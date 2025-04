Acciones IPSA: las proyecciones una a una

Esta semana el selectivo por primera vez en su historia tocó los 8.000 puntos, registrando su máximo histórico número 28 en lo que va del año y acumulando un avance del 19% en 2025. El rally bursátil tiene al retail como protagonista, con Ripley y Cencosud creciendo un 54% y 46%, respectivamente. Mientras SQM, CAP y Vapores registran números rojos este año. A estas alturas, un tercio de las empresas que componen el índice transan sobre su precio objetivo.

Aquí, un análisis del rendimiento y perspectivas de cada una de las empresas que integran el IPSA.

Banco de Chile

Se ha consolidado como la empresa más valiosa del IPSA, con una capitalización bursátil superior a los US$ 15.000 millones. La entidad cerró el 2024 con ingresos de US$ 3.074 millones, un 1,9% más que en el 2023. La institución -ligada al grupo Luksic y Citi- fue el banco con más utilidades de la plaza en 2024 con US$ 1.256 millones, pese a que representaron una disminución del 2,9% en relación al 2023, debido a un aumento en los gastos operacionales y transformación digital.

Las acciones de la compañía crecen un 34% durante el 2025, cotizando en $143, por sobre el precio objetivo promedio que le da el mercado de $133,5. Para el segundo trimestre se esperan utilidades que alcancen los US$323 millones, un 6% menos que el mismo período del año anterior. Pese a esos pronósticos, el consenso de los analistas en Bloomberg es "mantener".

Latam

La aerolínea viene de un gran 2024, registrando un aumento de 67% en sus utilidades, alcanzando unos US$ 977 millones, además de registrar un hito en su historia: transportar 82 millones de pasajeros. Hace unas semanas iniciaron un proceso de recompra de acciones equivalentes al 1,6% de la empresa. La crisis arancelaria ha hecho caer el valor del petróleo por debajo de los US$60 lo que analistas estiman que beneficiaría a la aerolínea, que registraría una disminución en sus costos operacionales.

Los papeles de la aerolínea cotizan en $14 y acumulan un avance del 7% en lo que va del año. Para este segundo trimestre del 2025 se proyecta alcanzar ingresos por US$3.286 millones lo que significaría un 8,6% más que en el mismo período del 2024. La recomendación es comprar los papales, debido a que aún se encuentra lejos de su precio objetivo de $19, por lo cual se proyecta un potencial retorno de 38%.

Empresas Copec

El holding triplicó sus utilidades interanuales el 2024 alcanzando los US$ 1.111 millones, impulsado principalmente por el sector forestal y energía. El grupo cerró el 2024 con un alza anual del 31% en su Ebitda, alcanzando los US$ 3.015 millones, disminuyendo su nivel de deuda y logrando avanzar en su plan de expansión con la llegada de Abastible a Europa y la nueva planta de celulosa en Brasil, con una histórica inversión que asciende a US$5.200 millones.

Los papeles del grupo están en $6.528, aún lejos del promedio de valor objetivo compilado por Bloomberg, que está en $7.649, con un 17% de potencial de retorno. Pese a ello el mercado espera que la empresa obtenga utilidades por US$211 millones en el segundo trimestre de este año, lo que marcaría un 28% menos que en el mismo lapso del 2024, principalmente afectado por el sector forestal.

Cencosud

La acción está en máximos históricos, marcando $3.170 el papel, es decir, acumula un avance del 42% en lo que va del año. Cerró el 2024 con ingresos de US$17.477 millones, un 15,9% más que el 2023, incidido principalmente por las ventas en Chile y EEUU. Para el segundo trimestre del 2025 se espera que las ventas suban un 4% en relación con el mismo periodo del año anterior, impulsado por el repunte en el consumo de EEUU, Chile y Argentina, además del ajuste en el mercado brasileño donde disminuyó su participación vendiendo la cadena de supermercados Bretas por US$ 123 millones.

La acción está sobre su valor objetivo de $2.721. Para el segundo trimestre del 2025 analistas espera utilidades por US$ 164 millones frente a los US$ 117 millones que obtuvo en el mismo período de 2024.

BCI

Es el banco con mejor desempeño en la bolsa en lo que va del año, funcionando como refugio frente a las fluctuaciones del mercado. La firma tuvo un buen desempeño el 2024 con utilidades por US$ 816,6 millones, un 17,4% más que en el mismo período de 2023. En febrero de este año las ganancias aumentaron un 51%, alcanzando los US$ 192 millones.

Actualmente, el valor por acción está en $ 37.989 y acumula un crecimiento de más de 37,8% en lo que va del año, superando su precio objetivo de $36.468. Para este segundo trimestre del 2025 se espera que la entidad aumente sus ingresos un 5,8%, según analistas, en comparación con el mismo lapso del 2024, llegando a los US$ 784 millones. La acción continúa descontada con un potencial de retorno del 1,3% y la recomendación de los analistas es "comprar".

Banco Santander

Durante este año se ha posicionado como la segunda empresa más valiosa del IPSA. Cerró el 2024 con utilidades netas por US$ 913 millones.

En julio, la empresa cambiará de CEO y Andrés Trautmann reemplazará a Román Blanco. Se espera que los cambios ayuden a mejorar la cartera de colocaciones de la empresa y las utilidades, que se proyectan en US$ 820 millones para este año.

Este 2025 los papeles de la compañía han crecido un 25,1% cotizando en $56, bordeando su precio objetivo de $57,8. Sin embargo, en Renta 4 han optado por ajustar al alza el precio objetivo a $63, debido al ROE después de impuesto de febrero, que ubica al banco en el primer lugar con una rentabilidad del 23,8%.

