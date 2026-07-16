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Economía y Política

Sistema frontal deja más de 658 mil clientes sin suministro y gobierno despliega a la FFAA

Pasadas las 14:40, La Araucanía lideraba el número de interrupciones con 215.765 clientes afectados, seguida por Biobío, con 123.754. También se registraban cortes de consideración en Maule, Valparaíso, Los Ríos, Ñuble, O'Higgins y la Región Metropolitana.

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 16 de julio de 2026 a las 14:45 hrs.

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<p>Sistema frontal deja más de 658 mil clientes sin suministro y gobierno despliega a la FFAA</p>

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