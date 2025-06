Polémica por contribuciones aterriza en el Congreso

La semana que terminó este viernes no hubo trabajo legislativo, sino que los parlamentarios la dedicaron –como ocurre una vez al mes- a recorrer sus distritos y circunscripciones. Para los representantes oficialistas fue la oportunidad de hacer campaña por sus respectivos candidatos, de cara a la elección primaria que se realiza mañana domingo. Sin embargo, quedó en stand by el proyecto de reforma notarial, que no ha logrado ser despachado por distintas razones, esta vez porque se produjo una diferencia entre lo que concluyó la Comisión Mixta y lo que votó la Cámara, por lo que el Senado postergó la votación hasta corregir esta situación. Por otro lado, durante la semana tomó más fuerza el debate acerca de las contribuciones, a partir de la propuesta de la UDI de eliminar este impuesto territorial a la primera vivienda, lo que obligó al Gobierno a anunciar el envío de un proyecto que amplía la exención que actualmente beneficia a los adultos mayores, el que ingresaría en julio próximo. La polémica fue tan fuerte que generó que el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), se reuniera con algunos afectados, que le hicieron ver lo complejo que les resulta pagar este tributo.

Por otro lado, antes de la semana distrital, la Sala del Senado despachó a la Cámara el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones sectoriales, que debería despachar la Cámara en los próximos días.

Lo que viene

En este escenario, la semana que se inicia el 30 de junio, estará marcada en el Congreso por el resultado de la primaria oficialista, en términos políticos. Ese mismo día, el Senado iniciará su labor legislativa con sesión de Sala incluida, algo que no es habitual, porque los días lunes esta Corporación sólo realiza sesiones de comisión.

Además, la Sala de la Cámara tiene en tabla para el martes 1 de julio la votación del informe del Senado del proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que de ser respaldado sería despachado a Ley.

AGENDA SENADO

El lunes 30 de junio, la Comisión de Hacienda recibe al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, quien detallará cómo se realiza el cálculo de las contribuciones, a propósito del debate sobre el tema.

Ese mismo día, la Comisión de Salud recibe a la ministra de la cartera, Ximena Aguilera; y al director de Fonasa, Camilo Cid, entre otros, para analizar las razones y efectos de la fallida licitación para la creación de la modalidad de cobertura complementaria.

TABLA CÁMARA

El lunes 30 de junio, la Comisión de Constitución realiza una sesión especial, a las 12:45 horas, con el propósito de continuar la tramitación en general del proyecto que modifica la Constitución para someter a nuevos requisitos el pago de la dieta a los exPresidentes de la República.

PROYECTOS INGRESADOS