

“Especial relevancia adquiere las pérdidas de las referidas imágenes debido a que durante el período informado la Aduana Regional realizó un procedimiento de alta relevancia criminalística, en el que mediante el uso del camión escáner asignado a Quillagua, se pudo detectar anomalías en la estructura en el techo del segundo piso y en el doble fondo del maletero trasero de un bus de pasajeros de la empresa Norte Azul”, señala el documento reservado.

Ese hallazgo permitió detectar que el bus transportaba 190 paquetes de cocaína, con un peso total de 208 kilos. El procedimiento terminó con la detención de toda la tripulación de la máquina, cuyos integrantes fueron formalizados por delitos de narcotráfico y permanecen en prisión preventiva.

Valor probatorio bajo alerta

Uno de los puntos más sensibles del caso está en el impacto que puede tener la eliminación de los archivos sobre la trazabilidad del procedimiento. En el oficio, Cristián Merino, jefe del Departamento de Operaciones de Aduanas, advirtió que los registros tenían relevancia para la investigación dirigida por la Fiscalía Local del Tamarugal.

“Dichos registros poseen un alto valor probatorio, pudiendo ser incorporados como medio de prueba en la investigación dirigida por la Fiscalía Local del Tamarugal (...) La inexistencia de estas imágenes afecta directamente la trazabilidad del procedimiento y priva a la investigación de un antecedente técnico de especial relevancia para sustentar la actuación fiscalizadora realizada por el Servicio”, concluye el documento firmado por Merino.

Tras detectar la situación, el Servicio Nacional de Aduanas presentó una denuncia reservada ante el Ministerio Público para indagar las responsabilidades asociadas a la eliminación de los archivos y a la vulneración del sistema de almacenamiento.

Fiscalía asegura que la causa sigue normal

Desde la Fiscalía de Tarapacá indicaron que están en conocimiento de los antecedentes detectados por Aduanas. Sin embargo, descartaron que la eliminación de las imágenes afecte el avance de la investigación por narcotráfico.

El Ministerio Público señaló que las “pruebas están aseguradas” y que la causa radicada en el Juzgado de Pozo Almonte mantiene su tramitación normal.

El caso vuelve a poner bajo presión los sistemas de control fronterizo en Tarapacá, en particular el resguardo de los respaldos generados por los camiones escáner, una herramienta clave para detectar carga ilícita sin intervención directa de los vehículos fiscalizados.