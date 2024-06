Lo que debes saber al terminar la semana | Marcaron la agenda: Chile Day y acuerdo Codelco-SQM

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La semana partió cargada de noticias políticas y económicas y con los ojos puestos en lo que sería la tercera cuenta pública del Presidente Gabriel Boric y el "negocio del año", la asociación SQM-Codelco para explotar el Salar de Atacama, la joya de la corona en materia de litio.

Durante la semana parlamentarios oficialistas pusieron sus puntos claros, presionando que el acuerdo contuviera una cláusula que impidiera a Julio Ponce ingresar al directorio de la nueva sociedad. Finalmente no la hubo, pero sí se estableció una fórmula con condiciones para asumir como director de la nueva empresa, lo cual deja fuera al empresario, no así a sus hijos y hermano.

Los anuncios del Chile Day

La tención también estuvo puesta esta semana en el evento que reúne a las autoridades económicas de Chile con inversionistas internacionales en diferentes capitales financieras del mundo para promover a Chile como destino de inversión: Chile Day.

El evento partió el martes en Toronto, Canadá, país que albergó el hito por segundo año, marcando así su rol de uno de los principales inversionistas extranjeros en el país. Hasta allá llegó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien le puso fecha al proyecto de impuesto a la renta, el más resistido dentro del pacto fiscal: será ingresado al Congreso antes de la discusión de la Ley de Presupuesto que se inicia cada año en octubre.

La frase de la semana "Tenemos un Parlamento que se ha quedado paralizado porque yo creo que la derecha ha inaugurado una nueva especie de ideología que es antigabrielismo". Diego Ibáñez, diputado y presidente de Convergencia Social

La permisología, la política nacional del litio y el hidrógeno verde fueron otros de los temas que dieron que hablar en el encuentro. Los inversionistas canadienses expresaron su preocupación por la demora en los permisos de proyectos mineros y por la falta de celeridad de los desarrollos de litio en los salares del norte de Chile en los que están interesados de participar. También la agenda de concesiones fue foco de la conversación. La cartera de Obras Públicas planea licitar 24 proyectos por 17 mil millones de dólares de aquí al término del Gobierno, lo que está despertando el apetito de los inversionistas globales.

Negociación ramal

Así como el CAE, que era una promesa que estaba en el programa de Gobierno, reapareció otro ofrecimiento: el proyecto de negociación ramal.

Los ministerios del Trabajo y de Hacienda reactivaron un acuerdo con la Central Única de Trabajadores (CUT), para desarrollar durante el tercer trimestre, un diálogo tripartito sobre la regulación de la negociación colectiva multinivel.

Tras ello, el Ejecutivo formulará una propuesta legislativa. Se prevé que este tema será uno de los anuncios que estará en la cuenta pública de este sábado.

BHP y Anglo ¿se terminó la teleserie?

Esta semana el grupo minero BHP Group abandonó su plan para comprar a su rival Anglo American por US$ 49 mil millones. Con esto, dio fin a una batalla que se alargó por cinco semanas, tras la cual la principal minera global decidió no prosperar con una nueva oferta vinculante. La decisión fue aplaudida por los inversionistas de la compañía de origen australiano, pero ahora los analistas creen que la teleserie no ha llegado a su fin. Las apuestas son que BHP seguirá su búsqueda de oportunidades para crecer en el mercado del cobre y así dominar el boom por el metal rojo que seguirá fuertemente demandado en el contexto de la transición energética.

¿Sus posibles nuevas opciones? En el mercado creen que ahora puede ir detrás de Antofagasta Minerals, la minera chilena de la familia Luksic que cotiza en Londres o la canadiense Lundin Mining, ambas con yacimientos de cobre en el norte de Chile.

CMF y “Caso Audio”: No hubo sobornos

Fue uno de los casos más bullados de 2023 y sus esquirlas continúan hasta hoy. Sin embargo, esta semana al menos una de sus aristas llegó a su fin. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó el término del sumario administrativo instruido para determinar infracciones y responsabilidades derivadas del "Caso Audio", originado por la filtración de una grabación en la que el penalista Luis Hermosilla habla del pago de coimas a funcionarios públicos en el marco de la investigación del Caso Factop. La conclusión de la CMF es que no hubo sobornos a sus funcionarios, ni entrega de información reservada por parte del Fiscal de la Unidad de Investigación, Andrés Montes, ni divulgación de antecedentes que entorpecieran la investigación contra STF Capital Corredores de Bolsa, y que toda interacción con contrapartes se ajustó a procedimientos habituales.

Se concluyó además que el proceso de supervisión y sancionatorio contra STF no se vio afectado y se destacó la solidez del procesos y la robustez de gobernanza interna de la CMF.

