Bolsa mexicana: los portafolios se ajustan y se asoman joyas para invertir

Los inversionistas están mirando con precaución el escenario político de México. A una semana de que aterricen los nuevos diputados y senadores en el Congreso, que darán mayoría al partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el país se prepara para implementar una serie de reformas que han generado gran incertidumbre en los mercados.

Esta semana, Morgan Stanley degradó las recomendaciones para invertir en renta variable en el mercado mexicano. “Vemos signos de interrogación en torno a la historia del nearshoring en México tras la propuesta de Reforma Judicial enviada al Congreso”, señaló.

Al mismo tiempo, Bank of America advirtió que México atraviesa por el calendario político más ocupado y trascendental de los últimos tiempos, agregando que las reformas del Presidente López Obrador, las elecciones en Estados Unidos y la “sobrerrepresentación” del oficialismo en el Congreso podrían marcar de forma negativa la próxima década.

El nerviosismo ya se ha sentido. Desde las elecciones del 2 de junio, la bolsa mexicana ha tenido un desempeño negativo superior al 13%, mientras que en promedio Latinoamérica ha caído un 3,2%.

Los impulsos se frenan

El nuevo escenario político y económico dista de lo que ha experimentado México en los últimos años. Tras haberse posicionado como una economía atractiva para captar inversiones extranjeras, el país superó constantemente las proyecciones de crecimiento de utilidades de las compañías y de su propio Producto Interno Bruto (PIB).

Desde comienzos de 2021 hasta fines de 2023, mientras la incertidumbre política no tuvo mayor impacto, las compañías del país impulsaron la bolsa mexicana, la cual registró un rendimiento total superior al 29%. “El ruido político estaba bajo control y el negocio estaba en su mejor momento”, indicó Luis Pardo, portfolio manager de acciones mexicanas en Compass.

Desde México, Pardo detalló a Señal DF que las cosas están cambiando. “Ves a Chile y Perú saliendo del piso, Brasil rebotando y México desacelerándose. Este año vamos a crecer menos de un 2%; no vamos a superar las proyecciones”.

A diferencia del resto de la región, que depende en gran parte de China, el desempeño económico de México está estrechamente relacionado con la realidad que vive Estados Unidos. Hoy, México es el principal socio comercial de la mayor economía del mundo, ya que más del 70% de sus exportaciones van al país vecino. Al mismo tiempo, más del 4% del PIB mexicano proviene de remesas enviadas desde Estados Unidos.

Así, el menor crecimiento que experimenta EEUU es algo que se sigue de cerca.

“No creemos que vaya a haber una desaceleración descontrolada en EEUU. Pero sí somos conscientes de que el crecimiento global tendrá que normalizarse hacia cifras más estables, lo que significa números menores a los que estamos viendo hoy”, agregó Joaquín Barrera, director de renta fija e inversiones de SURA Investments.

¿Nearshoring en riesgo?

Uno de los mayores temores de la economía mexicana es perder las ventajas del nearshoring. Las inversiones extranjeras han impulsado al país, en medio de las apuestas de compañías que buscan abaratar sus costos de producción y acercarse a sus principales mercados.

“Si se da una mala combinación entre las elecciones de Estados Unidos y una reforma judicial que no sea amigable con el mercado, probablemente no se elimine el nearshoring, pero este no podrá desplegarse en toda su capacidad”, apuntó Barrera.

“La mayor ventaja de este fenómeno es que las exportaciones hacia Estados Unidos sean de productos de mayor valor agregado, como semiconductores. Por eso, en el peor de los escenarios, no lograremos eso, pero sí seguiremos siendo manufacturadores de autopartes, muebles y ese tipo de productos”, señaló el portfolio manager de Compass. “Para que el nearshoring deje de ocurrir, tendrías que mover a México de su posición geográfica”, agregó.

Las 20 reformas

“Welcome back to Latam”, le dijo uno de los portfolio managers a sus clientes tras las elecciones del 2 de junio.

Las iniciativas legislativas del oficialismo han crispado el ambiente, ya que el 1 de septiembre de este año asumen los nuevos miembros del congreso mexicano, donde Morena, junto a sus aliados, tendrá mayoría y podría eventualmente aprobar un paquete de 20 reformas que buscan modificar parte de la constitución del país. De ellas, la Reforma Judicial es una de las más polémicas, ya que busca designar a los jueces y magistrados por voto popular.

“El riesgo radica en que el Poder Judicial pierda su distintiva característica de ser un ente eminentemente técnico, imparcial y ajeno a los ciclos políticos. Cifras de alta frecuencia apuntan a que la inversión en México ya ha comenzado a desacelerarse”, apuntó el gerente de renta variable Latam en LarrainVial Asset Management, Yosy Banach.

“La discusión real se va a comenzar a dar ahora en el mes de septiembre, es decir, en una semana comienza ya la nueva legislatura y ahí es donde vamos a conocer realmente cuál es el alcance y cuáles son los detalles de esta reforma. Sabemos hasta hoy cuál es el espíritu de lo que se quiere hacer, pero va a ser muy importante conocer los detalles de cómo se quiere hacer, en qué momento y cuáles serían todas las implicaciones”, agregó Barrera de SURA Investment.

Ajustando los portafolios

En medio de un turbulento escenario bursátil, el precio de las acciones mexicanas ya ha descontado los potenciales riesgos que enfrenta el país, y muchos se preparan para un complejo escenario, al menos a corto plazo. Al mismo tiempo, los fondos de inversión se han ajustado y han aumentado su ponderación en el consumo básico, mientras que han reducido su exposición a sectores financieros.

“Si bien las acciones mexicanas se encuentran relativamente baratas por los factores antes mencionados, en una perspectiva a un año, vemos oportunidades más atractivas en otros países de Latinoamérica, como Brasil”, indicó el gerente de renta variable Latam en LarrainVial Asset Management.

Esta semana, Morgan Stanley advirtió a los inversionistas que deben tomar con cautela su exposición a algunas firmas como Walmex, Femsa y Coca-Cola Femsa. Además, el banco de inversión eliminó a Kimberly Clark México, Laureate y Qualitas de su portafolio.

“Es momento de gestión activa y no tanto de un ETF”, indicó Pardo de Compass, argumentando que muchas de las firmas del principal índice del país se verán enfrentadas a escenarios complejos, especialmente aquellas con la mayor parte de sus operaciones en el país. “Todavía nos queda mucha incertidumbre que tenemos que definir”, agregó.

Las joyas donde apostar

A pesar del desafiante escenario político y económico, los analistas explican que las compañías mexicanas están viviendo un momento espectacular, con sólidos balances financieros, buenas políticas de retorno de dividendos y muchas con una alta exposición al extranjero. Así, la volatilidad se ha convertido en una oportunidad para apostar por empresas que tendrán atractivos retornos en el mediano plazo.

“Te va a generar oportunidades brutales. Vas a encontrar compañías que tienen mucha exposición afuera, que van a seguir creciendo y se benefician de un tipo de cambio más depreciado”, indicó Pardo.

El portfolio manager de Compass apuesta por las embotelladoras de Coca-Cola, Arca y Femsa, además de Bimbo, Genomma Lab y Kimberly Clark. ¿Qué tienen en común? Todas están ligadas al consumo y reportan sus balances financieros en dólares.

Desde SURA, Barrera apuesta por el sector inmobiliario, que se verá beneficiado por las bajas tasas de interés, además del sector de materiales y consumo básico. “La economía viene andando bien, pero el consumo básico es justamente lo que no puedes sacar de tu estándar de consumo”.