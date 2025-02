Lo que debes saber al terminar la semana | Cuestionamientos al manejo fiscal marcaron la agenda, mientras Codelco irrumpe con nueva alianza

En la fase más profunda del verano en la tercera semana de febrero, una verdadera tormenta se desató en el Gobierno tras conocerse que entre 2023 y el 2024 se hicieron transferencias desde la Corfo hacia el Fisco por US$ 3.500 millones, equivalentes al 4,5% del presupuesto de 2023. Si bien las autoridades sectoriales se apuraron en precisar que los traspasos no trasgreden la legalidad, la revelación de esta operación a través de un reportaje –publicado por The Clinic- puntualizó que los recursos fueron utilizados para financiar gasto corriente del Estado ya que tuvo lugar en años en los que no se registraron circunstancias extraordinarias, como sí ocurrió en 2020 con motivo de la pandemia durante el segundo mandato de Sebastián Piñera.

Tras la noticia, el debate se centró en las consecuencias para la Corfo, ya que los críticos de esta operación acusan la provocación de una pérdida patrimonial con motivo del último traspaso de US$1.500 millones, solicitado en noviembre del 2023 por Hacienda, ya que obligó a la corporación a liquidar activos financieros, movimiento que implicó dejar de percibir alrededor de US$193 millones en intereses dese año. Ante esto, la Contraloría anunció una investigación por una eventual afectación patrimonial y para esclarecer el destino de los recursos involucrados.

La frase de la semana

" Se está pidiendo la salida de la directora de Presupuestos por hacer lo correcto". Mario Marcel, ministro de Hacienda

La oposición no se hizo esperar y exigieron la salida de la directora de Presupuestos Javiera Martínez, mientras que el Ministro de Hacienda volvió de sus vacaciones para respaldarla asegurando las reacciones son "destempladas", y aseverando que se está enjuiciando a la titular de la Dipres “por hacer lo correcto”, descartando la presencia de cualquier irregularidad.

El impasse tuvo lugar en medio del esperado informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), cuyas conclusiones incrementaron la presión sobre Marcel y Martínez por el incumplimiento de las metas fiscales del 2024. La entidad catalogó de insuficiente el recorte de US$ 635 millones para el presupuesto de 2025, asegurando que se requiere un recorte de al menos US$1.554 millones, 0,5% del PIB.

7,1 meses es el tiempo promedio del desempleo en el país, el más alto desde 2022

En relación al cumplimiento de las metas fiscales, el CFA aseguró que la situación es “preocupante”, recalcando que el desvío fiscal supera los promedios históricos de desviaciones del periodo 2001-2023 en años sin eventos extraordinarios. El Consejo señaló que, el déficit estructural de 3,2% del PIB de 2024 -1,3 puntos del producto sobre la meta fijada por el Gobierno-, es “un desvío de magnitud extraordinaria para un año sin crisis”.

El informe también alertó que el incumplimiento de las metas envía una señal desfavorable sobre el compromiso del Gobierno, lo que puede erosionar la credibilidad de la regla fiscal. Ante este escenario la entidad hizo un llamado a Hacienda para que presente “a la brevedad” medidas adicionales de ajuste de gasto para 2025.

Negociaciones EEUU-Rusia

Dentro del protagonismo internacional alcanzado por el presidente Donald Trump en apenas un mes de mandato, la atención del mundo estuvo puesta en las negociaciones entre EEUU y Rusia en la ciudad de Riad, Arabia Saudita, para pactar el fin de la guerra en Ucrania, que cumplirá su tercer año. Junto a acuerdos como el establecimiento de un canal diplomático para resolver asuntos bilaterales, el encuentro marcó un cambio radical en la postura del gigante norteamericano, que puso una fuerte presión sobre el presidente Volodímir Zelensky –a quien acusó de “dictador”- para poner fin al conflicto a la brevedad bajo sus condiciones desechando la recuperación de territorios invadidos por Moscú y sin participación de la Unión Europea en este proceso.

La reacción europea no se hizo esperar con una reunión de sus principales potencias para debatir su postura frente a Trump. Pero mientras el Reino Unido se mostró dispuesto a desplegar tropas en Ucrania, Alemania, Italia, Polonia y España se restaron de esa idea, ante lo cual el mandatario francés Emmanuel Macron llamó a una nueva reunión en París para consensuar un plan conjunto.

Y mientras Rusia descartó la participación de la UE en las negociaciones y exigió la revocación a la invitación abierta de la OTAN a Ucrania, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, reconoció que el bloque tendría que estar en mesa en algún momento, pero sin precisar bajo qué condiciones.

Cripto escándalo de Milei

En Argentina, el presidente Javier Milei enfrentó una de sus mayores crisis políticas luego de promocionar en redes la criptomoneda de $LIBRA, que a las pocas horas se desplomó luego que los seis principales inversionistas retiraron más de US$90 millones. Esto desató la furia de quienes perdieron su dinero, presentando denuncias por estafas en contra del mandatario en la justicia argentina y en EEUU ante el FBI. Además, la oposición amenazó con un juicio político por abuso de autoridad, estafa y negociación incompatible.

Milei se defendió de las acusaciones argumentando que actuó de buena fe. Luego, en una entrevista en un medio local, el mandatario aseguró que el Estado no se vio involucrado y que Argentina no perdió dinero. Tras estallar el caso, el lunes las principales acciones argentinas en Wall Street cayeron hasta un 6% y el Merval retrocedió un 5,6%. Pese a esto, el mandatario argentino inició una gira por EEUU para reunirse con el FMI y participar de la Conferencia de Acción Conservadora, donde recibió el apoyo de Elon Musk, a quien le regaló una motosierra como símbolo de las políticas que ambos promueven.

