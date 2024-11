Enel busca socio para 4 plantas solares

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El 21 de noviembre, a las 10 de la mañana, Enel hará un nuevo Investor Day, oportunidad en que la compañía da a conocer su plan trienal de inversiones.

Para ello ya está definiendo el relato que entregará a los inversionistas y las respuestas que dará cuando le pregunten sobre los efectos que tendrá una eventual caducidad de la concesión de Enel Distribución, la cual avanza en su tramitación.

Pero ese no es el único tema que estará presente. El año pasado, en su Investor Day anunció para el trienio 2024-2026 un plan de inversiones para Chile de US$ 2.300 millones, un incremento desde los US$ 1.700 millones del anterior plan, que comprendía el trienio 2023 a 2025.

En ese mismo evento, se indicó que el plan consideraba que el 44% de las inversiones se destinarían al desarrollo de proyectos de energías renovables, como la solar fotovoltaica y la eólica. Tras el evento, el CEO en ese momento, Fabrizio Barderi, junto al CFO-hoy CEO de la compañía, Giuseppe Turchiarelli; indicaron que Enel tenía un plan para encontrar un partnership para proyectos de energía renovable, que les permita liberar entre US$ 500 millones y US$ 900 millones para expandir su inversión en estos tres años.

A inicios de este año, se gatilló el proceso de búsqueda, sobre el cual no ha habido novedades, por lo tanto, los analistas esperan en el marco del Investor Day tener noticias. Fuentes de la industria señalan que en esa instancia Enel tendrá que descubrir sus cartas.

Según fuentes de la compañía el proceso ha tenido algunos atrasos debido a las contingencias de este año, que no han sido pocas.

Los activos

Pero el proceso avanza. De hecho, ya se ha definido que los activos en cuestión son 4 plantas solares por 800 MW. aproximadamente, que están bajo Enel Green Power, que es la filial de Energías Renovables del grupo Enel.

El banco asesor de esta operación es BTG Pactual, el cual deberá definir un socio inversionista interesado en ingresar a la propiedad de estos activos, recursos que serán destinados a nuevos proyectos.

Enel Green Power cuenta en Chile con activos totales que ascienden a $4.473.371 millones al 30 de junio de 2024.

En el proceso también se está definiendo el tipo de socios que están buscando porque dependiendo de eso se podrán armar algunas propuestas distintas sobre quién hace la operación, quien hace la inversión. La empresa está abierta a todos los perfiles que se puedan encontrar en el mercado.