La minuta del Congreso | Hacienda recorta el gasto público del Presupuesto 2025

Recorte del gasto público: El Ejecutivo se comprometió a aumentar el nivel de gasto que recortará en 2025, desde los US$ 500 millones propuestos el miércoles a una cifra cercana a US$ 600 millones ($ 543.000 millones). Eso sí, con el compromiso de no afectar políticas sociales, como en salud, educación y vivienda, o el gasto de seguridad en Carabineros, PDI y Gendarmería. Esto llevaría al gasto público a crecer un 2% el próximo año, desde el 2,7% que contemplaba la propuesta original de La Moneda.