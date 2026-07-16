Sistema frontal deja más de 658 mil clientes sin suministro y gobierno despliega a la FFAA
Pasadas las 14:40, La Araucanía lideraba el número de interrupciones con 215.765 clientes afectados, seguida por Biobío, con 123.754. También se registraban cortes de consideración en Maule, Valparaíso, Los Ríos, Ñuble, O'Higgins y la Región Metropolitana.
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Con más de medio millón de clientes sin suministro eléctrico, suspensión preventiva de clases en siete regiones y un despliegue conjunto de las Fuerzas Armadas, el gobierno intensificó este jueves su respuesta por el sistema frontal que afecta gran parte del territorio nacional y que, según los pronósticos, continuará dejando intensas precipitaciones y fuertes vientos durante las próximas horas.
Tras encabezar una reunión de coordinación en el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), el Presidente José Antonio Kast afirmó que el foco del Ejecutivo está puesto en anticiparse a la emergencia y garantizar una respuesta rápida en caso de que las condiciones meteorológicas se agraven. En la cita participaron el ministro del Interior, Claudio Alvarado; el ministro (s) de Defensa, Christian Marcelo Bolívar; el jefe del Estado Mayor Conjunto y los comandantes en jefe del Ejército y de la Fuerza Aérea.
En el Grupo 10 nos reunimos junto al Ministro Alvarado y el Subsecretario Bolivar con la FACh para revisar las capacidades aéreas que el Estado pone a disposición ante la emergencia metereológica. Helicópteros Black Hawk, Bell 412 y aviones de transporte quedan disponibles para… pic.twitter.com/nXkZxV8cPh— José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) July 16, 2026
Cortes de energía
Uno de los principales efectos del tempporal se registra en el suministro eléctrico. De acuerdo con el balance de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a las 14:40 de este jueves, más de 658 mil clientes permanecían sin servicio al mediodía, concentrándose la mayor afectación en las regiones del sur.
La Araucanía lideraba el número de interrupciones con 215.765 clientes afectados, seguida por Biobío, con 122.412. También se registraban cortes de consideración en Maule (90.556), Valparaíso (64.785), Ñuble (42.532), Región Metropolitana (38.918), O'Higgins (34.949) y Los Ríos (35.964). En el norte, los cortes eran más acotados, con 8.033 clientes sin suministro en Coquimbo, nueve en Atacama y seis en Antofagasta, mientras que Magallanes prácticamente no registraba afectación.
Las autoridades señalaron que las empresas deberán mantener reforzadas sus cuadrillas mientras persistan las alertas meteorológicas, considerando que los pronósticos anticipan nuevas rachas de viento y precipitaciones que podrían generar fallas adicionales en la red.
Gobierno moviliza medios militares y anticipa recursos
Durante el punto de prensa, el Ejecutivo insistió en que la estrategia ha privilegiado la prevención por sobre la reacción. El comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Hugo Rodríguez, informó que la institución mantiene 18 helicópteros operativos, además de siete aeronaves de transporte pesado y doce aviones de transporte mediano, disponibles para evacuaciones, rescates, traslado de alimentos y apoyo logístico donde sea requerido.
El ministro (s) de Defensa, Christian Marcelo Bolívar, sostuvo que existe coordinación permanente entre el Estado Mayor Conjunto, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para apoyar a las autoridades regionales si la emergencia escala durante las próximas horas.
Viviendas de emergencia y suspensión de clases
En paralelo, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, anunció que el Ejecutivo decidió adelantar parte del despliegue de viviendas de emergencia almacenadas en centros de producción, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta en caso de daños mayores.
Según explicó, por instrucción presidencial ya comenzaron a trasladarse módulos habitacionales hacia Ñuble y Biobío, además de preparar stock para eventuales requerimientos en Coquimbo y Atacama. El secretario de Estado sostuvo que la anticipación busca evitar demoras una vez declarada una emergencia, subrayando que "los tiempos de respuesta son muy importantes" cuando ocurre un evento climático de gran magnitud.
En materia preventiva, el Gobierno también amplió la suspensión de clases. A la medida que ya regía entre Coquimbo y Maule, se sumó la Región de Atacama, decisión que, según Alvarado, apunta a "proteger a los niños y evitar exponerlos a las condiciones climáticas previstas para las próximas horas".
Evacuaciones preventivas y monitoreo permanente
El Ejecutivo informó además que durante la noche anterior se realizaron evacuaciones preventivas en sectores considerados de riesgo, particularmente en la Región Metropolitana, mientras Senapred mantiene monitoreo permanente de cauces, quebradas y zonas con posibilidad de remociones en masa.
Desde La Moneda recalcaron que el trabajo continuará desarrollándose bajo un esquema de coordinación entre ministerios, gobiernos regionales, municipios y organismos de emergencia, con actualizaciones periódicas según evolucione el sistema frontal.
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