La gira de Javier Milei con “las magníficas”

El presidente argentino necesita capturar inversiones para que la economía de su país logre crecer, y rápido. Con ese objetivo, esta semana estuvo de gira en Silicon Valley, su cuarta visita a Estados Unidos desde que asumió el 10 de diciembre pasado, donde se reunió con los CEO de algunas de “las magníficas”, como se conoce a las grandes tecnológicas mundiales. El martes estuvo con Sam Altman, el creador de ChatGPT a quien propuso que Argentina se convierta en el nuevo polo de la inteligencia artificial. El miércoles visitó a Tim Cook en las oficinas centrales de Apple, el jueves estuvo con el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai y el viernes fue el turno del fundador de Meta, Mark Zuckerberg. A todos les planteó la misma invitación: la transformación digital de Argentina. Los empresarios tecnológicos, que no acostumbran reunirse con presidentes, hicieron una excepción con Milei y aceptaron sacarse una selfie que el mandatario libertario publicó en sus redes.

Cambios en caso WOM

A dos meses exactos de haberse acogido al Capítulo 11, el fondo de inversión Novator Partners que es dueño de WOM, sufrió un duro revés en la Corte de Quiebras de Delaware. Este miércoles, la jueza Karen B. Owens, a cargo de la reorganización de la empresa bajo el Capítulo 11, echó por tierra los argumentos expuestos por la compañía, que tenían como propósito impedir la entrega de tres documentos claves que, según acreedores, justificarían las acusaciones contra la cuestionada gestión de los propietarios de la firma.¿Qué debe entregar? El primer documento es orden de pago de una transacción interna de US$ 100 millones desde Chile a la operación en Colombia a pedido de la mesa directiva. El segundo corresponde a los millonarios honorarios de administración que recibió el fondo Novator Partners. El último punto es el retiro de dividendos realizado en 2022 por US$ 385 millones, tras vender las antenas en Chile al fondo Phoenix Tower International (PTI).Además, la jueza del tribunal de Quiebras de Delaware autorizó a la operadora a acceder a unos US$ 43 millones para el pago de proveedores. Mientras que la fecha en la que se decidirá si continúa o no el proceso de reorganización en EEUU se movió para el 20 de junio.

Un desayuno más caro

Este martes se dio a conocer que los futuros del jugo de naranja concentrado, negociados en la Bolsa Intercontinental de Nueva York, alcanzaron los US$ 4,92, casi el doble del precio de hace un año.Los futuros del jugo, que permiten a los actores de la industria protegerse contra las oscilaciones de los precios, han estado en alza desde finales de 2022, cuando un huracán, y luego una ola de frío afectó los naranjos en Florida, la principal región productora de EEUU. Pero el repunte se aceleró este mes con la perspectiva de una mala cosecha en Brasil, el mayor exportador del mundo ​​por mal tiempo y enfermedades. Ante una posible crisis, el jugo de mandarinas aparece como una opción, por la mayor resistencia de sus árboles al cambio climático en las regiones productoras.

Pero este bebestible presente en el desayuno de muchos no es el único, se le suma también el café. Los futuros de este producto también subieron el mes pasado y el robusta (granos utilizados en el instantáneo) en Londres experimentó el mayor salto intradiario desde 2010, esto en medio de las preocupaciones sobre la oferta del productor clave de Vietnam. El potencial de este país en la temporada 2024/25 se estima en 24 millones de sacos, el más bajo en 13 años, según un informe de Volcafé ante las sequías que están afectando al país productor.

La millonaria fiebre “swiftie” llega a Europa

Una maratón de 43 conciertos en los estadios más importantes de 13 países y 16 ciudades. Este es el tamaño la gira europea de Taylor Swift, la artista norteamericana que tras aterrizar en Lisboa el 24 de mayo y dar dos shows en Madrid los días 29 y 30 va a continuar viajando durante casi tres meses por Europa para ofrecer su espectáculo “The Eras Tour”.Sin ir más lejos, en 2023 se convirtió en la gira “más taquillera del mundo” y la primera en sobrepasar los US$ 1.000 millones de recaudación, según el Guinness World Records.Con una fortuna estimada en US$ 570 millones, Taylor Swift no solo impacta con su música sino también con su capacidad de generar ingresos significativos en cada ciudad que visita. Se estima que el Swiftonomics, el índice que mide el impacto de la cantante pop en las ciudades que visita, generará ingresos de más de 20 millones de euros en Madrid, beneficiando a hoteles, transporte, tiendas y restaurantes.

¿Qué pasó con el PIB de las potencias mundiales?

La agenda económica de la semana estuvo marcada por el PIB de Estados Unidos, publicado este jueves por la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio, que creció un 1,3% en el primer trimestre de este año, tres décimas menos de lo que se había proyectado, lo que evidenció un enfriamiento en la mayor economía del mundo. La cifra se ubicó notoriamente por debajo del 3,4% del último trimestre de 2023 y también se vio disminuida frente al 4,9% anualizado del tercer trimestre del año pasado. Además, es la primera por debajo del 2% desde el segundo trimestre de 2022.

Con esto los analistas apuestan a que la Reserva Federal empezaría a bajar la tasa de interés.

El desempeño de la economía estadounidense, contrastó con las mejores proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para su principal contrincante comercial, China. El organismo elevó a un 5% su previsión de crecimiento para este año y a 4,5% para 2025. Ambos pronósticos se ubican 0,4 puntos más arriba que su anterior estimación.