Latinoamérica y emergentes, según JP Morgan: "Pueden seguir resilientes, pero sin una gran entrada de flujos hasta que tengamos más visibilidad"

-Y a propósito de esto, ¿qué piensan ustedes sobre Latinoamérica? ¿Consideran razonable que nosotros estemos con este nivel de castigo, un poco más al margen de la diversificación?

-Lo que estamos viendo aquí es que siempre es importante poner a Latinoamérica en el contexto de países emergentes. En flujos hacia renta variable emergente, por ejemplo, estamos viendo desde la semana anterior un poco de salida de flujos de acciones emergentes por valor de US$ 19 mil millones. Entonces, no es un pánico, y yo creo que es una buena cosa ver esta resiliencia de los mercados emergentes, incluyendo Latinoamérica. Pero lo que los flujos nos están diciendo es que también no es exactamente el ambiente de gran apetito de riesgo. Y eso es lo más importante para flujos hacia países emergentes. Lo que estamos viendo en nuestras discusiones con inversionistas es la idea de diversificar o rebalancear un poco la exposición a EEUU mirando hacia otros países desarrollados.

El primer paso en este rebalanceo para emergentes es que hay algunos factores positivos, como la depreciación del dólar. Pero también hay preguntas sobre los riesgos de crecimiento económico en EEUU y China, los dos grandes socios comerciales de los países emergentes y de la región. Entonces, en este contexto, acciones y monedas emergentes pueden seguir resilientes, pero sin una gran entrada de flujos hasta que tengamos más visibilidad, especialmente sobre esta guerra comercial.

"Seguimos siempre muy atentos a la situación fiscal, donde no hay cambios de dirección más positivos, y eso es particularmente importante para la renta fija y las monedas"

-Y para JPMorgan, dentro del mapa latinoamericano, ¿cuál es el rol de las principales economías? Hablemos de Brasil, de México y del caso particular de Chile, en el momento en que uno pudiese elegir diversificarse hacia la región.

-Para los inversionistas dedicados a emergentes, Latinoamérica -excluyendo México- está siendo visto como una de las regiones más aisladas de este tema de la guerra comercial. Vimos eso en el anuncio inicial de tarifas de EEUU: la región no fue particularmente castigada versus otros países, y parece que dentro de los emergentes la atención está mucho más en China y Asia emergente.

Entonces Latinoamérica ofrece mucho más resiliencia en términos relativos dentro de los emergentes. Y lo interesante de ver en el desempeño de activos en Latinoamérica es que ha sido un año fuerte a lo largo de los países, en Chile, en Brasil y en México. Y creo que eso habla mucho más del punto de partida, que es que las valoraciones de renta variable eran las más descontadas de todos los índices. Las monedas ya se habían depreciado el año anterior, entonces no es que haya gran entusiasmo sobre una aceleración en Latinoamérica, pero es que ya estaba descontada y la perspectiva no ha empeorado. Entonces, en términos relativos, la región sigue siendo bien vista por inversionistas emergentes.

-Para ustedes, ¿hay temas electorales de por medio al momento de analizar panorama latinoamericano? Cambios políticos con un sesgo favorable al mercado, ¿es importante para ustedes en JPMorgan al momento de abordar la región?

-En Latinoamérica es normal considerar las perspectivas de las elecciones y el péndulo de la política, si está yendo en una dirección más o menos favorable a los negocios. Y eso siempre genera grandes movimientos en los premios por riesgo, en anticipación a una elección. Después hay, en general, un alivio versus expectativas, y creo que eso es lo que está ayudando a México. Por ejemplo, después de haber sufrido el año anterior por la anticipación a la elección local y americana, este año hay un poco de alivio de tener una administración de Claudia Sheinbaum que está manejando bien esta tensión con EEUU.

-¿Qué le falta a la región para hacerse parte de una diversificación mayor en los portafolios? ¿Qué cambio los impulsaría a ustedes, por ejemplo, a aumentar su exposición a uno u otro país latinoamericano?

-Lo primero son reformas económicas en la región, versus otros países emergentes. Lo que hemos visto durante mucho tiempo en todos estos países es una muy baja productividad. Entonces, serían cambios de política económica que puedan generar una perspectiva de aumento de productividad y del crecimiento potencial de la región. Y eso en muchos casos tiene que ver con, por ejemplo, más inversión en infraestructura y en educación, y más adopción de tecnología, junto con menos corrupción y menos rol del Gobierno en la actividad privada. Entonces hay muchos temas sobre los que siempre hablamos, respecto de mejorar la perspectiva de productividad de la región y su premio por riesgo.

Seguimos siempre muy atentos a la situación fiscal, donde no hay cambios de dirección más positivos, y eso es particularmente importante para la renta fija y las monedas.

Y por último está el tamaño de nuestros mercados. Hablando con un inversionista que está pensando en alocación de recursos emergentes, estos acababan representando en total 10% en una alocación de equities globales. Dentro de eso, Latinoamérica acaba siendo hoy en día una región mucho menor que antes. Calibrando expectativas, Latinoamérica hoy en día es 1% de equities globales y 2% de bonos globales. Antes de la crisis financiera global, nuestra región representaba mucho más. Hemos perdido tamaño en representación de los mercados, al mismo tiempo que Asia ha ganado mucho en términos de representación.