PwC rebaja sueldo a socios de Hong Kong que fallaron en la auditoría de Evergrande

Un castigo ejemplificador dio PwC a un grupo de socios en Hong Kong: no recibirán remuneraciones que, en conjunto, ascienden a cientos de miles de dólares tras una multa récord por fallos en su auditoría de la promotora inmobiliaria Evergrande, que acabó quebrando.

Los ingresos procedentes de la venta de una unidad de negocio en 2022, que debían repartirse entre los socios que eran miembros en ese momento, se destinarán a las "operaciones e inversiones" de la firma, según comunicó PwC a los socios jubilados en un correo electrónico al que tuvo acceso Financial Times.

Este cambio de rumbo, que afectará a algunos socios actuales y antiguos, se produce apenas unas semanas después de que PwC acordara pagar US$ 166 millones en multas e indemnizaciones por no haber detectado el fraude que provocó la quiebra de Evergrande.