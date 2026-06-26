La vertiginosa semana de Bernardo Fontaine con los directivos top del mundo minero internacional

Un día vertiginoso tuvo el miércoles el nuevo presidente de Codelco, Bernardo Fontaine. Partió a las 8:00 horas en punto con reuniones protocolares una detrás de otra, primero con el presidente y CEO de Mitsubishi, Katsuya Nakanishi, que vino a Chile especialmente para este hito (llegó el martes y se fue el miércoles), lo que demuestra la importancia que le da esa compañía a este acuerdo y a Codelco.

La otra cita relevante fue con Duncan Wanblad, CEO de Anglo American.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Tras la firma del acuerdo, Fontaine sostuvo reuniones con Satoshi Koyama, también de Mitsubishi, y luego con Tetsuya Fukuda, director representante y director ejecutivo de Operaciones de la gigante multinacional Mitsui. Todas estas citas se realizaron en la oficina del presidente del directorio.

A las 8:45 horas se dio inicio a la ceremonia de Closing del Plan Minero Conjunto Andina Los Bronces, que se realizó en el primer piso, en un hall, al que asistieron los equipos de las tres compañías, y especialmente quienes trabajaron para que este acuerdo se concretara. Había un ambiente de satisfacción por el logro, con la esperanza de que la etapa que viene -la de los permisos- sea más expedita que otras, dado que se trata de dos mineras cuya infraestructura ya existe.