Equipo programático de Matthei delinea sus primeras ideas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Tras los resultados de las elecciones municipales y regionales del 26 y 27 de octubre, los llamados se intensificaron para apurar el tranco. El mejor escenario que se configuró para la oposición alentó en el sector las expectativas de volver a La Moneda en marzo de 2026, de la mano de Evelyn Matthei, la candidata mejor posicionada en las encuestas. Hasta ahora el trabajo para construir un programa de Gobierno ha sido silencioso, pero progresivo. Y en los últimos días se ha acelerado.

La coordinación programática está a cargo del historiador, Juan Luis Ossa, quien fue fichado por Matthei para esta tarea. Desde Horizontal, centro de estudios ligado a Evópoli, al que llegó como investigador en marzo, desde el CEP, Ossa consolida las cuatro grandes áreas en que se organizó el trabajo: desarrollo económico, bienestar, seguridad y bases institucionales.

Todas estas áreas se cruzan entre sí y la idea es que no se trabajen bloques independientes. “Esto no se trata de hacer una larga lista de supermercado, con medidas que finalmente no se implementan. Es un trabajo más comprehensivo”, dice un involucrado. Pese a ello, otros explican que debe ser “muy concreto”, con iniciativas que se puedan implementar en los 100 primeros días de Gobierno. “La candidata, si es que finalmente termina siendo Matthei, quiere llegar a ejecutar de entrada. No llegar a pensar”, agrega un conocedor del proceso.

El exministro de Hacienda y presidente del directorio de Horizontal, Ignacio Briones, está a cargo de área de desarrollo económico, cuyo principal objetivo es recuperar el crecimiento.

También forma parte de ese grupo la economista y académica de la Universidad de Los Andes, Cecilia Cifuentes, quien en 2021 fue parte del equipo económico de José Antonio Kast, en su campaña presidencial. “La idea es llegar a todos los sectores de derecha y centroderecha. Que este trabajo sea lo más amplio posible”, señala una fuente del sector.

La exsubsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Torrealba, también ha aportado con ideas para esta área, pues en el equipo existe el convencimiento de que estas materias también son fundamentales para el desarrollo.

Ya existen las primeras líneas de trabajo. Se prepara un plan de reactivación económica de corto plazo, además de iniciativas para elevar el crecimiento potencial a mediano plazo. “Esto no pueden ser solo medidas de largo plazo. Se necesita subir el crecimiento ahora, en particular la inversión, que lleva en promedio 10 años estancada”, comenta un conocedor de ese trabajo.

Un tema que también se impulsará con fuerza es la modernización del Estado, con el fin de avanzar en cambios estructurales para reducir la “permisología” y agilizar inversiones.

Además, se están discutiendo propuestas para el sistema tributario, las que contemplan la reducción del impuesto corporativo, si es que no se avanza en el proyecto de reforma al impuesto a la renta que espera presentar el actual Gobierno. Asimismo, para atraer inversiones se estudia establecer algún esquema de invariabilidad tributaria, para dar certezas a los proyectos.

Otra área de trabajo es la denominada bienestar. En este grupo, la economista y exsubsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, María José Abud, coordina los temas laborales; en salud trabaja la exsubsecretaria, Paula Daza; en educación colabora el exministro Raúl Figueroa; los temas de ciudad son coordinados por el arquitecto y urbanista Ricardo Abuauad, y en área mujer colaboran la exdiputada Marcela Sabat y recientemente se sumó la exministra Isabel Plá.

Pensiones es un tema que por ahora no está contemplado, a la espera de lo que ocurra con la reforma que impulsa actualmente el Ejecutivo. De no haber acuerdo entre el Gobierno y la oposición, se tendría que incorporar en el programa.

Una tercera área es la de seguridad, en la que ha trabajado el saliente alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira. “El tema de la seguridad será fundamental. Pero no solo seguridad ciudadana, que es importante. Esta es una de las materias que cruza todas las otras áreas”, explica un involucrado.

La cuarta línea de trabajo es la que llaman bases institucionales. En esta se encuentran temas como la modernización del Estado, administración pública y materias presupuestarias -que se cruzan con lo económico-, en las cuales también está involucrado el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, el director ejecutivo de Horizontal, Juan José Obach, y la exdirectora de la Dipres, Cristina Torres.

También en la misma área de bases, el exsubsecretario General de la Presidencia, Max Pavez, coordina propuestas para una reforma al sistema político. Briones ha señalado que este es un tema fundamental para que el país vuelva a crecer, ya que el actual bloqueo y falta de acuerdos que produce la fragmentación política está constituyendo “un freno al desarrollo”.

El cronograma

El trabajo del equipo programático ha estado desde el principio apoyado por centros de estudios ligados al sector: Horizontal, Idea País, Instituto Libertad y Fundación Jaime Guzmán. Estos han aportado con insumos para las distintas áreas.

“Los centros de estudios han estado trabajando permanentemente. El trabajo ha sido bastante constante, pero claramente después de las elecciones, hay un nuevo ímpetu”, dice un conocedor de este proceso.

El objetivo es tener listo el texto a fines de noviembre, para que la candidata disponga de él una vez que deje la Municipalidad de Providencia en diciembre. Los participantes hablan de “preprograma”, porque sería solo la base para seguir construyendo con todos los partidos de centroderecha el programa final. Esto, si es que Matthei es proclamada como la candidata única del sector.