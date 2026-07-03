Los cheques ligados a las hermanas Luksic y Elberg que financiaron un nuevo reparto de la quiebra de Factop
La quiebra del factoring recibió $ 1.347 millones por la participación indirecta que la firma tenía en Grupo Patio. Fueron 14 cheques girados por sociedades ligadas a las Luksic, Lería y Elberg como parte del precio de la compra del paquete de los Jalaff. El liquidador pagó con eso el 100% de los créditos laborales pendientes y un 3% a los acreedores sin garantía.
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