Sebastián Claro: “Es muy preocupante que a partir de esta situación externa algunos empiecen a hablar de más gasto fiscal”

-¿Qué opinión tiene de que Hacienda haya postergado en un año la meta de bajar el déficit fiscal estructural a -1,1% del PIB, desde 2025 pasándola al 2026?

-Hay que ser claros: la meta de balance estructural no se postergó; se incumplió. La Ley de Responsabilidad Fiscal establece que cada gobierno pone su propia meta y no se cumplió. Y es muy desafortunado que se haya incumplido por segundo año consecutivo por dos razones: le carga la mano al próximo Gobierno, independiente de quién sea, y daña la institucionalidad.

-¿Cuál es la situación fiscal que se le está dejando al próximo Gobierno?

-Las proyecciones que se entregan en el mismo Informe de Finanzas Públicas suponen una estabilidad de la deuda pública como porcentaje del PIB bajo un supuesto que es heroico, y es que básicamente no hay espacio para que el gasto público crezca en el próximo período presidencial. El gasto tendría que crecer cero en promedio.

-Pero eso, en la práctica, es muy difícil que ocurra. ¿Qué tendrá que hacer la próxima administración?

-Primero, el próximo Gobierno tendrá que prometer poco de gasto y, segundo, tendrá que hacer un ajuste importante, buscando mucha eficiencia, de tal manera de apuntalar aquellas necesidades que vayan apareciendo y que objetivamente existan.

-¿Y cuál es el daño institucional que advierte?

-Es que si se incumple la regla fiscal y no hay ningún costo, la regla pierde valor. En el pasado ya vimos que en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, a mitad del período, se recalculó la trayectoria fiscal, y ahora vemos que se incumple la meta dos años seguidos. Como no hay un costo y siempre hay buenas razones para evitar el ajuste necesario finalmente el ancla fiscal que tenía el país se demuestra mucho más feble o mucho menos sólido del que pensábamos.

-¿Perdió credibilidad?

-Se ha perdido el ancla fiscal y eso a la larga tiene costos, no inminentes. La dinámica de los déficits es preocupante, y si bien los niveles en términos de deuda no son graves, estamos cerca de lo que el mismo ministro ha establecido como prudente. Además, la pérdida de credibilidad de la meta tiene implicancias respecto del quehacer de la política monetaria. Hasta ahora la política monetaria se ha anclado en una política fiscal que es transparente y anticipable, o sea, el Banco Central sabía qué iba a hacer el Gobierno. Hoy día es difícil anticipar eso y le hace la pega más difícil al Banco Central. Se ha ido poco a poco desarmando un esquema que le hizo muy bien al país.

-¿Cuál debiera ser la prioridad del próximo Gobierno para recuperar mayores tasas de crecimiento?

-Una manera de anclar la discusión en términos de brecha de crecimiento es comparar esta proyección de 2% -que en términos per cápita es marginalmente cercana a 1%- con el crecimiento de otros países cuando tenían niveles de ingreso per cápita similares. Ahí vemos que países con un ingreso per cápita equivalente al chileno en el pasado han crecido más bien cerca del 3,5%. Eso creo que puede centrar el debate respecto de a qué debiéramos aspirar. A mí me encantaría aspirar a más, pero eso es siendo realistas.

Entonces, aunque no hay una bala de plata para esto, creo que hay temas impositivos relevantes que se deben revisar, temas de permisología, porque efectivamente hoy día en Chile es muy difícil hacer negocios y, tercero, hay un desafío fiscal gigantesco.

-¿Se deterioró el clima de negocios en Chile?

-Se ha hecho muy caro e incierto hacer negocios. Los permisos toman mucho tiempo y, además, años después pueden aparecer cuestionamientos a ese permiso que ya se entregó. Y el tiempo es caro. También ha habido sistemáticamente un aumento en los costos para producir. Hay muchas cosas que a lo mejor uno podría entender en su propio mérito, pero cuando se suman son un costo gigantesco. Por ejemplo, están las 40 horas, la Ley Karin, la Ley de delitos económicos, la reforma de pensiones, el proyecto de sala cuna universal… Son todas cosas que van engrosando mucho las estructuras de las compañías. Todo esto disminuye la contratación y, además, induce a menor competencia, porque son las empresas grandes y los grandes grupos empresariales los que verdaderamente pueden enfrentar esa malla de regulaciones.

-¿Cómo se enfrenta ese desafío sin retroceder en todos esos temas?

-Hay que dar más certezas, aclarar, acotar y no seguir incrementando los costos a las empresas. Por ejemplo, en el tema de permisología, es evidente que lo que existe hoy día es insostenible. Se tiene que crear un sistema mucho más simple y que sea claramente afirme respecto de sus autorizaciones. Hay un desafío en términos de organizar la legislación, la regulación y el Estado en términos de permisos.

-¿Qué habría que hacer en materia tributaria, considerando que este Gobierno postergó el proyecto de impuesto a la renta que bajaba la tasa corporativa?

-Hay que ser responsable y audaz. No se puede ofrecer bajas de impuestos sin cautelar la estabilidad de la deuda pública. Creo que hay que apuntar a un plan creíble de disminución del impuesto corporativo acompañado de un plan creíble de racionalización del gasto público en aquellas áreas donde efectivamente se puede hacer. Y tal vez también podría haber espacio para compensaciones bien sectoriales, por ejemplo, las relacionadas con el impuesto al diésel o a renta presunta. Pero la idea de compensar vía desintegrando el sistema o subiendo el impuesto a las rentas más alta, como se propuso, me parece que es tratar de armar con una mano lo que se desarma con la otra.

-¿A qué nivel se podría bajar el impuesto a las empresas?

-Insisto, hay que equilibrar estos dos bienes: entregar menores costos tributarios y cautelar la estabilidad fiscal y, por lo tanto, hay que buscar ese punto de llegada. Ojalá se pudiera llegar a un nivel de 20% o 22%, es decir, 7 o 5 puntos más abajo que la tasa actual. Ojalá se pudiera más, pero hay que ver cómo se hace un plan viable en el tiempo, siendo muy eficaz y transparente en racionalizar el gasto en burocracia, sin disminuir los beneficios directos a la población.

