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La salida de Marianne Lake reaviva la intriga por la sucesión de Jamie Dimon en JPMorgan

La ejecutiva pasó años como candidata al puesto de CEO en JPMorgan. La semana pasada, su carrera terminó fulminantemente.

Por: Sandra Burgos

Publicado: Viernes 3 de julio de 2026 a las 12:46 hrs.

Sandra Burgos JP Morgan FED Reserva Federal
<p>La salida de Marianne Lake reaviva la intriga por la sucesión de Jamie Dimon en JPMorgan</p>

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