Empresas CMPC anuncia inversiones por US$ 700 millones en 2025 y nuevo presidente delinea focos en medio de guerra comercial

La salida oficial de Luis Felipe Gazitúa de la presidencia de Empresas CMPC tras nueve años y la toma del timón de Bernardo Larraín Matte en dicho rol se concretó este jueves en el marco de la junta de accionistas de la compañía. La forestal anunció inversiones para este año de US$ 700 millones, donde 50% está puesto en Brasil, 45% en Chile y 5% en el resto de los mercados.

En el desglose, del total, US$ 220 millones serán destinados en lo referente a industrial celulosa, US$ 280 millones en plantaciones y aumento de disponibilidad forestal en Brasil para Natureza, US$ 65 millones para Packaging y US$ 120 millones en Softys.

En cuanto a la inversión en Chile, de los US$ 320 millones, aproximadamente un 40% tiene que ver con las plantaciones forestales. En Brasil, a la fecha, ya han invertido en torno a los US$ 6 mil millones.

Tras la junta, Larraín abordó sus desafíos bajo la presidencia: "El foco en ser competitivos y ofrecer algo diferente a nuestros clientes, no solamente en costos, sino que también en calidad, va a ser más relevante que nunca, porque en el fondo esa relación bilateral cercana con los clientes va a determinar el crecimiento de la compañía, más que las proyecciones macro que se puedan hacer, que son hoy día muy inciertas".

El nuevo líder indicó que son tiempos para focalizar y priorizar, agregando que "nuestras capacidades habilitantes están para enfrentar este escenario complejo". En ese sentido, aunque indicó que Chile está como un observador en esta guerra comercial, reconoció que con este conflicto "es muy probable que se pierda dinamismo en el comercio internacional y eso genere un menor crecimiento económico a nivel agregado y una empresa como CMPC que vende al mundo por supuesto que ese va a ser un impacto que todo indica que va a ser negativo desde ese punto de vista".

Según comentó, se van a trasladar comercio internacional a otros destinos. "Es oportuna la visita que hizo el presidente con varios empresarios a India (...) India ha sido un país más bien, no abierto al comercio internacional y ahí pueden haber oportunidades", dijo. Y agregó que, "si se reactiva los mercados domésticos, ahí de repente hay un efecto quizás negativo a nivel agregado por la economía global, pero de repente se va a producir oportunidad".

El gerente general de CMPC, Francisco Ruiz-Tagle comentó que "estamos con el comercio diría bastante regular a Estados Unidos. No hemos observado grandes cambios en el comercio que hoy día tenemos establecido. No tenemos un planteo de sacar lo que estamos vendiendo en Estados Unidos de Estados Unidos". Y agregó que tienen producción local además en ese país.

El ejecutivo destacó que la compañía está muy diversificada y que tiene condiciones de competitividad que son muy favorables: "Hoy día estamos muy concentrados en hacer las cosas bien, ser muy competitivos".

Consultado por la posibilidad de crecer en Estados Unidos en otro segmento de negocio para asegurar producción interna en ese país, Ruiz-Tagle indicó que "Estados Unidos es una de las opciones de crecimiento y eso sí está vigente. No estamos en este minuto con algo concreto, pero es así".

De todas formas, la compañía aseguró que ven a Chile como un país para seguir invirtiendo. Larraín comentó que la superficie de plantaciones está estancada o incluso va cayendo y en la disponibilidad de madera de fibra larga es más escasa la situación. Para volver a ser líder, apuntó a condiciones como la seguridad que está vinculada con la propagación de incendios y que hay países que han apostado por políticas públicas para los pequeños propietarios forestales para que tengan más incentivos para plantar.

Pese al cuadro, la compañía reconoció que hay conciencia de la importancia de la industria forestal mucho más ahora que hace un tiempo atrás "y eso tiene que seguir profundizándose".

