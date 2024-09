Trump o Harris: a quién apoya cada millonario

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La contienda que enfrenta al expresidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris se mide también por la recaudación de cada uno. Tanto es así que la demócrata no dudó en recordarle a su rival durante el debate del martes por la noche el apoyo mostrado por Goldman Sachs a sus políticas económicas.

El gigante financiero ha prestado a Harris US$ 151.186, a través de donaciones individuales. Ni un céntimo a su rival. Así figura en los datos recogidos por la organización Open Secrets, que analiza el recorrido del dinero en la política.

Esta cantidad es insignificante comparada con las cifras de donaciones que se manejan. Pero la mención de la demócrata en horario de máxima audiencia sirve de reclamo para que otros den el paso de aportar algo a su causa hasta las elecciones del próximo 5 de noviembre.

La candidata demócrata lleva ventaja con un récord histórico de US$ 361 millones recaudados frente a los US$ 130 millones del republicano. Pero Trump la supera en número de donantes millonarios seducidos por sus promesas de recortes de impuestos a ellos y a sus empresas.

Eso es lo que se desprende al leer la lista de adinerados donantes realizada por Bloomberg con los datos de la Comisión Federal Electoral (FEC, por sus siglas en inglés) hasta agosto y su Índice de Multimillonarios, que se renueva a medida que van aumentado sus ingresos.

Un catálogo en el que hay dos sonoras ausencias. La del hombre más rico del mundo, Elon Musk, y el titán de los fondos de inversión, Bill Ackman. Ambos han respaldado públicamente a Trump, pero solo del primero se sabe cómo.

Los donantes de Trump

El expresidente de EEUU ha recibido al menos US$ 24,4 millones de manos de 13 miembros de la lista de los más ricos de EEUU. Harris se queda a poco más de la mitad con US$ 12,8 millones procedentes de 20 ultrarricos, incluidos aquellos que aportaron a la campaña de Biden antes de que dimitiera en julio.

La ventaja de Trump es gracias a tres grandes donantes. La más destacada es Miriam Adelson, viuda del magnate de los casinos Sheldon Adelson. Esta una republicana de 78 años amiga del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha traspasado US$ 5,8 millones a través de varios comités republicanos. Su fortuna asciende a US$ 32.100 millones.

La misma cifra ha aportado Diane Hendricks, considerada la mujer hecha a sí misma más rica de EEUU con un patrimonio de US$ 12,8 millones. Es propietaria del conglomerado de materiales de construcción ABC Supply con sede en Wisconsin.

En tercer lugar se sitúa el presidente ejecutivo de Energy Transfer Partners, Kelcy Warren, con una aportación similar a las dos anteriores. Warren es un titán del sector energético de Dallas (Texas) con una fortuna de US$ 7.100 millones.

Su empresa es responsable de la construcción del oleoducto Dakota Access, que fue paralizado por las protestas y reiniciado con la aprobación de Trump. La compañía también se benefició del apagón masivo de Texas en 2021 tras una tormenta invernal.

A partir de ahí, las aportaciones a la carrera de Trump descienden de los US$ 2 millones. Bernie Marcus, el cofundador de The Home Depot de 95 años, ha donado US$ 1,84 millones. Su fortuna asciende a US$ 7.200 millones.

La misma cantidad ha transferido Woody Johnson, propietario del equipo de fútbol americano NY Jets. Por detrás, con un millón de dólares se sitúa Andy Beal, el fundador y presidente de Beal Finance. Los últimos a destacar son Joe Ricketts, fundador de TD Ameritrade y Harold Hamm, director ejecutivo de la empresa energética Continental Resources.

La lista se completa con cantidades por debajo del medio millón de dólares por parte de algunos como Stephen Schwarzman, el director ejecutivo del gigante Blackstone, o Edward Rosi, fundador de la inmobiliaria Majestic Realty, que le ha dado US$ 100 mil.

Los donantes de Harris

Los amigos de Harris dentro de la élite económica tienen un perfil muy diferente. Van desde los clásicos donantes demócratas a los nuevos gurús de las empresas tecnológicas, pasando por ricos herederos de ideas progresistas.

El multimillonario que más respalda a la demócrata es precisamente el fundador de Bloomberg LP, empresa matriz de Bloomberg News responsable de esta lista. Michael Bloomberg ha aportado US$ 19 millones al Comité de Acción Política Future Forward y US$ 929.600 al Biden Victory Fund. El exalcalde de Nueva York posee un patrimonio neto de US$ 105.000 millones.

En segundo lugar, se sitúa el exdirector ejecutivo de Google, Eric Schmidt, que ha aportado casiUS$ 3 millones de su fortuna de US$ 30,2 millones.

La tercera posición es para George Soros y habitual donante demócrata con una aportación de US$ 15,9 millones de su patrimonio neto de US$ 6.500 millones.

Por detrás, se sitúa el presidente del fondo de cobertura Renaissance Technologies, Henry Laufer, con US$ 2,1 millones donados a Biden que pasaron a manos de Harris. Tiene un patrimonio neto de US$ 7.800 millones. Le sigue Pat Stryker, accionista de la empresa de tecnología destinada a la medicina Stryker Corp, con US$ 1,05 millones.

A partir de ahí, las cifras de recaudación individual están por debajo del millón de dólares. Dustin Moskovitz, cofundador de Meta, ha aportado US$ 929.600 al Victory Fund del todavía presidente de EEUU procedentes de su fortuna de US$ 24.200 millones.

La viuda del creador de Apple, Laurene Powell Jobs, ha transferido US$ 929.000 al mismo fondo. Tiene una cuenta corriente de US$ 11.100 millones. Una cifra similar ha aportado Gordon Getty, uno de los herederos del magnate del petróleo fallecido J. Paul Getty.

Por detrás, se sitúa Jon Gray, presidente del gran fondo de inversión Blackstone; le sigue Katharine Rayner, accionista de Cox Enterprises; James Cox Chambers, accionista del conglomerado de telecomunicaciones Cox Enterprises, ambos con una fortuna de US$ 5.500 millones.

Por último, están Elizabeth Johnson, hija de Ned Johnson III, expresidente de Fidelity Investments y el cofundador de Netflix Redd Hasting con una fortuna de US$ 5.900 millones.