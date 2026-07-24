Cuatro datos clave para invertir en la semana

1. Diversificar las inversiones en acciones

Este año, la selección de acciones individuales ha tenido un impacto mucho mayor de lo habitual en los rendimientos de las carteras, una tendencia que probablemente continuará. Si bien esto genera más oportunidades para quienes invierten en las empresas correctas, también aumenta los riesgos de concentración. Cerca del 40% de las carteras autogestionadas mantienen más de la mitad de su exposición accionaria en 10 acciones o menos. En este entorno, vale la pena revisar las carteras y asegurar una diversificación adecuada entre regiones, sectores y estilos de inversión para equilibrar riesgo y potencial de retorno.

2. Invertir en innovación transformacional

La inteligencia artificial, la demanda creciente por energía y la longevidad están impulsando lo que consideramos la próxima etapa de crecimiento de los mercados. Estas tendencias generan oportunidades que van mucho más allá de la tecnología estadounidense, beneficiando sectores como semiconductores, software, energía y salud a nivel global. Una exposición dinámica a estas temáticas puede ayudar a capturar tendencias estructurales de largo plazo y participar en áreas con alto potencial de crecimiento.

3. Ampliar la exposición a commodities

El oro ha cumplido un papel importante como activo refugio en los últimos años, pero una exposición más diversificada a materias primas también ofrece oportunidades interesantes y puede aportar mayor resiliencia a las carteras. Energía, agricultura y metales industriales pueden aportar potencial de retorno frente a distintos escenarios. La energía puede beneficiarse de eventuales disrupciones de oferta, mientras que los metales industriales son favorecidos por la electrificación y la expansión de la inteligencia artificial.

4. Aprovechar los rendimientos en renta fija

La reciente corrección de los mercados de bonos ha generado una oportunidad para asegurar rendimientos atractivos en instrumentos de alta calidad y vencimientos cortos o medios. Muchos inversionistas mantienen niveles elevados de liquidez, pero la renta fija vuelve a ofrecer una combinación interesante de ingresos y diversificación. Además, el mercado parece descontar un ajuste monetario en EEUU mayor de lo que sugieren los fundamentos económicos.