Falabella

Falabella logró una recuperación significativa en 2024, registrando utilidades por US$ 483 millones, un aumento del 693% respecto al 2023. El año pasado la empresa incrementó 8,1% sus ingresos, que totalizaron US$ 12.197 millones, con un desempeño destacado en Perú y Chile. El Ebitda aumentó casi al doble, alcanzando los US$ 1.457 millones, mientras que la relación deuda financiera neta sobre EBITDA se redujo de 8,6 veces en 2023 a 2,6 veces en la actualidad, reflejando un fuerte proceso de desapalancamiento.

La acción cotiza en los $4.220, mientras que su precio objetivo se ubica en los $3.935. Pese a estas estimaciones, los analistas recomiendan no vender, respaldados por el plan de inversiones de US$ 650 millones para 2025 y las proyecciones de aumento del 7,7% en los ingresos para el segundo trimestre de este año.

Enel Américas

La empresa cerró el 2024 triplicando sus utilidades anuales que alcanzaron los US$ 2.589 millones, impulsado por la venta de sus activos en Perú, que generaron un efecto positivo de US$ 1.172 millones. El año pasado la compañía registró un aumento del 7% en sus ingresos anuales debido a la mejora de resultados en la producción y distribución de energía en Argentina y Colombia.

Los papeles de la empresa han crecido un 7,8% este año y cotizan en $91, mientras que el precio objetivo está en $109 por acción, con un potencial de retorno del 19%. Pese a que para el segundo trimestre del 2025 se espera una caída interanual del 4,1% en sus ingresos, los analistas la siguen recomendando, dado que funciona como refugio ante la volatilidad del mercado.

SQM

La sociedad tiene un precio objetivo por acción de $ 59.950 pero actualmente sus papeles se transan en los $ 33.566, siendo una de las principales perdedoras en lo que va del año, debido al desplome del precio del litio que durante el 2024 cayó un 64% y que este año ya acumula una baja de 8,2%. Desde la compañía esperan que este año el precio del mineral continúe descendiendo debido a la falta de demanda, aunque proyectan una mejora en los precios para 2026.

La minera no metálica desde 2020 experimentó un incremento de su capitalización bursátil que la llevó a ser, por lejos, la empresa más valiosa del IPSA, pero el año pasado perdió el liderato y actualmente se ubica en el quinto lugar del selectivo nacional.

Ha perdido 9,6% en su rentabilidad medida en pesos. Para este año se proyecta un complejo año presionado por la guerra arancelaria que podría gatillar gravámenes al litio y la irrupción de las baterías de sodio de la china CATL que golpearía directamente a la minera. Ante este escenario, diferentes corredoras han optado por bajar sus recomendaciones para la empresa.

Mall Plaza

Mallplaza cerró 2024 con un alza de 18% en sus ingresos, alcanzando los US$ 504 millones. Tras la incorporación de Open Plaza y Mall Plaza Perú, opera 37 centros comerciales en Chile, Perú y Colombia.

El año pasado cerraron con una superficie total arrendable de 2,3 millones de m2, con una ocupación del 96,6% y más de 311 millones de visitas.

Sus papeles han tenido un avance del 34,8% durante el 2025 y cotiza en los $2.210, sobre su precio objetivo de $2.127. La recomendación sigue siendo comprar, debido a las favorables perspectivas de resultados para el primer trimestre del 2025 por el turismo de compras de argentinos que se vivió a inicios de año.

Enel Chile SA

La filial de la italiana cerró un 2024 con ganancias por US$147 millones un 77,1% menos que en 2023, explicado principalmente por los efectos del tipo de cambio que le costó a la compañía US$450 millones, por lo que desde enero estableció reportar resultados en dólares para evitar pérdidas por este concepto.

Actualmente la acción está en $64, aún lejos del precio objetivo de $72,4, con un potencial de retorno del 12%. Para el segundo trimestre del 2025 los analistas proyectan ingresos de US$ 1.127 millones, una caída frente a los US$ 1.325 millones obtenidos en el mismo período del 2024. Pese a esto, la recomendación de los analistas es "comprar".

CMPC

El conglomerado tuvo un buen 2024 con un aumento del 4,4% en su utilidad anual, que alcanzó los US$491 millones, impulsado por un mayor Ebitda -que superó los US$1.500 millones - y diferencias en el tipo de cambio que le favoreció en US$ 63 millones. La semana pasada CMPC vendió sus activos de transmisión eléctrica en Chile por US$71,4 millones a Transemel y, Bernardo Larraín Matte asumió como nuevo presidente de la compañía. Las acciones se cotizan en $1.491, por debajo de su precio objetivo de $2.050. Para este segundo trimestre del 2025 analistas de Bloomberg proyectan ingresos por US$ 1.995 millones frente a los US$ 1.916 millones obtenidos el mismo lapso del 2024.

Cencomalls

La empresa registró un gran 2024 incrementando sus ingresos anuales un 12% los que llegaron a US$ 376 millones. En el mismo período aumentaron en 34 mil m2 la superficie arrendable logrando una tasa de ocupación del 98,5%, superando los 130 millones de visitantes anuales. En su última junta de accionistas reforzaron el plan de inversión 2023-2027 que contempla US$ 500 millones para reforzar su posición en la región andina.

Actualmente la acción está en $2.020 acumulando un retorno de 28,9% en lo que va del año, con un potencial de retorno del -3,2%. Para este segundo trimestre de 2025, la empresa espera ingresos por US$ 96 millones, un 6,7% más que en igual lapso del año anterior.