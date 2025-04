Socios por el mundo, los pasos de Chile para abrir más mercados

Lo que para Chile era por sobre todo un año eleccionario -en marzo de 2026 cambia la administración de Gobierno-, se convirtió en pocos días en un escenario de guerra comercial luego del alza de aranceles que decretó Estados Unidos el 2 de abril.

De un momento a otro, 2025 se convirtió en un ring que enfrenta a los principales socios comerciales de Chile: a China le vendemos más del 40% del total exportado el año pasado y al país del norte un 15,9%.

Se trata de dos colosos que destacan en un cuadro donde el país luce 34 acuerdos comerciales con 65 economías, que representan el 88% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y que se seguirá ampliando en busca de nuevos mercados, ya sea con la vista puesta en nuevos tratados o la profundización de los ya existentes.

“Como lo instruyó hace unas semanas el Presidente Gabriel Boric, uno de los ejes de trabajo del Gobierno para enfrentar el actual contexto económico-comercial a nivel global es intensificar las acciones para diversificar nuestras exportaciones y fortalecer los vínculos con nuestros socios comerciales, especialmente de nuestra región", explica la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Claudia Sanhueza.

La idea, subraya, es mantener la "autonomía comercial estratégica y buscando beneficios para los distintos sectores productivos del país”.

Las prioridades

Una de las metas de aquí hacia fines de la actual administración es finalizar las negociaciones con India para lograr un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por su sigla en inglés). La primera ronda de negociaciones se agendó para el 29 de mayo.

Esto permitiría un salto desde el Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) suscrito desde 2007 y que actualmente da preferencias a 1.100 productos chilenos y márgenes de preferencia entre un 80% y 100% en líneas arancelarias. Esto permitiría aprovechar las oportunidades comerciales con el país que en 2023 superó a China como el más poblado del mundo (1.442 millones de personas) y un PIB de US$ 3.889 miles de millones.

Otra prioridad es avanzar en el proceso de negociación para un CEPA con Filipinas, anunciado en diciembre del 2024, y que tendría su primera ronda durante julio.

El país asiático tiene una población de 113 millones de habitantes y un intercambio comercial con Chile que alcanzó los US$ 266 millones el año pasado, destacando las exportaciones locales a ese destino de minerales de cobre, salmón, productos de ave y cerdo, al igual que vinos.

Lo que está en marcha

En lo más reciente, este viernes se anunció la firma de un Acuerdo de Alcance Parcial con Trinidad y Tobago. Si bien se trata de una nación con una población pequeña, es el primer tratado de Chile con un país de la Comunidad del Caribe e implica culminar las negociaciones que se iniciaron en 2021.

El punto de partida es auspicioso: el intercambio comercial bilateral fue de US$ 537 millones en 2024 y la mayor importación fue el gas licuado por US$ 385 millones, seguido por el amoniaco anhidro por US$ 127,6 millones.

Como contraparte, los envíos chilenos a Trinidad y Tobago más destacados fueron pasta química de madera, alimentos para lactantes, y purés y jugos de tomate.

En paralelo, ya está en marcha en la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados el análisis de la modernización del Acuerdo de Libre Comercio con México, país que es el décimo destino de embarques chilenos y que el año pasado sumaron US$ 1.834 millones.

Si bien data desde 1999 y a la fecha el 98,3% del universo arancelario se está libre de pago, en 2024 fue aprobado para incorporar dos capítulos con un enfoque inclusivo de Comercio y Género, y MiPymes.

A principios de mes también ingresó a la Cámara Baja el proyecto para aprobar el CEPA entre Chile y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), que fue suscrito en Abu Dabi durante la visita oficial de Boric en julio de 2024.

Este sería el primer convenio con un país del Medio Oriente y del Golfo, y se traduciría en una reducción y eliminación de aranceles para alrededor de un 97% de los productos exportables chilenos, como cobre, celulosa, alimentos, frutas y vinos, entre otros. Se espera que a tres años desde su vigencia, se añadirían 86 bienes que obtendrían arancel cero, por lo que el 98,1% del universo exportado estarían liberalizado en ese mercado.

Otras negociaciones en curso, cuenta la subsecretaria Sanhueza, son para sumar un capítulo de inversiones en el Acuerdo de Asociación Económica Integral con Indonesia y nuevas disposiciones de Género y de MiPymes en el Acuerdo de Complementación Económica con Bolivia.

“También seguiremos con las gestiones para avanzar en el proceso de adhesión a la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por su sigla en inglés), acuerdo plurilateral que integran Brunéi Darussalam, Camboya, Filipinas, Indonesia, Lao, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam -las 10 economías de Asean- junto con Australia, China, Corea del Sur, Japón y Nueva Zelandia”, indicó.

Ya, en febrero, adicionalmente, entró en vigor el Acuerdo Interino Comercial con la Unión Europea, que incorpora los compromisos para el comercio de mercancías y servicios, y la liberalización de inversiones. En este misma línea, se espera la ratificación del Acuerdo Marco Avanzado, que fue firmado en 2023 y ya fue aprobado por el Congreso chileno y el europeo, aunque todavía falta la de los países miembros del bloque.

Los otros hitos

La agenda internacional también contempla distintas instancias para profundizar lazos comerciales y va más allá de la esperada reunión de la Comisión Administradora del Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, prevista para el 11 y 12 de junio en Santiago.

“El Presidente Gabriel Boric, además, señaló que el país debe defender el multilateralismo como herramienta para enfrentar los desafíos actuales y futuros, por lo que durante este año tendremos una voz activa en cada uno de los espacios multilaterales vinculados al comercio internacional”, destaca Sanhueza.

Un hito en este sentido será la reunión de ministros de Comercio del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que este año se desarrollará en Corea del Sur, entre el 15 y 16 de mayo. Y si bien será un encuentro entre representantes de las 21 naciones que integran el organismo, también se espera que Chile pueda tener un encuentro bilateral con los representantes de la administración Trump.

Para esa ocasión se espera que Chile participe en 13 reuniones y diálogos de alto nivel, además de la Cumbre de Líderes.

Pero el quinto mes del año será activo por otra razón: para entonces se espera el debut del acuerdo entre la Alianza del Pacífico -que además de Chile, integran, Colombia, México y Perú- con Singapur, además de avanzar en el ingreso de Costa Rica al bloque.

Para junio también está proyectado que el país participe en el Consejo Ministerial de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Todo lo anterior ocurrirá con el telón de fondo que representa la participación de Chile en la Expo Osaka, que ya partió y se desarrollará hasta octubre. Del 5 al 11 de mayo será la semana temática del país y el 12 el Día de Chile, en la que participarán autoridades chilenas y japonesas. Al día siguiente será la actividad cultural y artística “Chile Fest” y se realizará una cena en el marco del Consejo Empresarial Chile-Japón.