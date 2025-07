Lo que debes saber al terminar la semana | Aranceles, IPC, Nvidia y la rebelión oficialista por los permisos sectoriales

La semana económica partió el domingo, no el lunes. Y no era para menos tras el anuncio del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, de que en los próximos días se enviarían cartas arancelarias a unos 100 países, muchos de los cuales “ya están en el nivel base del 10%”, lo que calentó los ánimos de días que vendrían agitados.

En medio de las negociaciones, el Presidente de EEUU alcanzó acuerdos con Reino Unido, país que mantuvo una tasa de 10%; con China, al que redujo los aranceles a 30%; y estableció un impuesto de 20% sobre los bienes de Vietnam, mientras todo el resto se mantuvo en ascuas. Salvo India, con quien ayer Washington anunció negociaciones para reducir los gravámenes bajo 20%

Las primeras cartas llegaron a Japón y Corea del Sur, países a los que EEUU les impondrá aranceles de 25%, a partir del 1 de agosto.

También se dieron a conocer tarifas de 25% para Malasia, Túnez y Kazajistán, de 30% para Sudáfrica y de 50% para Laos y Myanmar.

En tanto, Bosnia y Herzegovina recibieron nuevas restricciones arancelarias por 30%; Indonesia, 32%; Bangladesh y Serbia, 35%; y Tailandia y Camboya, 36%.

La frase de la semana

" Estados Unidos volverá a construir una industria del cobre DOMINANTE", DONALD TRUMP, Presidente de Estados Unidos

En total, 14 países fueron notificados el lunes. Ocho de ellos lograron recortes respecto de los aranceles anunciados el 2 de abril. Para Indonesia, Sudáfrica, Corea del Sur y Tailandia las tarifas se mantuvieron, mientras que para Japón y Malasia las sobretasas subieron en un punto porcentual.

A esto se sumó la amenaza de Trump de imponer un gravamen adicional del 10% a los países que respalden las políticas de los Brics.

El recargo arancelario lanzado por el Presidente estadounidense golpeó a los mercados el lunes. El dólar en Chile cerró con su mayor alza desde abril, junto al peso argentino, el rand sudafricano y el peso colombiano y sufrió las mayores pérdidas del mundo emergente, mientras el dollar index repuntó 0,3% a 97,5 puntos.

Tarifa de 50% para el cobre

La estocada de Trump para Chile vino a mitad de semana. El martes tras una reunión de gabinete dijo a la prensa que planeaba imponer un arancel de 50% al cobre.

Los países productores no lo esperaban, pues se suponía que en noviembre se conocerían los resultados del estudio en que se basa la imposición de tarifas. Ante la falta de una orden ejecutiva, el mercado quedó expectante.

Sin embargo, el miércoles por la noche la amenaza se hizo realidad: "Estoy anunciando un ARANCEL de 50% sobre el cobre, que entrará en vigor el 1 de agosto de 2025, tras recibir una sólida EVALUACIÓN DE SEGURIDAD NACIONAL"… publicó Trump en su red social.

En su mensaje, añadió que "líderes tontos (¡y DORMILONES!) destruyeron la industria de cobre en EEUU, y que este ARANCEL del 50% revertirá el comportamiento irresponsable y la estupidez de la Administración Biden".

Asimismo, sentenció que Estados Unidos "volverá a construir una industria del cobre DOMINANTE".

Justo en el momento en que la noticia se conocía en el mundo, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, estaba en una entrevista en vivo en CNN Chile. Ante la confirmación del arancel, optó por la cautela, señalando que una declaración así ameritaba revisarla y entender exactamente lo que se estaba anunciando.

Pacheco aseguró al día siguiente que EEUU seguirá necesitando cobre por 10 años y que el mineral que exporta Chile es cátodo, producto que no está claro si está contemplado en el arancel anunciado por Trump.

Este desconocimiento se debe a que Chile no ha recibido comunicaciones formales de parte de EEUU.