Codelco-Anglo American

En un histórico acuerdo que se llevaba más de 10 años negociando, Codelco firmó un Memorándum de Entendimiento (MoU) con Anglo American para la operación conjunta a partir de 2030 de las minas vecinas Andina y Los Bronces. Esta alianza promete convertirse en el cuarto distrito minero más grande del mundo y el tercero de Chile.

El acuerdo contempla un Plan Minero Conjunto entre 2030 y 2051 que generaría un aumento de 2,7 millones de toneladas a la producción nacional, con un promedio de 120 mil toneladas anuales, de las cuales 75 mil toneladas serán de la estatal debido a que posee el 20% de Anglo American Sur - dueña del yacimiento Los Bronces-. “Esto le va a generar una riqueza a las empresas, al país y al Tesoro Público equivalente a US$ 5.000 millones” aseguró el presidente de Codelco, Máximo Pacheco.

Ahora la estatal y Anglo American definirán la “letra chica” del contrato definitivo que esperan tener listo en la segunda mitad de este año.

La cumbre de Xi Jinping y los empresarios chinos

La atención también estaba puesta en China, que inició la semana con la reunión de Xi Jinping con los dirigentes de las principales empresas privadas de ese país más grande del mundo, como Huawei, Alibaba, Xiaomi, Tencent, entre otros. Esta fue la primera reunión de alto perfil que reúne a los titanes chinos con Xi, luego que este iniciara una ofensiva regulatoria contra el sector tecnológico en 2020. El jefe de Estado instó a los empresarios a “esforzarse por contribuir más a la innovación tecnológica y la construcción de un sistema industrial moderno”.

La ocasión estuvo marcada por la asistencia de Jack Ma, el fundador y CEO de Alibaba, que en 2020 desafió al régimen con sus declaraciones, a lo que Xi respondió bloqueando la salida a bolsa de Ant Group.

Según medios estatales, Xi habría prometido un “terreno de juego nivelado” para las empresas privadas y soluciones a problemas como el alto costo de financiamiento y pagos atrasados de entidades estatales.

Santander abre banco digital en México

Grupo Santander realizó el lanzamiento de Openbank en México, un banco 100% digital y que promete revolucionar el sistema bancario del país. El anuncio lo hizo la presidenta del Grupo Santander, Ana Botín, en compañía de la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum y junto con el lanzamiento se anunció una inversión de US$ 2.000 millones para los próximos tres años.

Openbank ofrecerá cuentas débito con un rendimiento del 10% anual, tarjetas sin comisiones y un respaldo de más de 10 mil cajeros Santander en el país, convirtiéndose así en el segundo banco más grande del país azteca en total de activos, solo por detrás de BBVA México.

Sierra Gorda “zona saturada”

La minería se puso en alerta con la inminente declaración de Sierra Gorda como "zona saturada" por material particulado MP10. El informe técnico de la Superintendencia de Medio Ambiente concluyó que la norma MP10 anual ha sido superada el 2021, 2022 y el 2023, duplicando el límite establecido por ley para el material particulado.

El decreto, que está a la espera de la firma del Minsal y del presidente Boric, afectaría a las minas Sierra Gorda, Spence y Centinela. Desde la Sonami advierten que estas tres minas representan aproximadamente un 11% de la producción total de cobre del país y que la medida tendría un impacto en la producción del metal rojo en Chile.

Dominga de nuevo a votación

El proyecto Dominga, que ya cumplió 12 años en tramitación, vive un nuevo capítulo luego que el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta ordenara por cuarta vez que el Comité de Ministros vote el proyecto minero-portuario Dominga, en un plazo de 10 días. Este fallo de 90 páginas, argumenta que la decisión de los ministros subrogantes, del pasado 8 de enero, incumplió con la sentencia de diciembre del mismo tribunal, que determinó repetir la votación bajo una serie de consideraciones. Esta decisión de la justicia deja sin efecto la anulación de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto.

Desde Andes Iron, empresa dueña de Dominga, aseguraron que el proyecto cumple con todas las regulaciones que establece la ley y que el Comité incumplió al pronunciarse fuera de plazo y con nuevas causales de rechazo. En el Gobierno ya anunciaron que apelarán al fallo del tribunal.

Dafiti cierra operaciones

Una de las sorpresas de esta semana fue el anuncio del cierre de operaciones de Dafiti en Chile. El marketplace de moda llegó al país el 2011 y logró posicionarse como uno de los ecommerce de moda más grande de la región, pero tras la pandemia perdió protagonismo ante nuevos competidores, mientras aumentaron sus costos.

Desde la empresa argumentan que “lamentablemente, cambios en el entorno competitivo han afectado recientemente nuestro negocio en Chile, y confirmamos el inicio de un cierre ordenado de Dafiti Chile”, decisión que afectaría a 100 puestos de trabajo.

El regreso del "Tío WOM"

Sorpresa causó lo ocurrido el jueves en el Tribunal de Quiebras de Delaware en Estados Unidos, donde Wom anunció que Chris Bannister -conocido como el Tío Wom- asumiría nuevamente como CEO de la compañía -por tercera vez- una vez que la empresa salga del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras.

En abril pasado Bannister dejó la gerencia general de Wom, cuando la empresa entró al Capítulo 11, pero nunca se alejó del todo y ha trabajado activamente en el plan de reorganización que hoy se está implementando. Con el regreso del Tio Wom a la gerencia general, el actual CEO, Martín Vaca Narvaja, se convertirá en el director de la compañía. Ahora la empresa espera la aprobación del plan de reorganización, por parte del tribunal en Delaware, que tiene fecha para la audiencia el próximo 6 de marzo.