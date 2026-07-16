Temporal anega Plaza de Armas de Parral y mantiene en alerta aumento del caudal en ríos de Ñuble por riesgo de desborde

Comunas como Pinto, Coihueco, Chillán y Chillán Viejo se mantienen bajo Alerta Amarilla por la crecida de los ríos Niblinto y Chillán.

Las intensas precipitaciones ocasionaron anegamientos en localidades como San Carlos (Región de Ñuble), y Cauquenes y Parral (Región de Maule). Esta última fue que resintió con más fuerza el temporal, hecho que quedó graficado con el particular “desborde” de la pileta en la Plaza de Armas, que terminó completamente anegada.

"Esta es una ciudad que no cuenta con una modernización que permita pensar que podemos responder de mejor manera a situaciones climáticas como estas. No tenemos conector de aguas lluvias y un plan regulador que está atrasado hace más de 30 años", afirmó el alcalde de Parral, Patricio Ojeda a Radio Agricultura.

De acuerdo al balance entregado tras el Cogrid Regional, las situaciones vividas en Maule sur, responden a la intensidad de agua caída durante todo el miércoles. Según explicó el director regional de Senaperd, Carlos Bernales, “el día de ayer cayeron entre 90 y 100 milímetros, lo que dio pie a que las calles se inundaran, en la comuna de Parral sobre todo, con afectaciones a viviendas”. Para esta jornada el pronóstico es que continúen las precipitaciones con una proyección de entre 40 y 50 milímetros.

Respecto a la emergencia en Parral, el delegado regional, Juan Eduardo Prieto, aclaró que la emergencia “afectó los accesos de tres familias sin que el agua ingresara al interior de sus viviendas, contingencia que ya fue solucionada en terreno por el equipo municipal”.

Desbordes bajo monitoreo

El panorama en la vecina Región de Ñuble también mantiene en alerta a los equipos del ministerio de Obras Públicas y Senapred. Hasta el último balance, se reportan 144 personas afectadas, principalmente por anegamientos en las comunas de San Carlos, Ninhue y Portezuelo. Adicionalmente, los fuertes vientos han provocado la interrupción del suministro eléctrico para cerca de 17 mil clientes, afectando con mayor fuerza a Coihueco, Coelemu, Chillán y Cobquecura.

En materia de conectividad, la Dirección de Vialidad ha debido atender más de una veintena de emergencias derivadas de desbordes de canales, árboles caídos y socavones. Sólo se mantiene el tránsito suspendido en rutas específicas de Quillón y San Nicolás, la red principal se mantiene mayoritariamente operativa.

"El trabajo preventivo realizado durante el Operativo MOP Invernal nos ha permitido responder con rapidez y mantener la conectividad en la mayor parte de la región. Seguiremos monitoreando la evolución del sistema frontal y actuando donde sea necesario", señaló Luis Carrasco, seremi de Obras Públicas de Ñuble.

Desde la dirección regional de Senapred, explicaron que se mantiene la Alerta Temprana Preventiva, así como también “hemos declarado Alerta Amarilla producto de las crecidas de los ríos Niblinto y Chillán, que abarcan las comunas de Pinto, Coihueco, Chillán y Chillán Viejo”, explicó Cristián Matus, director del organismo.

Al respecto, el MOP registra que “el río Chillán, en el sector Esperanza, permanece en Alerta Amarilla con un nivel de 2,8 metros, mientras que el río Perquilauquén, en Ñiquén, se encuentra en Alerta Azul con 2,54 metros. En tanto, el río Niblinto registra una tendencia a la baja y el resto de las estaciones permanece bajo los umbrales de alerta”.

Respecto a las precipitaciones, tenemos alrededor de 70 milímetros registrados en la estación de Chillán durante las últimas 24 horas’, concluyó el director Matus.