Tras los anuncios, los precios del cobre Comex que se transa en EEUU se llegó a disparar hasta un 17%, llegando la libra hasta US$ 5,9, un valor nunca antes registrado en la historia del contrato estadounidense.

Ayer, el mineral cerró en US$ 5,6 la libra, subiendo un 9% durante la semana.

Palacio en cautela

50 % es el arancel anunciado por Trump para las importaciones de cobre.

El Gobierno prefirió mantener la calma y ser cauto ante el anuncio. La noticia surgida en Estados Unidos fue de inmediato informada al Presidente Gabriel Boric, quien junto al canciller, Alberto van Klaveren, y al embajador de Chile en Washington, Juan Gabriel Valdés, han estado en permanente contacto para analizar los efectos de la eventual medida y los escenarios posteriores.

Tras el anuncio, van Klaveren lideró una reunión interministerial a cargo de monitorear los impactos del gravamen. La ministra de Minería, Aurora Williams explicó en esa instancia que el 11% de la producción chilena va a EEUU, de la cual Codelco aporta el 70%.

Las autoridades resaltaron que el cobre tiene buenas perspectivas, ya que la demanda está creciendo más que la capacidad que el mundo tiene de producir. La tasa de expansión es de 3% y presenta déficits tanto para este año como para 2026.

35% para Canadá

El jueves siguieron las noticias arancelaria. Pasadas las 20 horas, Trump anunció una tarifa de 35% para Canadá, a partir del 1 de agosto, además de todos los gravámenes sectoriales, lo que fue comunicado en una carta al primer ministro, Mark Carney, subida a RRSS.

Brasil castigado con 50%

Pero no solo los productores de cobre y Canadá recibieron malas noticias. Estados Unidos también anunció que aplicará un arancel del 50% a Brasil, en una carta que fue enviada al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en la que se citó como justificación de los gravámenes las acciones legales contra el exPresidente Jair Bolsonaro y las multas impuestas a empresas tecnológicas estadounidenses.

The Wall Street Journal informó que el arancel del 50% es el nivel más alto anunciado hasta ahora en la serie de cartas de Trump a los líderes mundiales.

La paradoja es que Brasil es el décimosexto socio comercial de EEUU, con un intercambio comercial qur alcanzó a US$ 92.000 millones. El país norteamericano exportó US$ 49.700 millones en 2024 a Brasil, mientras que importó US$ 42.300 millones .

Tras los anuncios, el real perdió más de 2% frente al dólar.

Y también el resto de socios

Pero la sorpresa del jueves no sería solo Canadá. Trump también anunció que planea aplicar tarifas generales del 15% o 20% a la mayoría del resto de sus socios comerciales.

Y dijo que los niveles exactos se están definiendo. La nueva tasa general sería superior a la actual, de 10%, que es la que se proyectaba inicialmente para Chile.

Hasta cel cierre de esta edición la información no se había confirmado ni mediante una orden ejecutiva ni a través de su red social, Truth Social.

IPC de junio sorprende

La buena noticia de la semana vino por el lado de la inflción. Esta semana el INE dio a conocer el IPC de junio, el que cayó 0,4%, un retroceso mayor al que esperaba el mercado. Fue la mayor baja mensual desde diciembre de 2023.

Con esta cifra la inflación acumulada en el primer semestre alcanzó a 1,9% y se ubicó en 4,1% en 12 meses.

En la medición influyó la caída en las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas, así como en vestuario y calzado, además del aumento en salud.

Si bien se trató de una buena noticia, el mercado sigue expectante respecto a lo que pase en los próximos meses, pues aunque la inflación ha venido cayendo por tres meses consecutivos, en el corto plazo se espera una variación mensual de entre 0,5% y 0,7% en julio, por el alza de las tarifas eléctricas.

Por otro lado, la caída inflacionaria de junio consolida las perspectivas de una baja de la Tasa de Política Monetaria y la posibilidad de el año cierre con una alza de precios de 3,8% según la Encuesta de Expectativas Económicas.