Larraín puso el punto de la permisología donde lamentó que quedara fuera de las prioridades del Ejecutivo la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). "Es positivo lo que se está proponiendo en el tema de los permisos sectoriales, ojalá avance, pero la madre de todos los permisos es el SEIA".

Consultado por si están evaluando la compra de activos que puso a la venta IP, la mayor papelera del mundo, Larraín señaló que "siempre estamos mirando cosas. Hoy nuestra principal prioridad en crecimiento es el proyecto Natureza en Brasil". En esa línea, sobre si esos activos podrían ser atractivos para la firma, Ruiz-Tagle acotó: "Es una materia reservada, pero estamos siempre mirando oportunidades de crecimiento".

Puntualmente, en cuanto al proyecto Natureza, la firma indicó que está en pleno avance en su ingeniería, en su obtención de permisos y en seguir sumando más superficie, y que las decisiones de inversión se toman cuando esté -por ejemplo- esa ingeniería en un nivel de avance tal que les permita estimar con precisión el costo de inversión. "De ahí será el momento del directorio de analizar toda la información, incluido la situación del mercado global, pero es un proyecto muy importante para CMPC. Es muy estratégico y muy competitivo", reconocieron.

En cuanto a plazos, Ruiz-Tagle precisó que esta hoy un comité gestor público-privado que está trabajando con la autoridad estadual y hay una licencia previa que debería estar probablemente durante el último trimestre de este año o un poco antes quizás. Pero añadió que lo importante es la licencia de instalación que se espera para el segundo trimestre del próximo año.

En cuanto a desinversiones, puntualmente la venta de sus activos de transmisión, comentaron que "así como estamos hablando de oportunidades, también estamos evaluando oportunidades también de salirse de aquellas cosas que empiezan a alejarse de los negocios centrales de la compañía".

La despedida de Gazitúa

Entre los temas que abordó Gazitúa en su discurso a los accionistas estuvo la guerra comercial. Destacó que en tiempos de incertidumbre global, como los que se están experimentando por la trama arancelaria, "nuestra estrategia de internacionalización nos permite navegar con riesgos más acotados tanto por la diversificación de mercados donde operamos como por los distintos negocios donde participamos. Eso no significa que no nos preocupe".

Por el contrario, añadió, "miramos con atención la actual coyuntura y esperamos que los distintos actores involucrados vayan convergiendo en acciones y políticas que permitan al mundo volver a transitar por los caminos de la apertura comercial y el intercambio".

Tras la junta, profundizó que "estamos un poquito más protegidos, lo que no significa que no estemos preocupados. El principal mercado de exportación de la celulosa en el mundo es China y si China reduce su crecimiento, se resienten todos los commodities, incluido la celulosa, que es el principal nuestro. Ahora, nosotros no podemos hacer mucho".

Consultado por el reciente atentado a Central Rucalhue cuando se pensaba que se estaba controlando en parte los actos delictuales, Gazitúa reflexionó que la violencia está contenida, porque hay un estado de excepción que se ha vuelto permanente, pero -advirtió- "la violencia sigue latente".

Pese a esto, explicó que las decisiones de inversión en Brasil no tienen que ver con la violencia, sin perjuicio que la violencia detiene las inversiones de todo el mundo. "Nuestra decisión de invertir en Brasil en el negocio forestal tiene que ver con que hay disponibilidad de tierra, hay disponibilidad de bosques y ese es un problema que en Chile ha ido hacia atrás", aseguró.

En la junta, se concretó la renovación del directorio, ratificándose los ingresos de Jussi Pesonen, ex presidente de la finlandesa UPM; Hernán Rodríguez, ex gerente general de CMPC y presidente de Colbún; y de Patricio de Solminihac; ex gerente general de SQM. Estos se suman a Ximena Corbo, María Cecilia Facetti –representante de las AFP-, Jorge Marín –director independiente-, Bernardo Matte Izquierdo y Pablo Turner que continúan de períodos anteriores.