Los cheques ligados a las hermanas Luksic y Elberg que financiaron un nuevo reparto de la quiebra de Factop

El recién pasado 3 de junio, a las 15:30, el liquidador de Factop, Eduardo Godoy, se conectó a la plataforma Zoom junto al secretario subrogante del 7º Juzgado Civil de Santiago, Claudio González, para una diligencia largamente esperada en la quiebra del factoring de los hermanos Sauer: incautar formalmente el dinero derivado de su participación indirecta en Grupo Patio.

El acta de esa diligencia -la primera incautación del proceso en 16 meses- registra el ingreso de $ 1.347 millones a la liquidación, materializado en 14 cheques ya cobrados.

El origen, según el documento es "la enajenación de la participación social de Grupo Patio por parte de una sociedad en la cual la fallida tenía participación", que generó "un ingreso de dividendos a la liquidación".

Entre quienes firmaron los cheques destacan los controladores de Patio. Así, Petra SpA giró seis documentos por un total de $ 1.129 millones, el 84% del total; Inversiones SMLP Chile Ltda aportó otros cuatro cheques por $118 millones en total; Inversiones Antares SpA sumó dos por $14 millones, y Agrícola El Refugio Ltda, dos por $ 85 millones en total.

Cabe recordar que Petra, SMLP y Antares son los vehículos a través de los cuales Gabriela Luksic, Paola Luksic y Eduardo Elberg tomaron el control de Grupo Patio tras la salida de los Jalaff, operación que se concretó en 2024. La cuarta sociedad, Agrícola El Refugio Ltda, pertenece a la familia Lería —Óscar Lería y sus hijos—, ligada al mismo bloque por su parentesco con las hermanas Luksic.

La cadena que explica los pagos surge en el corazón del caso Factop. El factoring de los hermanos Sauer tenía una participación indirecta en Grupo Patio a través de Inversiones DSA, sociedad que a su vez participaba en Inversiones Santa Teresita, uno de los principales accionistas del grupo inmobiliario . Por tanto, cuando esta última vendió su parte del grupo inmobiliario a los vehículos del bloque Luksic-Elberg, a Factop le correspondió su cuota.

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El destino: 3% para los valistas

El dinero fue para pagar las acreencias de la firma en quiebra. El acta señala que los montos "fueron incluidos en el 3er reparto de fondos". Ese reparto logró pagar el 100% de las remuneraciones e indemnizaciones laborales adeudadas, el 10% de los créditos prendarios y un 3,036% de los créditos valistas, aquellos sin garantía y donde está la mayor parte de la masa de acreencias.

La distancia entre lo recuperado y lo adeudado sigue siendo considerable. El pasivo verificado de Factop asciende a $ 59.119 millones entre 124 acreedores, encabezados por Global SME Growth Fund ($ 6.191 millones y solicitante de la liquidación), Tanner ($ 5.920 millones) y Zurich Private Investment Fund ($ 4.320 millones).

En ese sentido, los $ 1.347 millones de Patio equivalen a solo el 2,3% de ese pasivo.

Es la tercera vez que el liquidador incauta bienes desde la resolución de liquidación de abril de 2024. La primera, en mayo de ese año, dejó las imágenes de las cajas fuertes forzadas por la PDI y un cuadro atribuido a Kandinsky en las oficinas del factoring.