Para 2026 los pronósticos se mantienen en 3%.

Oficialismo lleva al TC los permisos sectoriales

El fin de semana, el ministro de Economía, Nicolás Grau, salió a explicar los alcances y beneficios del proyecto de permisos sectoriales que está ad portas de convertirse en ley.

El lunes, sin embargo, un grupo de 42 diputados oficialistas del PS, PPD, PC y el Frente Amplio, aguaron las celebraciones, al presentar un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar algunos artículos, los que a su juicio “transgreden garantías como el derecho a la salud y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación".

Con ello lograron frenar la promulgación de uno de los proyectos estrella del Gobierno.

Son en total cinco las enmiendas cuestionadas, debido a que irían en contra de garantías constitucionales y tratados internacionales ratificados por el país, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a la Consulta Indígena.

Tras conocer el requerimiento, Grau sostuvo que el proyecto de permisos sectoriales aprobado “es muy importante para la sociedad, porque va a permitir construir más rápido hospitales y desaladoras. Es un gran avance” y precisó que “hace todo eso reduciendo tiempos, no toca los permisos ambientales”.

Nvidia: US$ 4 billones

Esta semana Nvidia se convirtió en la primera empresa del mundo valorada en US$ 4 billones.

El fabricante de chips, ahora vale tanto como las 214 empresas más pequeñas del S&P 500 juntas, según Dow Jones Market Data.

Apple y Microsoft se han acercado a los US$ 4 billones, pero sin alcanzarlos. Apple cerró con una capitalización bursátil de US$ 3.915 billones a finales de 2024, y Microsoft tenía una valoración de US$ 3.708 billones la semana pasada, pero ninguna ha logrado la hazaña de Nvidia.

SEC nuevamente formula cargos al CEN

Por segunda vez en 15 días, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos al Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional.

Esta vez, la SEC incluyó también a la empresa Colbún, por la omisión de entregar información respecto a las restricciones operativas de dos de las centrales eléctricas de la firma, Nehuenco I y II.

La entidad fiscalizadora cuestiona a Colbún por haber sostenido durante más de un año restricciones operativas sin contar con fundamentos técnicos sólidos que las justificaran. Además habría omitido entregar toda la información necesaria para evaluar la situación, lo que impidió que el sistema eléctrico funcionara de forma óptima y transparente.

Esto elevó costos y afectó la libre competencia entre las distintas generadoras, aseguró la entidad.

En este escenario, se responsabiliza al Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico por no haber actuado con la diligencia debida.

Adiós a Tomás Flores

Esta semana , falleció el destacado economista, académico, exsubsecretario de Economía y columnista de DF, Tomás Flores.

En su larga trayaectoria, uno de sus más grandes legados fue la puesta en marcha del sistema "Empresas en un día", que permite constituir una sociedad en el país en menos de 24 horas.

Empresarios, académicos y reresentantes del mundo político manifestaron su pesar por su partida.

No hay vías para el tren a Valparaíso

Uno de los proyectos estrellas anunciados por el Presidente Gabriel Boric, la licitación del tren a Valparaíso, finalmente no se hará en este Gobierno.

La ministra de Obras Públicas, Jéssica López, sostuvo que debido a atrasos en el proceso la licitación para la ejecución se realizará en forma posterior al término de la actual administración.

Tesla se desploma

Las acciones de Tesla se desplomaron esta semana. Cayeron cerca de 7% luego que Elon Musk anunció la creación de un nuevo partido, el 'American Party'.

Luego de ello, Trump cargó contra Musk, señalando que se trata de una decisión "ridícula".

"Me entristece ver que Elon Musk ha descarrilado por completo, convirtiéndose en un desastre en las últimas cinco semanas", dijo el mandatario en su red social, el domingo.

La distracción de Musk hacia la política le está pasando factura a sus empresas, las que se ven intensamente amenazadas cada vez que se intensifica la disputa con Trump.